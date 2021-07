SailGP: Großbritannien Plymouth

Goodison hat auch den Vorteil, schon einmal auf dem Plymouth Sound gesegelt zu sein, und er hofft, dies zu seinem Vorteil zu nutzen – und gleichzeitig Spaß auf dem Wasser zu haben.

“Ich erinnere mich, dass ich hier in Studentenzeiten gesegelt bin, dass ich hier viel Spaß hatte, also hoffe ich, dass wir wieder viel Spaß haben”, fügte er hinzu. “Ich bin schon früher in der Bucht gesegelt, also bin ich mir sicher, dass das ein Vorteil sein wird, aber wie gestern [beim Trainingsrennen] gezeigt wurde, kann jeder unter diesen Bedingungen gewinnen.”

Während die Briten um den heimischen Ruhm kämpfen, geht das rivalisierende spanische Team ins Wasser, um seine Führung als Tabellenführer auszubauen.

Das Team von Phil Robertson hat in dieser Saison noch kein Event gewonnen, aber es liegt an der Spitze der Saisonmeisterschaft und hat eine Konstanz gezeigt, die bisher von keinem anderen Team erreicht wurde.