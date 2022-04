Princess Sofia Trophy – 2.Tag – Formula Kite Men Rettung von FRA 52 !

Das Presseboot auf dem ich war, befand sich in dem Startgebiet der Formula Kite Men X Women.

Wir sahen FRA 52 Jean Romain Morel aus Frankreich im Wasser in Not, er war zwischen seinem Brett und seinem Kite und alles befand sich in Bewegung, durch den Wind und Wellen. Ich sah die Situation und wir fuhren zu Jean Morel um in seiner Situation zu helfen !

Erst haben wir das Brett geborgen, dann zu zweit Jean Romain Morel FRA 52 aus dem Wasser gezogen.

Der Kite trieb immer weiter vom Wind getrieben von uns weg, mit dem Presse Motorboot hinterher gefahren und schließlich den Kite aus dem Wasser geborgen.

Nach kurzer Zeit waren wir wieder zurück im Startbereich der Formula Kite Klasse, haben für Smartphone ein Sicherheitsboot angefordert, um Jean wieder zurück zum Beach zu bringen !

Es war uns eine Freude im dadurch Hilfe zu leisten…

Lars Krumnacker

www.segel.de