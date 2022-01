ROLEX SYDNEY HOBART YACHT RACE 26 – 31 December 2021



Rolex Sydney Hobart Yacht Race Rückblick Das 76. Rolex Sydney Hobart Yacht Race hat dem hervorragenden Ruf der Veranstaltung zweifellos gerecht. Es war ein Rennen aus zwei entschieden unterschiedlichen Hälften. Die erste war eine bestrafende Prüfung der körperlichen Ausdauer und Beharrlichkeit. Die zweite stellte mentale Belastbarkeit und taktisches Urteilsvermögen in Frage. Das Rennen wird seit 1945 vom Cruising Yacht Club of Australia mit Unterstützung des Royal Yacht Club of Tasmania organisiert und wird seit 2002 von Rolex als Partner geführt. Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2021 – 31.12.2021 – Testen der geistigen und körperlichen Belastbarkeit Der Vorlauf zum Rennen 2021 wurde überschattet von der Aussicht auf brutale erste 24 bis 48 Stunden starken Südwinds, der sich mit Gegenströmung kombiniert, um einen bedrohlichen Seegang aufzubauen. Die anspruchsvollen Bedingungen suchten nach Schwächen bei der Ausrüstung und der Denkweise. Trotz aller intensiven und detaillierten Vorbereitung innerhalb der 88-Boote-Flotte war die Kontrolle so unerbittlich, dass über ein Drittel gezwungen werden würde, in Rente zu gehen. Für diejenigen, die es überstanden hatten, war die Erleichterung nur von kurzer Dauer, da die Endphase des Rennens eine eher zerebrale Herausforderung darstellte. Ein sich änderndes Wettermuster erforderte, dass die Besatzungen ein komplexes dreidimensionales Puzzle auf dem Wasser zusammensetzen mussten. Beim Segeln ist der kürzeste Kurs zwischen zwei Punkten selten eine gerade Linie. Dies war noch nie so wahr wie bei der diesjährigen Rolex Sydney Hobart. download Den Gesamtsieg in der Zeitkorrektur sicherte sich schließlich Matt Allens 15,85 m großer Ichi Ban. Die australische Crew, die zuvor Sieger in den Jahren 2017 und 2019 war, schloss sich zwei anderen Yachten der Legende des Rennens an, um drei Siege zu erringen und ist die erste seit Freya in den 1960er Jahren, die den Tattersall Cup in aufeinanderfolgenden Rennen gewann. Laut dem siegreichen Besitzer Matt Allen: „Es ist unglaublich, Teil der Geschichte und des Gewebes des Rolex Sydney Hobart Yacht Race zu sein.“ Mit 31 Rennen auf dem Buckel, das erste im Jahr 1980 im Alter von 17 Jahren, verfügt Allen über viel Erfahrung. Er war der Meinung, dass diese Ausgabe eine vollständige und umfassende Untersuchung der Seemannschaft gegeben hatte: „Die meisten Rennen nach Hobart testen das gesamte Boot und die Crew, aber ich denke, dieses Jahr ist es wahrscheinlich mehr denn je. Die Wellenbedingungen, die wir in den ersten 24 Stunden gesehen haben, haben den Booten wirklich große Probleme bereitet. Diese sehr komplizierte taktische Situation für den Rest des Rennens zu haben, war dann wirklich [bedeutet] die Entscheidungsfindung absolut entscheidend.“ download Der Wettbewerb, der als erster beendet wurde, war nicht weniger spannend, als drei 100 Fuß (30,5 m) große Maxis praktisch die Länge der 628 Seemeilen langen Rennstrecke bestritten. Die SHK Scallywag 100 führte aus dem Hafen, aber ein Problem mit der Segelhandhabung ließ ihre Rivalen vorbeiziehen. LawConnect tauschte dann die Führung mit Black Jack aus, bis Peter Harburgs monegassische Flagge und der Einstieg mit australischer Besatzung bei den leichten Winden entscheidend wirkten, um einen Vorteil aufzubauen, der eine nervenaufreibende Drift den Derwent River hinauf nach Hobart überlebte. download Belastbarkeit und menschliche Leistung sind Eigenschaften, die Rolex und den Segelsport seit langem verbinden. Das Rolex Sydney Hobart Yacht Race hat einmal mehr gezeigt, dass Offshore-Rennen sowohl eine wettbewerbsfähige als auch