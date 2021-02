Prada Cup Finale 1 Tag: Luna Rossa Prada Pirelli gewinnt 2 Rennen !

Rate this post

Luna Rossa Prada Pirelli und INEOS TEAM UK haben sich heute zusammengetan, um den Gewinner der PRADA Cup Challenger Selection Series und das Recht zu ermitteln, gegen das Defender Emirates Team New Zealand anzutreten.

Der erste Tag des PRADA Cup-Finales war für Luna Rossa Prada Pirelli ein Doppelter Zieg. Das italienische Team übernahm die Führung der vorläufigen Rangliste und führte beide Rennen klar an und erschien nur einen Klick schneller als das britische Team.

Es ist noch ein langer Weg bis zum Ende einer 13-Rennen-Serie, bei der die Italiener fünf weitere Siege benötigen, um den America’s Cup zu erreichen. INEOS TEAM UK benötigt noch 7 Siege.

“Wer wird gewinnen?” war eine Frage, die mehr als jede andere die Runde gemacht hat, aber angesichts der unterschiedlichen Wetterbedingungen in den nächsten Tagen scheint die Aussicht auf eine schnelle Antwort auf die beliebteste Frage in Auckland unwahrscheinlich, so dass das Rennen nicht mehr läuft Antworten.

13/02/21 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada PRADA Cup 2021 – Final Day 1 Ineos Team UK, Luna Rossa Prada Pirelli Team

PRADA Cup Finale – Rennen 1

Luna Rossa Prada Pirelli besiegte INEOS TEAM UK



Start: 1617

Port: ITA

Stbd: GBR

Kurs: A

Achse: 025

Länge: 1,69 nm

Strom: 0,1 Knoten bei 205

Wind 6-9 kt 050 Grad

Gewinnerin Luna Rossa Prada Pirelli (ITA) – 1:52



Die Wettervorhersage des Morgens deutete darauf hin, dass es zu Verzögerungen beim Rennen kommen könnte, da die Meeresbrise Zeit brauchte, um sich gegen die Gefällebrise zu behaupten. Der Start wurde jedoch nur um zwei Minuten verschoben. Sobald die Mindestanforderungen an die Windgeschwindigkeit erfüllt waren, war das Rennen im Gange.



Obwohl eine Hürde für das Eröffnungsrennen des PRADA Cup-Finales genommen worden war, waren sich beide Teams bewusst, dass es entscheidend sein würde, auf den Folien zu bleiben.

Infolgedessen war es vielleicht nicht verwunderlich, dass weder Luna Rossa Prada Pirelli (ITA), die an Bord gegangen war, noch INEOS TEAM UK (GBR), die an Steuerbord eintrafen, dazu neigten, sich vor dem Start auf ein enges Duell einzulassen. Das Risiko, sich von ihren Folien zu lösen, war zu groß.

Und knapp eine Minute vor dem Start waren INEOS TEAM UK die ersten, die genau das taten, als ihr Rumpf nach unten spritzte.



Luna Rossa Prada Pirelli hätte beinahe dasselbe getan, aber wie sie in früheren Rennen gezeigt haben, ist das italienische Boot bei leichtem Wind rutschig und hat wieder begonnen. Als die Uhr bis zum Start herunterzählte, blieben die Italiener auf ihren Folien, nur ihre Kommunikation an Bord zeigte, wie sorgfältig sie diese entscheidende Phase des Rennens spielten. Als sie die Startlinie überquerten, waren INEOS TEAM UK immer noch von ihren Folien. Die Kluft zwischen den beiden wuchs schnell. Perfekt für die Italiener, schmerzhaft für die Briten.



Selbst von dort aus, selbst als die Briten in Betrieb waren, nahm die Distanz weiter zu, zumal INEOS TEAM UK die erste von zwei Grenzstrafen erhielt.

Luna Rossa ging 1:20 durch das erste Luv-Tor. Durch das untere Tor hatten sie sich auf 1:36 ausgestreckt. Eine weitere Runde des Kurses und die Italiener lieferten weiterhin eine makellose Leistung bei Lichtverhältnissen und hatten sich auf 1:57 zurückgezogen.

In der Zwischenzeit hatte INEOS TEAM UK ihre Füße gefunden und blieb auf ihnen, aber mit nur einer Runde vor dem Ziel schien es unmöglich, die Lücke zu schließen, die jetzt etwa 1800 m betrug. Und am Ende war es so, als Luna Rossa Prada Pirelli ihre kommandierende Führung und dominante Leistung in einen Sieg verwandelte.

13/02/21 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada PRADA Cup 2021 – Final Day 1 Luna Rossa Prada Pirelli Team

PRADA Cup Finale – Rennen 2

Luna Rossa Prada Pirelli besiegte INEOS TEAM UK



Start: 1715

Port: GBR

Stbd: ITA

Kurs: 6

Achse: 035

Länge: 1,85 nm

Strom: 0,4 Knoten bei 192

Wind: 14-17 kt 070 Grad

Siegerin Luna Rossa Prada Pirelli Team (ITA) – 0:26



Die Meeresbrise baute sich schnell auf, weiße Kappen waren jetzt über den Streckenbereich verteilt. Rennen 2 schien ein völlig anderes Spiel zu werden.



Beim Pre-Start kam INEOS TEAM UK auf Port Tack geraucht und ging zur rechten Seite der Pre-Start-Box. Luna Rossa Prada Pirelli drehte sich um und folgte, ein Duell sah aus. INEOS TEAM UK führte die Anklage an, aber sie waren auch früh am Start und wollten einige Zeit brennen.

