SailGP: Jimmy ist zurück ! Spithill ist der Steuermann des USA Teams !

Das US-Team wird in der zweiten Staffel einen einzigartigen Vorteil haben, da das Ruder der ersten Staffel, Rome Kirby, in die Position des Fluglotsen versetzt wird, nachdem Spithill das Steuer übernommen hat. Dies könnte sich als effektive Strategie erweisen, da Kirby einen bedeutenden Einblick in die Flugweise des F50 hat . Spithill ist jetzt in der einzigartigen Position, der einzige SailGP-Steuermann zu sein, der einen anderen F50-Steuermann in seinem Team hat. Wird er sich also auf Kirby stützen, um Hilfe zu erhalten, wenn er mit einem dieser hochmodernen Boote auf dem Laufenden ist?

„Rom und ich haben in zahlreichen erfolgreichen Kampagnen zusammengearbeitet und haben eine großartige Beziehung auf und neben dem Wasser“, antwortet Spithill.

Wie wäre es mit der Möglichkeit der Reibung zwischen dem Paar?

“Die einzige Reibung kommt von dem NFL-Team, das er unterstützt!”