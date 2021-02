Prada Cup Finale 3 Tag: Ineos Team UK beißt zurück, aber Luna Rossa führt mit 5:1

Rate this post

Das PRADA Cup-Finale ist noch nicht beendet und abgestaubt. Da INEOS TEAM UK den ersten Punkt auf der Anzeigetafel markiert, ist möglicherweise noch ein langer Weg vor uns.

Im ersten Rennen des Tages nahm Luna Rossa Prada Pirelli das Rennen wieder auf, wo es am vergangenen Wochenende noch übrig war. Sie hatte beim Start die Nase vorn und hielt die Briten hinter sich, um einen wichtigen fünften Punkt zu holen.

Im zweiten Rennen bekam Ben Ainsie das Lehrbuch endlich in die Hände und führte den gleichen Spielplan aus, um einen überzeugenden ersten Punkt zu holen. Zwei weitere Siege sind alles, was die Italiener brauchen, um den PRADA Cup zu gewinnen, aber die britische Mannschaft wird nicht kampflos aufgeben. Da die Teams ziemlich gleichmäßige Bootsgeschwindigkeiten haben, wurde der Vorstart zum Schlüsselmoment des gesamten Rennens. Sie starten voraus und werden höchstwahrscheinlich voraus enden.

20/02/21 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada PRADA Cup 2021 – Final Day 3 Luna Rossa Prada Pirelli Team

PRADA Cup Finale – Rennen 5

Luna Rossa Prada Pirelli besiegte INEOS TEAM UK

Start: 1615 Hafen:

ITA Stbd:

GBR Kurs:

E. Achse: 245

Länge: 1,82 nm

Strom: 0,2 Knoten bei 353

Gewinnerin Luna Rossa Prada Pirelli – 1:20

Jegliche Nervosität, die die Meeresbrise nur schwer entwickeln konnte, wurde lange vor dem Start beseitigt, als 8 bis 10 Knoten von Südwesten über das Kursgebiet fegten. In den Vorbereitungen vor dem Rennen haben sich beide Teams bequem auf der Rennstrecke herumgetrieben, der Tag war eröffnet. Als Luna Rossa Prada Pirelli vor dem Start ins Duell kam, kam sie von rechts und überquerte das INEOS TEAM UK, das an Steuerbord antrat.

PRADA Cup Finale – Rennen 5

Luna Rossa Prada Pirelli besiegte INEOS TEAM UK

Start: 1615 Hafen:

ITA Stbd:

GBR Kurs:

E. Achse: 245

Länge: 1,82 nm

Strom: 0,2 Knoten bei 353

Gewinnerin Luna Rossa Prada Pirelli – 1:20

Jegliche Nervosität, die die Meeresbrise nur schwer entwickeln konnte, wurde lange vor dem Start beseitigt, als 8 bis 10 Knoten von Südwesten über das Kursgebiet fegten. In den Vorbereitungen vor dem Rennen haben sich beide Teams bequem auf der Rennstrecke herumgetrieben, der Tag war eröffnet. Als Luna Rossa Prada Pirelli vor dem Start ins Duell kam, kam sie von rechts und überquerte das INEOS TEAM UK, das an Steuerbord antrat.

Die ersten Sekunden des Vorstarts deuteten nicht darauf hin, dass das Paar Abstand hielt, sondern dass beide, während die Uhr bis zum Start herunterzählte, eindeutig das rechte Ende der Startlinie wollten.

Die Briten waren zu windwärts, eine beherrschende Position, als sie in den letzten Sekunden auf Luna Rossa herabstürzten. Aber die Italiener hatten ihren letzten Lauf perfekt geschafft und konnten die Briten dazu zwingen, den Kurs zu ändern und in einer entscheidenden Phase des Countdowns klar zu bleiben.

Die Jury gab den Briten eine Strafe, aber beide Boote waren früh auf der anderen Seite der Linie, die Strafen schrubbten sich gegenseitig aus. Beim Zusammentreffen der beiden Boote wurde jedoch davon ausgegangen, dass INEOS TEAM UK die Grenze um Luna Rossa verletzt und eine Strafe erhalten hatte. Aber die Geschichte war noch nicht vorbei. Das Paar hatte Split Tacks und als INEOS TEAM UK und Luna Rossa zum ersten Mal wieder zusammenkamen, behauptete Luna Rossa, dass die Briten einen Vorteil aus ihrer Position gezogen hätten. Die Jury stimmte zu und gab INEOS TEAM UK eine zweite Strafe. Jetzt mussten die Briten Distanz weggeben, um es zu klären, aber das erwies sich als schwierig.