Während sich die physische Lücke zwischen den beiden schloss, war der Start gleichmäßig, beide im Tempo, beide mit voller Geschwindigkeit. Wenn es einen Vorteil gab, war es für INEOS TEAM UK, das zu Lee und leicht voraus war, eine Position, mit der Luna Rossa Prada Pirelli zu kämpfen hatte, als sie in der turbulenten Luft vor dem Rücken der Briten saßen. Sekunden später mussten sie abhauen. Vorteil INEOS TEAM UK.



Aber als das Paar wieder zusammenkam, war INEOS TEAM UK auf dem richtigen Weg und musste nachgeben. Sie entschieden sich, hinter Luna Rossa Prada Pirelli zu tauchen. In den folgenden Sekunden, mit den Italienern im Hafen und den Briten an Steuerbord, schien es Luna Rossa zu sein, die im Wind leicht nachließ. Und als das Paar wieder zusammenkam, reichte dieser Vorteil aus, um vor den Briten zu überqueren und mit einem Vorsprung von 11 Sekunden durch Tor 1 zu gelangen. INEOS TEAM UK rundete die gleiche Marke ab, drehte sich jedoch kurz nach dem Runden um. In der Zwischenzeit drängte sich Luna Rossa Prada Pirelli auf die rechte Seite des Kurses.



Die Geschwindigkeiten lagen nun im Bereich von 43 bis 45 kt, wobei INEOS TEAM UK im Allgemeinen eine Stufe schneller und in der Überschrift etwas niedriger war. Aber durch Gate 2 war der Abstand zwischen den beiden auf 270 m angewachsen. Luna Rossa Prada Pirelli wählte die rechte Marke, INEOS TEAM UK die linke.

Aus den Luftaufnahmen geht hervor, dass auf der linken Seite des Kurses mehr Wind wehte, aber keine Besatzung musste in der Luft sein, um dies zu sehen. Beide sprachen in ihren Bordkommunikationen darüber, dass die linke Seite die bevorzugte Route nach oben ist der Kurs.

Durch Tor 3 hatte Luna Rossa noch ein paar Sekunden Vorsprung auf 19 Sekunden, als das Paar entgegengesetzte Punkte wählte. Wieder einmal war die italienische Aufführung seidig glatt. Diesmal waren die Geschwindigkeiten auf der Gegenwindstrecke viel enger mit nichts zwischen ihnen abgestimmt. Und in der stetigen Meeresbrise hat INEOS TEAM UK keine wirkliche Gelegenheit, die Distanz auszugleichen.

Auf der letzten Etappe in Luv hatte INEOS TEAM UK einige Meter zurückgezogen, aber die Zeit lief ab, um die 270 Meter einzuspulen, die erforderlich waren, um wieder mit Luna Rossa Prada Pirelli in Kontakt zu treten.



Am oberen Tor 5 hatte Luna Rossa nun 26 Sekunden Vorsprung, als sie die linke Markierung umrundeten. Die Briten nahmen die rechte Hand, um noch einmal etwas anderes auszuprobieren. Die italienische Leistung blieb jedoch solide. Einige Minuten später überquerten sie 26 Sekunden vor ihnen die Ziellinie und holten ihren zweiten Sieg des Tages.

Zitate von der Rennstrecke

James Spithill – Steuermann Luna Rossa Prada Pirelli Team

“Es ist jedes Mal schwierig, wenn Sie auf dem Wasser sind, weil wir für diese Klasse von Booten nicht viel Rennen gefahren sind. Die Jungs haben großartige Manöver ausgeführt und wir konnten herumkommen und von ihnen voraus.

wir haben ein großes Boot, ein großes Gesamtpaket hier, und ein sehr gutes Team im Rücken auf. wir sind auf dem Boot zuversichtlich, aber das gesagt zu haben, wissen wir noch auf dem Tisch dort ziemlich viel ist. Als Ich sagte, wir haben heute da draußen nur wenige Fehler gemacht und versuchen, diese für morgen zu verbessern. “

Sir Ben Ainslie – Teamchef & Skipper

“Die Italiener haben gute Arbeit geleistet, sie sind nur ein bisschen schneller und ein bisschen besser auf der Strecke gesegelt. Wir danken ihnen. Wir müssen weggehen und darüber nachdenken, wie wir ein bisschen mehr Tempo erreichen können.” und schau dir die Dinge an, die wir nicht ganz richtig verstanden haben. “

“Luna Rossa ist ein großartiges Team und es ist ziemlich schwierig, an ihnen vorbei zu kommen, wenn sie nicht viele Fehler machen. Kurs A ist ein ganz anderer als Kurs C, wo der Wind vom Land kommt und es einige Verschiebungen gibt, die dies zulassen Weitere Führungswechsel. Mal sehen, was morgen passiert. “

Die heutigen Rennen wurden auf der Rennstrecke A, dem nördlichen Spielfeld, vor Tausenden von Zuschauerbooten ausgetragen. Das erste Rennen wurde mit Wind zwischen 6 und 9 kt von NNE gefahren, während im zweiten Rennen die Brise auf bis zu 17 Knoten anstieg und die erreichte Höchstgeschwindigkeit 47,82 Knoten betrug.

Die Rennen werden Morgen, den 14. Februar, um 16:00 Uhr /NZT fortgesetzt. Je nach Wetterlage sind zwei Rennen geplant. Das PRADA Cup-Finale ist eine Best-of-13-Serie, bei der ein Team sieben Rennen gewinnen muss, um zum America’s Cup Match aufzusteigen und am 6. März gegen das Defender Emirates Team New Zealand anzutreten.