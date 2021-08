Olympia Tokyo: Laser Gold gewinnt Wearn AUS, Laser Radial Gold gewinnt Rindom DEN

5 / 5 ( 8 votes )

Am Sonntag kehrte tolles Wetter nach Enoshima zurück, mit Sonnenschein und mäßigem Wind, damit die Segler sich nach dem Leichtwind-Stress der letzten zwei Tage so richtig die Beine vertreten und etwas Körperlichkeit in ihre Regatten bringen konnten.

Obwohl Matt Wearn sich bereits die Goldmedaille gesichert hatte, war das Ein-Personen-Dinghy – Laser Medal Race der Männer voller Dramatik, als das Glückspendel hin und her schwang. Mehrere Segler hatten eine Chance auf Silber und Bronze und erst zum Schluss wurden die Medaillen entschieden.

Dasselbe galt aber noch mehr für das Ein-Personen-Schlauchboot der Frauen – Laser Radial Medal Race, das erst nach Überquerung der Ziellinie sicher war.

Inzwischen haben die Finn und Nacra 17 ihre Eröffnungsserie abgeschlossen und einige Segler wissen, dass sie Medaillen gewinnen werden. Aber vor den Medal Races am Dienstag hat noch niemand Gold eingepackt, also ist bei diesen beiden Events alles zu gewinnen.

Die 470er Männer und Frauen haben jetzt alle außer den letzten beiden Rennen ihrer Eröffnungsserie absolviert und einige klare Muster zeichnen sich ab.

Einpersonen-Schlauchboot für Herren – Laser

Matt Wearn (AUS) gewann Gold im Ein-Personen-Dinghy – Laser der Herren, Tonci Stipanovic (CRO) holte Silber und Hermann Tomasgaard (NOR) Bronze.

Wearn hatte bereits vor dem Medal Race die Goldmedaille eingepackt, musste aber antreten, um die Regatta zu beenden.

Es war ein sauberer Start von der Linie, und auch ziemlich ausgeglichen. Jean-Baptise Bernaz (FRA) übernahm die Führung und nutzte eine mathematische, aber unwahrscheinliche Chance auf eine Medaille.

Hermann Tomasgaard (NOR) rundete die erste Marke als Achter, nicht weit von der zehnköpfigen Flotte entfernt, aber in der nächsten Runde segelte der Norweger bis auf den fünften Platz und machte seine Absichten für die Silbermedaille deutlich.

Stipanovic kämpfte sich jedoch in der letzten Runde hart zurück, überholte Tomasgaard und rückte in die Silbermedaille vor.

Im Ziel gewann Bernaz das Rennen, Wearn wurde Zweiter, aber was noch wichtiger ist, Stipanovic brachte ihm mit seinem vierten Platz die Silbermedaille nach Rio 2016. Tomasgaard (NOR) freute sich dennoch über Bronze.

Matt Wearns Goldmedaille macht Australien drei Mal in Folge Gold im Laser, gefolgt von Tom Slingsby in London 2012 und Tom Burton in Rio 2016.

„Es ist eine besondere Sache, dieses australische Erbe im Laser fortführen zu können“, sagte Wearn. „Nach meinem ersten Tag, an dem es nicht so gut gelaufen war, musste ich wirklich tief graben, an meiner mentalen Stärke arbeiten, um wieder hochzukommen. Es ist großartig, diesen Moment zu haben, und ich danke den Menschen in Japan dafür, dass sie dies ermöglicht haben.“

Nach einer glanzvollen olympischen Karriere von einem Vierteljahrhundert war Robert Scheidt heute beim Medal Race das letzte Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Seine Geschichte begann 1996 in Atlanta, als der Brasilianer Gold im Laser gewann. Heute 48 Jahre alt, mit fünf olympischen Medaillen aus sieben Spielen, verneigt sich Scheidt als einer der Größten aller Zeiten.