INEOS TEAM UK hatte die bessere Seite des Kurses erreicht und profitierte weiterhin von ihrer Position, was es schwierig machte, die Distanz zu verkürzen und den Elfmeter zu klären. Zu der Zeit war Luna Rossa an der Spitze.

Bei Tor 1 war es Luna Rossa, die als erste durchkam und die rechte Markierung 15 Sekunden vor ihnen abrundete. Auf der Gegenwindstrecke gab es nur wenige Überholspuren, aber INEOS TEAM UK konnte etwas tiefer segeln, um in einiger Entfernung auf Luna Rossa zu rollen und den Vorteil von 220 m auf 160 m zu nutzen. Aber ihr Gewinn war von kurzer Dauer.

Während des Rennens segelten die Italiener ein perfekt ausgeführtes Rennen an Bord eines Bootes, das eine zusätzliche Ausrüstung zu haben scheint, wenn es um die Winkel geht, in denen es gegen den Wind segeln kann. Mit jeder Runde wuchs der italienische Vorsprung und im Ziel überquerte Luna Rossa Prada Pirelli 1 Minute und 20 Sekunden Vorsprung.

ZITATE AUS DEM RACECOURSE

Francesco Bruni – Steuermann, Luna Rossa Prada Pirelli

“Es war ein fantastisches Rennen. Jimmy hat den größten Teil der Arbeit im Vorstart sehr gut auf der Distanz geleistet. Das gesamte Team spielt gut, das Boot ist in gutem Zustand, wir müssen unseren Job weiter machen und nachdenken Rennen für Rennen. Am Start gibt es eine sehr feine Grenze zwischen hoch und langsam bleiben und zu hoch und zu langsam bleiben. Letzteres ist, wenn man von den Folien fällt. Wir haben gute Arbeit geleistet und Jimmy hat das Boot wirklich auf dem Boot gehalten Kante.”

Sir Ben Ainslie – Skipper & Teamchef, INEOS TAEM UK

“Wir werden einfach weitermachen. Es ist hart und offensichtlich haben wir Probleme mit der Leistung auf geraden Linien. Wir müssen uns mehr anstrengen, um etwas zu bewirken. Es war ein ziemlich enger Start, wir haben die erste Flanke bekommen, aber sie waren gerecht.” Zu Beginn wollten wir die rechte Seite für den Druck. Da wir wussten, dass sie das Tempo auf einer geraden Linie verlangsamen, hat es sich gelohnt, das Risiko einzugehen. Ich würde das Gleiche noch einmal tun . “

PRADA Cup Finale – Rennen 6

INEOS TEAM UK besiegte Luna Rossa Prada Pirelli

Beginn: 1715 Port

: GBR Stbd: ITA

Kurs: E.

Achse: 248 Länge: 1,8 nm

Strom: 0,2 Knoten bei 353

Wind 8-12 Knoten 225 Grad

Gewinner INEOS TEAM UK – 0:14

Für das zweite Rennen des Tages hatte die Brise leicht zugenommen. INEOS TEAM UK befand sich zuerst in der Pre-Start-Zone und konnte den Start leichter kontrollieren. Zwei kleine Vorteile, aber könnte das britische Team diese zu Beginn in einen Vorteil umwandeln?

Als beide Boote auf die Startlinie zusteuerten, wurden die Positionen vom ersten Start des Tages an vertauscht. Luna Rossa sollte diesmal mit INEOS TEAM UK nach Luv und nach vorne fahren. Trotz einiger aggressiver Manöver an Bord von Luna Rossa nutzte INEOS TEAM UK zu Beginn einen knappen Vorteil, packte das linke Ende der Linie ein und konnte nun auf die äußerste linke Seite des Kurses vordringen. Der entscheidende Moment kam, als beide zur linken Grenze gingen. Luna Rossa startete früh und erlaubte den Briten, auf die äußerste Seite der linken Seite des Kurses zu gelangen. Das Paar war Hals an Hals, als sie nach rechts zurückgingen.

