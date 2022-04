Princess Sofia Trophy – Tag 1 – ILCA 6 / ILCA 7

Bei lebhaften NO Wind mit 20 – 25 kn , mit einer Welle von 1 – 1,5 Meter Höhe, bei nur 12 Grad hatten die Segler und Surfer starke Bedinungen. Die Deutschen Segler des DSV belegten sehr gute Platzierungen am 1.Tag der Hempel World Cup Series Spain 2022, in Ihren Klassen.

3.Platz ILCA7 GER 191131 Philipp Buhl

4.Platz 470 Mixed GER 10 Luise Wanser / Philipp Autenrieth

8.Platz 470 Mixed GER 13 Malte Winkel / Anastasiya Winkel

24.Platz IQ Foil Women GER 33 Lena Erdil

27.Platz IQ Foil Men GER 220 Sebastian Koerdel

27.Platz ILCA6 Julia Buesselberg GER 211261

Morgen sollen die gleichen Wetterbedingungen vorliegen am 2.Tag der Princess Sofia Trophy. Formula Kite Men, Formula Kite Women, Nacra17 Mixed, 49er, 49erFX starten Ihre ersten Regatta Tag Morgen am Dienstag den 05.04.2022.

Täglicher Report vor Ort von SEGEL.DE Fotograf Lars Krumnacker