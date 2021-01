Prada Cup 2 Tag

Rate this post

PRADA Cup Renntag 2 in Auckland.

Die heutigen Rennbedingungen waren äußerst schwierig, mit leichten und instabilen Winden auf der gesamten Rennstrecke, die sich zwischen Kurs C in North Head und Kurs D näher an der Insel Rangitoto befand.

Das erste Rennen des Tages, das Round Robin 1 abschloss, zeigte NYYC American Magic gegen Luna Rossa Prada Pirelli.

Die Regatta beginnt pünktlich um 15.15 Uhr. Luna Rossa betritt Port Tack und American Magic. Wenn sie früh von rechts in den Strafraum kommt, wird eine Strafe verhängt. Im zweiminütigen Vorstart fällt der Wind aus dem Westen auf 8 Knoten ab, wobei beide Boote Schwierigkeiten haben, auf den Folien zu bleiben.

Luna Rossa startet auf der linken Seite des Kurses und gewinnt den ersten Vorteil gegenüber den Amerikanern, die Schwierigkeiten haben, sich auf die Folien zu heben. Der Wind bleibt wechselhaft und natürlich sehr uneinheitlich.

Es ist sehr kompliziert, das Boot auf den Folien im Gleichgewicht zu halten. Am ersten Luv-Tor hat Luna Rossa einen Vorsprung von 7:38 Minuten vor den Amerikanern. Der Schlag in Richtung des Gegenwindtors scheint endlos zu sein, mit abwechselnden Foliengeschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten und langsameren Phasen im Verdrängungsmodus mit geringer Chance, sich vorwärts zu bewegen. Hier macht Patriot das Beste aus einem Zug und rundet die Marke ab, um Luna Rossa einzuholen. Am Kreuz wird der Abstand auf weniger als 100 Meter reduziert. Die Brise, die es einem der Boote ermöglicht, zuerst zu fliegen, baut sich nur auf halber Strecke im Gegenwind auf. Am Tor hat Luna Rossa nur eine Minute Vorteil. Auf der zweiten Etappe gegen den Wind erstreckt sich der Gewinn auf 500 Meter und es erfordert einen kalten und konzentrierten Geist, um im Wind zu bleiben: Ein falsches Manöver, ein “Aufsetzen” könnte das gesamte Rennen gefährden. Der Kurs wird auf nur zwei Runden (4 Beine) verkürzt. Die Bedingungen bleiben uneinheitlich und durch das Zentrum zu kommen ist wie durch ein Minenfeld zu segeln, mit intensiver Konzentration, um jede Böe zu fangen.

Nach 38 Minuten und 54 Sekunden überquert Luna Rossa die Ziellinie, während das amerikanische Boot immer noch am Luv-Tor kämpft.

Es ist der erste Punkt im PRADA Cup und eine große Übung für die gesamte Crew.

Morgen wird Luna Rossa Prada Pirelli einen intensiven Tag haben und an zwei Rennen teilnehmen, die Round Robin 2 beenden werden.



Pietro Sibello, Großsegeltrimmer

„Aus mentaler Sicht war es definitiv ein schwieriges Rennen. Der Wind auf der Rennbahn war sehr schwach, mit einem großen Intensitätsbereich und vielen Löchern, in denen wir nicht genug Wind hatten, um zu folieren. Das Ziel während des gesamten Rennens war es, im Druck zu bleiben. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet, besonders im zweiten Teil, als wir ein gutes Tempo gefunden haben. Es war eine großartige Teamleistung, insbesondere für die Jungs, die unter diesen Bedingungen durch die vielen „Touchdowns“ und „Starts“ viel mahlen mussten. Wir haben morgen zwei Rennen mit sehr unterschiedlichen Bedingungen und werden wie immer unser Bestes geben. “