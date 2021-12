SailGP: 8 Städte Termin Kalender Saison 2022-23 steht fest !

SailGP Season 3 wurde um zehn Events erweitert, wobei sieben Grands Prix im Jahr 2022 und der Rest im ersten Quartal 2023 ausgetragen werden, wobei die Saison voraussichtlich im April 2023 endet. Die Meisterschaft beginnt das zweite Jahr in Folge in Bermuda mit dem Bermuda Sail Grand Prix präsentiert von Hamilton Princess. Von dort aus wird die Flotte aus zehn Nationen ein neues SailGP-Ziel in Nordamerika ansteuern und im Juni ein Heimrennen für Jimmy Spithills US-Team auf dem Chicagoer Navy Pier am Lake Michigan beinhalten. Sowohl Bermuda als auch Chicago sind Zweijahresverträge, bei denen die Liga in Saison 4 zurückkehren wird.

Die Flotte wird im Sommer in Europa ankommen, wobei vier europäische Veranstaltungen geplant sind. Nach erfolgreichen Events in Saison 2 kehrt SailGP Ende Juli nach Plymouth – Großbritanniens Ocean City – zurück, dem ikonischen französischen Reiseziel Saint-Tropez im September und später im selben Monat Cádiz in Andalusien, Spanien. Darüber hinaus wird die Flotte der Tragflügelboote F50 Dänemark erneut besuchen, aber dieses Mal wird die Hauptstadt Kopenhagen den ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix ausrichten. Das Rennen für 2022 wird mit einem weiteren Neuzugang im Kalender enden, da SailGP vom 11. bis 12. November seine erste Veranstaltung im Nahen Osten in Dubai, VAE, veranstaltet, die von P&O Marinas präsentiert wird.

Saison 3 wird bis 2023 andauern und eine Veranstaltung in Neuseeland als Teil einer großen Vier-Saison-Partnerschaft mit New Zealand Major Events beinhalten. Durch die Partnerschaft – die Saison 3 bis Saison 6 umfasst – teilen sich Christchurch und Auckland die Hosting-Aufgaben von SailGP und beanspruchen damit einen festen Platz im SailGP-Saisonkalender und das erste Heimevent für Peter Burling und Blair Tukes neuseeländisches SailGP-Team.