Als Luna Rossa an Steuerbord zurückkam, war INEOS TEAM UK im Hafen vorne, entschied sich jedoch dafür, an Steuerbord unter ihnen zu heften, um von den Italienern abzuprallen, einem klassischen Lee-Bug-Tack. Als sie sich zum ersten Mal dem oberen Tor näherten, waren die beiden nun über die Breite des Kurses getrennt und es war INEOS TEAM UK, das den Abstand zwischen ihnen um 50 m gewonnen hatte.

Und als sie überquerten, legte INEOS TEAM UK die rechte Markierung von Tor 1 und rundete 8 Sekunden vor der Luna Rossa – das erste Mal seit Beginn des PRADA Cup-Finales.

Auf der Gegenwindrutsche waren die Briten nun 150 m voraus. Auf halber Strecke war der Rand auf 200 m angewachsen. Am unteren Tor rundeten sie 21 Sekunden voraus. INEOS TEAM UK begann nun, sein taktisches Spiel zu ändern, indem es seine Position verteidigte. Luna Rossa wusste es und versuchte häufig, INEOS dazu zu zwingen, in der Hoffnung, dass die Briten einen Teil ihrer Distanz verlieren würden. In der Zwischenzeit stieg die Meeresbrise langsam, aber stetig mit einem Durchschnitt von nur 10 Knoten.

Am Gate 3 nahmen beide Boote die linke Markierung, INEOS TEAM UK führte mit 18 Sekunden Vorsprung, Luna Rossa hatte sich drei Sekunden zurückgekratzt, aber ihr Gewinn war nur von kurzer Dauer, als INEOS TEAM UK ihren Vorsprung auf 430 m auf dem Wasser ausbaute und es weiterging wachsen. Durch Tor 4 waren die Briten nun 32 Sekunden vor einer Runde. Aber dieses Rennen war noch lange nicht vorbei. Eine Verschiebung der Brise und ein Rückgang der Stärke ermöglichten es Luna Rossa, auf der letzten Etappe gegen den Wind Gewinne zu erzielen. INEOS TEAM UK stand wieder unter Druck.

Durch das letzte Tor nahm INEOS TEAM UK die rechte Hand, Luna Rossa die linke und der Abstand zwischen ihnen betrug nur noch 9 Sekunden. Jetzt war es ein Drag Race bis zum Ziel, die Briten mussten ihre Position verteidigen, als Luna Rossa angriff.

ZITATE AUS DEM RACECOURSE

Jimmy Spithill – Steuermann, Luna Rossa Prada Pirelli

“Der Tag hat gezeigt, dass die Boote sehr ähnlich sind. INEOS TEAM UK hat ein großartiges Rennen gesegelt, aber es gab nicht viele Möglichkeiten, es war eines dieser Rennen, bei denen sich das Führungsboot immer ein wenig dehnen kann. An der Startlinie Es ist volle Koordination, das gesamte Team muss auf der gleichen Seite sein. Es ist sehr schwierig, diese Boote perfekt zu segeln. Es gibt nie einen Tag, an dem Sie ausgehen und 100% sein. Wir haben sicherlich einige Dinge aus beiden Rennen, die wir werden Überprüfen Sie und wir werden morgen stärker zurückkommen. “

Sir Ben Ainslie – Skipper & Teamchef, INEOS TAEM UK

“Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg, wir waren in den letzten Tagen auf der falschen Seite. Das Team hat großartige Arbeit geleistet, sie geben einfach nicht auf, sie werden den ganzen Weg weiter kämpfen, also haben wir einen.” zurück, wir brauchten es. Ich denke, dass die Boote auf 13 Knoten und darüber ziemlich gleichmäßig sind, aber darunter kämpfen wir, sie wissen und wir wissen, das ist die Herausforderung. Ich kann nicht genug über das Team sagen, Sie waren großartig. Wenn der Wind nachlässt, ist es eine schwierige Situation. Giles hat dort großartige Arbeit geleistet. Wir befürchteten, dass wir dort verlieren könnten. “

20/02/21 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada PRADA Cup 2021 – Final Day 3 Ineos Team UK