SailGP Spain: Frauen segeln zum ersten mal mit !

Noch im ersten Jahr waren die SailGP-Teams aktiv bei der Rekrutierung, dem Training und der Entwicklung von Sportlerinnen. Jede der acht Nationen umfassenden Flotte hat derzeit mindestens ein weibliches Teammitglied, das in die Teams integriert ist – um Einblicke, Daten und Erfahrungen an Bord zu gewinnen – was zu ihrem zukünftigen Erfolg bei Rennen an der Spitze des Sports beiträgt.

Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte: „Es liegt in unserer Verantwortung als globale Liga, sicherzustellen, dass wir eine Kultur- und Sportmeisterschaft schaffen, die Geschlechtergerechtigkeit hat. Es ist kein Geheimnis, dass es derzeit eine Erfahrungslücke bei den Frauen an der Spitze des Sports gibt und in dieser Saison haben wir in dieser Saison in jedem unserer Teams Athletinnen eingebettet, um wichtige Erfahrungen zu sammeln. Wir sind uns jedoch bewusst, dass wir noch weiter gehen müssen, um die Lücke zu schließen und schneller daran zu arbeiten, den Wandel zu beschleunigen, und gehen daher diesen nächsten Schritt. Es ist zwingend erforderlich, bestehende Grenzen zu durchbrechen und ein integrativeres Umfeld zu schaffen.“

Die sechste Veranstaltung im globalen Kalender von SailGP findet vom 9. bis 10. Oktober in Cadiz, Andalusien, statt. Begrenzte Tickets sind über SailGP.com/Spain erhältlich. Weitere Informationen zum Ansehen auf der ganzen Welt finden Sie unter SailGP.com/Watch.