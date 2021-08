SailGP: Jimmy Spithill testet neuen 29 Meter Wing ( Flügel) in Aarhus

Der in Saison 1 verwendete 24-m-Flügel wurde vor dieser Kampagne mit einem kürzeren 18-m-Flügel hinzugefügt, der beim Saisonauftakt auf den Bermudas debütierte; Mit diesem 18-Meter-Flügel ausgestattet, brach Großbritannien den Geschwindigkeitsrekord der SailGP auf dem Great Sound.

Die Entwicklung des kürzeren Flügels ermöglicht SailGP-Events in höheren Windbereichen, wobei der 18-m-Flügel typischerweise im Windbereich von 20 bis 30 Knoten verwendet wird, während der ursprüngliche 24 m-Flügel zwischen 4 und 24 Knoten verwendet werden kann.

Und jetzt, mit der Entwicklung eines 29-Meter-Flügels, erhöht sich die Gesamtwindreichweite von SailGP weiter, um Rennen bei der leichtesten Brise zu ermöglichen.

Der neue Wing ( Flügel) ging am Montag zum ersten Mal ins Wasser, wobei der US-Fahrer Jimmy Spithill eine Schirm-Testcrew in Aarhus als Skipper leitete, darunter auch der Japaner Chris Draper. Für den Test wurde Spithills US-Boot verwendet, wobei den Zuschauern ein besonderer Anblick geboten wurde, da es der spanische Wing ( Flügel) war, der sich hoch über den Stars and Stripes erhob.

Als er an Land zurückkehrte, sagte Spithill: „Heute gingen wir raus und hatten 10-12 Knoten Wind, also konnten wir [den Flügel] am oberen Ende dessen sehen, was wir für seinen Windbereich halten.

„Strukturell war alles in Ordnung, und wir haben sehr viel gelernt.