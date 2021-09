SailGP: Video 1. Tag Sail Grand Prix in Saint Tropez / Frankreich

Neuseeland hatte einen fliegenden Start in Rennen 1 und führte um die erste Marke herum, bevor es auf den vierten Platz zurückfiel, als das spanische SailGP-Team von Phil Robertson hereinkam und sie mit einem selbstbewussten Zug an der Ziellinie überholte.

Starke Comebacks im zweiten und dritten Flottenrennen zeigten jedoch viel Entschlossenheit, da Neuseeland den ersten Tag des zweitägigen Events in seiner bisher stärksten Position in dieser Saison beendete.

Flügeltrimmer Blair Tuke sagte: „Es ist schön, nach dem ersten Tag unter den ersten zu sein, was für uns in dieser Saison noch nicht der Fall war, also war es insgesamt ein ziemlich guter Tag für uns.

„Bei diesem Rennstil sind die Margen sehr klein und leider haben wir heute einige Punkte auf dem Wasser gelassen. Vor allem im ersten Rennen hätten wir ein bisschen besser abschneiden können, aber ich bin wirklich stolz auf die Aufholjagd des Teams in den letzten beiden Rennen und wir sind jetzt richtig in der Jagd nach morgen.“

Fahrer Peter Burling sagte: „Wir freuen uns über den zweiten Gesamtrang, aber es fühlte sich definitiv so an, als hätten wir heute viele Punkte da draußen gelassen, also war es ein bisschen frustrierend. Wir segeln das Boot viel besser als in Dänemark, das ist definitiv das Positive.“

Mit zwei verbleibenden Flottenrennen vor dem wichtigen Sieger-alles-Podiumsrennen morgen sagte Tuke, dass es wichtig sei, dass das Team feuert.

„Das Ziel an diesem Wochenende ist es, ins letzte Podiumsrennen zu kommen, daher ist es sehr erfreulich, dass wir heute in der Lage sind, dies zu tun. Wir müssen morgen nur noch feuern und zwei Rennen lang gut segeln und dann sollten wir es dort schaffen. Es ist schön, den Ball auf unserem Platz zu haben, aber es gibt noch viel harte Arbeit, um sicherzustellen, dass wir dorthin gelangen.”