PRADA CUP – ÜBERARBEITETER ZEITPLAN !

Rate this post

Nachdem der New York Yacht Club American Magic den Regattadirektor darüber informiert hat, dass sie an diesem Wochenende nicht in den Round Robins 3 und 4 des PRADA Cup fahren werden, wurde der Zeitplan wie folgt überarbeitet:

Samstag, 23. Januar 2021 – Luna Rossa Prada Pirelli gegen INEOS TEAM UK – Start um 16:00 Uhr NZT

Sonntag, 24. Januar 2021 – INEOS TEAM UK gegen Luna Rossa Prada Pirelli – Start um 16:00 Uhr NZT



Um die Formalitäten von zu erfüllen nach Abschluss der oben genannten Rennen müssen beide Teilnehmer ein „Geisterrennen“ gegen den New York Yacht Club American Magic starten, damit der Regattadirektor den Punkt an das betreffende Team vergeben kann. Das „Geisterrennen“ wird dann wenige Minuten nach dem Start unterbrochen. Die Regel von 25 Minuten zwischen den beiden Starts gilt nicht für diese „Geisterrennen“.



Sollte INEOS TEAM UK das Rennen am Samstag gewinnen, ist das Ergebnis des Sonntagsrennens überflüssig, da INEOS TEAM UK das erste klassifizierte Team der Round Robins ist und als solches direkt das PRADA Cup-Finale erreicht. In diesem Fall haben die beiden Teams die Wahl, ob sie am Sonntag fahren möchten oder nicht.