Ein-Personen-Beiboot für Damen – Laser Radial

Anne-Marie Rindom (DEN) gewann Gold im Ein-Personen-Schlauchboot – Laser Radial der Damen, Silber gewann Josefin Olsson (SWE) und Bronze wurde Marit Bouwmeester (NED).

Zu Beginn ging die individuelle Rückrufflagge hoch. Zwei Boote waren vorbei und Marit Bouwmeester (NED) war eines davon. Die holländische Seglerin kehrte zum korrekten Start zurück, setzte sie sofort an das Ende der 10-Boote-Flotte und spielte auf die Medaillen aufholen.

Aber auch Silvia Zennaro (ITA) war zur Startzeit vorbei und kehrte nicht zurück. Sie wurde später auf der ersten Etappe aus dem Rennen genommen.

An der Spitze der ersten Upwind-Strecke rückte Tuula Tenkanen (FIN) kurz in die Medaillenzone vor, aber auf der ersten Downwind-Strecke surfte Emma Plasschaert (BEL) von der vierten Position in Führung und brachte sie auf Silber.

Die Erholung von Bouwmeester war jedoch noch beeindruckender, als sie sich auf dem Vorwind auf das Feld einließ und sich für das rechte Tor entschied, als der größte Teil der Flotte nach links gegangen war. Nachdem die Comeback-Königin am Anfang für tot gehalten wurde, war sie wieder auf der Silbermedaille.

Als nächstes kam Josefin Olsson (SWE) zu Wort, die sich in der Anfangsphase von Platz sieben auf Platz drei am Ende der ersten Runde und bis zur letzten Luv-Marke an die Spitze kletterte. Jetzt war der Schwede im Medaillenkampf und drohte den Niederlanden um Silber.

Olsson überquerte die Ziellinie knapp vor Plasschaert. Hinter ihr hatte Bouwmeester einen kritischen Platz verloren und war auf Bronze zurückgefallen. Schweden holte mit knappem Vorsprung Silber, nur drei Punkte hinter Rindom, der irgendwie an Gold festhielt.

Rindom und Bouwmeester sind jetzt mehrere Medaillengewinner. In Rio 2016 gewann Bouwmeester Gold und Rindom Bronze. Heute haben sie umgekehrt die gleichen Medaillen gewonnen. Dies ist jetzt Bouwmeesters dritte olympische Medaille, nachdem er 2012 in London Silber gewonnen hatte. Bouwmeester sagte jedoch: „So wie ich fahre, fahre ich nur um eine Medaille. Für mich gibt es nur eine Medaille, und ich habe sie nicht gewonnen. Ich habe mein Team im Stich gelassen, ich habe meinen Bruder [Roelof, ihren Trainer] im Stich gelassen.“

Sie sagte, dass sie in drei Jahren in Paris 2024 für die einzige Medaille, die für sie wichtig ist, zurückkehren würde.

Auf die Frage, wie es sich anfühle, Olympiasieger zu sein, grinste Rindom: „Nun, bis jetzt ist es ganz toll!“

Beim Medal Race fühlte es sich allerdings nicht so toll an. „Nach dem Start lief es ziemlich einfach, aber dann bröckelte es irgendwie unter mir. Ich habe gerade alles auf dem Downwind-Bein verloren. Und dann hat mein Selbstlenzer nicht funktioniert, weil so viel Seegras darin steckte und wir noch nie so viel Seegras da draußen gesegelt hatten, wie ich es heute gesehen habe.

„Das Boot füllte sich mit Wasser. So viele Dinge liefen schief, aber ich kämpfte einfach weiter. Ich sagte mir, ich solle einfach weiteratmen, tief durchatmen und bis zum Ende hart arbeiten.“

Ruggero Tita und Caterina Banti (ITA) segelten bei den heutigen mittleren Winden tadellos und erzielten Noten von 1,2,1, was den Italienern nun ein Minimum an Silber garantiert. Nur die Briten auf Platz zwei können Italien Gold abnehmen.

