SailGP: Australien gekrönt Rockwoll Sail Grand Prix Sieger und feiern 2 Event Gewinn

Die Bedingungen am Samstag hätten nicht unterschiedlicher sein können als am Renntag 1.

Jedes der drei Flottenrennen am Freitag führte zu einem anderen Sieger, wobei das Heimteam Dänemark sein erstes SailGP-Rennen überhaupt gewann, um die Veranstaltung zu eröffnen, bevor die Vereinigten Staaten und Großbritannien jeweils einen Einzelsieg errangen.

Aber Japans Brillanz bei leichtem Wind führte zu einer Dominanz am zweiten Renntag – zumindest bis zum Finale, als Australien mit einem leichten Sieg davonlief, während Slingsbys gute Form fortsetzt.

Weniger als einen Monat vor dem fünften Event der Saison werden alle Teams sofort in die Vorbereitung auf den Showdown in Saint-Tropez, Frankreich, vom 11. bis 12. September geworfen. Der Favorit des Heimteams Billy Bessons France SailGP Team wird versuchen, sein enttäuschendes Ergebnis in Dänemark zu verbessern, um die Massen an der allseits beliebten französischen Riviera zu begeistern.

Nach Saint-Tropez wird die Liga ihr letztes europäisches Event in Cadiz-Andalusien, Spanien (9. bis 10. Oktober) abschließen, bevor sie vom 17. bis 18. Dezember zum Sydney Sail Grand Prix in die südliche Hemisphäre aufbricht, um das Jahr 2021 abzuschließen.

ROCKWOOL Dänemark Sail Grand Prix // Aarhus

1 // Australien

2 // Japan

3 // Großbritannien

4 // Vereinigte Staaten

5 // Neuseeland

6 // Dänemark

7 // Spanien

8 // Frankreich

Rangliste der SailGP-Saisonmeisterschaft (nach 4 Veranstaltungen):

1 // Australien // 32 Punkte

2 // Großbritannien // 30 Punkte

3 // Japan // 28 Punkte

4 // Vereinigte Staaten // 26 Punkte

5 // Frankreich // 24 Punkte

6 // Neuseeland // 23 Punkte

7 // Spanien // 23 Punkte

8 // Dänemark // 22 Punkte