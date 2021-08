SailGP: Neuer Geschwindigkeitsrekord von Ben Ainslie Team SailGP GBR in Aarhus

Nach dem Sieg beim Saisoneröffnungsevent auf den Bermudas kehrt Ainslie mit dem Team in einer starken Position zum Great Britain SailGP Team zurück. Bei seiner Rückkehr ins Team war Ainslie voll des Lobes für seinen olympischen Goldmedaillengewinner Paul Goodison, der das Team in seiner Abwesenheit in Taranto und Plymouth vorübergehend anführte.

Ainslie sagte: „Das Team hat sich in den letzten beiden Veranstaltungen hervorragend geschlagen. Es war großartig zu sehen, wie Paul ins Team kam und mit sehr wenig Zeit zum Üben im Voraus direkt mittendrin war. Sie haben hart gekämpft und es war großartig zu sehen, wie ihr Kampfgeist durchkam und mit einem Rennsieg bei unserem Heimrennen in Plymouth wirklich positiv endete.

Nun, wenn wir nach Aarhus kommen, müssen wir uns schnell neu gruppieren. Es war heute ein voller Tag da draußen, eine echte Teamleistung, um das Boot auf den Beinen zu halten, und wir haben unsere bisher schnellste Geschwindigkeit erreicht, was immer viel Spaß macht. Einer dieser Tage, an dem Sie froh sind, dass Sie das Boot in einem vernünftigen Zustand zurück zum Dock bringen können! Wir haben drei wichtige Events in Aarhus, Saint-Tropez und Cadiz (Andalusien) hintereinander. Ende der Liga.