eine persönliche Herausforderung sind. Beginnend unter einem grauen, aber sonnenbeschienenen Himmel, als die Yachten durch Sydney Heads ausfuhren, machten die sich aufbauenden Wellen das Leben an Bord schnell immer unbequemer. Während das Rennen in dieser Zeit leicht verloren gehen konnte, wurde es sicherlich nicht gewonnen. Sobald Sie die Bass Strait überquert haben, kann sich der Teint verändert haben, aber nicht die Intensität. Alle, die es bis ins Ziel geschafft haben, können stolz auf ihre Leistung, auf das Aufbringen ihrer tiefsten Ressourcen und ihren unerschütterlichen Einsatz zurückblicken. download EIN NATÜRLICHER UND UNTERSTÜTZENDER PARTNER Rolex verbindet seit jeher Aktivitäten, die von Leidenschaft, Exzellenz, Präzision und Teamgeist angetrieben werden. Der Schweizer Uhrmacher fühlte sich vor sechs Jahrzehnten von Natur aus von der Elite des Yachtsports angezogen und die dauerhafte Partnerschaft der Marke umfasst heute die renommiertesten Clubs, Rennen und Regatten sowie herausragende Persönlichkeiten des Sports, darunter den bahnbrechenden Weltumsegler Sir Francis Chichester und der erfolgreichste Olympia-Segler aller Zeiten, Sir Ben Ainslie. Heute ist Rolex Titelsponsor von 15 großen internationalen Events – von führenden Offshore-Rennen wie dem jährlichen Rolex Sydney Hobart Yacht Race und dem alle zwei Jahre stattfindenden Rolex Fastnet Race bis hin zu Grand-Prix-Wettbewerben bei der Rolex TP52 World Championship und spektakulären Zusammenkünften bei der Maxi Yacht Rolex Cup und den Rolex Swan Cup. Es unterstützt auch die aufregende SailGP-Weltmeisterschaft, bei der Nationalteams identische F50-Kompressorkatamarane in einigen der berühmtesten Häfen der Welt fahren. Die Partnerschaften von Rolex mit dem Cruising Yacht Club of Australia, dem Yacht Club Costa Smeralda, dem New York Yacht Club und der Royal Yacht Squadron unter anderem sind die Grundlage für die dauerhafte Beziehung zu diesem dynamischen Sport. ÜBER ROLEX EIN UNVERGLEICHLICHER RUF FÜR QUALITÄT UND KOMPETENZ Rolex ist eine integrierte und unabhängige Schweizer Uhrenmanufaktur. Die Marke mit Hauptsitz in Genf ist weltweit für ihr Know-how und die Qualität ihrer Produkte bekannt – Symbole für Exzellenz, Eleganz und Prestige. Die Uhrwerke der Uhren Oyster Perpetual und Cellini werden von COSC zertifiziert und dann intern auf Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit getestet. Die Superlative Chronometer-Zertifizierung, symbolisiert durch das grüne Siegel, bestätigt, dass jede Uhr erfolgreich von Rolex in den eigenen Labors nach eigenen Kriterien durchgeführte Tests durchlaufen hat. Diese werden regelmäßig von einer unabhängigen externen Organisation validiert. Das Wort „Perpetual“ ist auf jeder Rolex Oyster-Uhr eingraviert. Aber es ist mehr als nur ein Wort auf einem Zifferblatt, es ist eine Philosophie, die die Vision und die Werte des Unternehmens verkörpert. Hans Wilsdorf, der Gründer des Unternehmens, prägte den Begriff der immerwährenden Exzellenz, der das Unternehmen voranbringen sollte. Dies führte Rolex zum Vorreiter bei der Entwicklung der Armbanduhr und zahlreicher wichtiger uhrmacherischer Innovationen, wie der Oyster, der ersten wasserdichten Armbanduhr, die 1926 auf den Markt kam, und des 1931 erfundenen Perpetual-Rotor-Automatikmechanismus. Rolex hat über 500 Patente angemeldet. An ihren vier Standorten in der Schweiz entwirft, entwickelt und produziert die Marke den Großteil ihrer Uhrenkomponenten, vom Gießen der Goldlegierungen bis hin zur Bearbeitung, Fertigung, Montage und Veredelung von Uhrwerk, Gehäuse, Zifferblatt und Armband. Darüber hinaus engagiert sich die Marke aktiv für die Unterstützung von Kunst und Kultur, Sport und Erkundung sowie für diejenigen, die Lösungen zum Erhalt des Planeten entwickeln.





