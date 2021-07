SailGP: PHIL ROBERTSON reagiert, als SPANIEN in PLYMOUTH die erste SAILGP BLACK FLAG bekommen

„Wenn man sich das Videomaterial ansieht, sieht es so aus, als ob wir klar waren, also bin ich wirklich daran interessiert, was die Schiedsrichter zu sagen haben.

„Ich denke, wir haben bestenfalls die Amerikaner verletzt – aber sie waren ziemlich niedrig und wichen ebenfalls aus.

„Es ist, was es ist, wir machen weiter und vergessen es. Ich denke, der Präzedenzfall ist jetzt geschaffen für das, was Sie tun können und was nicht, und wenn Sie einen guten Start haben und jemanden leicht verletzen, sind Sie DSQ-fähig.

“Es wird also interessant sein zu hören, was der Schiedsrichter zu sagen hat.”

Die Vereinigten Staaten erholten sich von der Verletzung Spaniens, um das dritte Rennen zu gewinnen und am Ende des ersten Renntages die Rangliste des Great Britain Sail Grand Prix anzuführen.