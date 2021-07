SailGP: Das Steruerrad und die Knöpfe und Drehgriffe

Wählen

Direkt am oberen Rand des Bedienfelds befindet sich ein Zifferblatt, das in 10 Abschnitte unterteilt ist, die jeweils durch eine leuchtende Farbe auf der schwarzen Unterseite des Bedienfelds gekennzeichnet sind.

Der Australia SailGP Team Driver, Tom Slingsby, erklärt, wie er dieses Zifferblatt verwendet und wie es in Bezug auf die Drehgriffe am Rad selbst funktioniert.

„Das bunte Rad ist es, was meine Einstellung des Foil-Rake-Inkrements für das Schwert bestimmt“, verrät Slingsby. „1 macht die kleinste Bewegung und 10 macht die größte Bewegung für eine bestimmte Menge an Drehgriffbewegungen am Rad.

„Mit den Drehgriffen am Rad kontrolliere ich die Flughöhe. Wenn sie nach vorne gerollt werden, verringert sich die Neigung und das Boot sinkt, während sie nach hinten rollen, erhöht die Neigung und das Boot fliegt höher.“

Erfahren Sie mehr über den hochmodernen F50-Katamaran von SailGP, HIER