John Gimson und Anna Burnet (GBR) segelten einen stabilen Tag mit 5,2,4 Scores, was ihnen 12 Punkte Rückstand auf Italien und 12 Punkte vor Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (GER) einbrachte. Großbritannien ist eine Medaille garantiert und liegt punktuell weit genug vor Jason Waterhouse und Lisa Darmanin (AUS) auf Platz vier.

Die Aussies liegen sieben Punkte hinter Deutschland und wollen in zwei Tagen im Medal Race um Bronze kämpfen.

Tita war zufrieden damit, wie er und Banti den Tag durchgeführt hatten. „Wir haben die richtigen Dinge getan, alles hat sich leicht angefühlt, aber in diesen Booten erwartet man nie etwas. Wir trainieren seit fünf Jahren hart und freuen uns, diesen Punkt erreicht zu haben.“

Herren-Schwergewichts-Einmann-Schlauchboot – Finn

Giles Scott gewann das Eröffnungsrennen des Nachmittags, gefolgt von einem siebten Platz und hielt den britischen Segler an der Spitze der Finn-Bestenliste.

Zsombor Berecz (HUN) holte zwei Viertel, die ausreichten, um den Ungarn auf den zweiten Gesamtrang zu bringen, nur zwei Punkte vor Joan Cardona (ESP), die heute einen Platz verlor.

Scott hat neun Punkte Vorsprung auf Berecz, der sich beim Medal Race am Dienstag mehr Sorgen um die Verteidigung des Silbers machen könnte. Josh Junior (NZL) gewann das letzte Qualifikationsrennen, das ihn auf den vierten Platz bringt, acht Punkte von den Medaillen entfernt und damit noch eine Chance auf das Podium.

Scott kommentierte: „Ein weiterer harter Tag da draußen und schön, die Zehn-Rennen-Serie zu bestehen. Wissen Sie, diese Olympischen Spiele sind so intensiv für uns und für mich persönlich. Eine Serie zusammenstellen zu können, wie ich es getan habe, ist ein ganz besonderer Moment. Aber davon abgesehen habe ich in zwei Tagen noch viel zu tun, um die gewünschte Medaillenfarbe zu erreichen.“

Zweipersonen-Schlauchboot für Herren – 470

Die Profisportler Mat Belcher und Will Ryan (AUS) würden sagen, dass es viel zu früh ist, über Goldmedaillen zu sprechen. Aber auch mit zwei Qualifikationsrennen und einem noch ausstehenden Medal Race ist ein Vorsprung von 19 Punkten auf den zweiten Platz ein recht praktischer Vorsprung.

Mit 2,1 Punkten liegen sie nun deutlich vor der Verfolgergruppe, die nun von Jordi Xammar und Nico Rodriguez (ESP) angeführt wird, die einen langsamen Start in die Regatta erwischten. Mit 3,2 Plätzen liegt Spanien nun auf dem zweiten Platz, vier Punkte vor Schweden und Großbritannien, die punktgleich auf dem dritten Platz liegen.

In der modernen Ära des hochgradig physischen 470er-Rennens sagt Belcher, dass selbst wenn er und Ryan ein Rennen gewinnen, nicht genug Energie für irgendeine Art von Feiern übrig bleibt.

„Nicht so sehr ein Gefühl des Feierns, sondern eher der Erleichterung“, kommentierte er. „Es war ein wirklich körperliches Rennen, bei wirklich hohen Temperaturen, viel Cardio-Training, um das Boot über die Wellen zu bringen. Wenn man die Ziellinie überquert, ist man einfach total überhitzt und glücklich, wenn man mit einem guten Ergebnis über die Ziellinie kommt.“

Zweipersonen-Schlauchboot für Frauen – 470

Ergebnisse von 1,3 haben Hannah Mills und Eilidh McIntyre (GBR) in die Gesamtführung der 470er Frauen gebracht, wenn auch nur einen Punkt vor Agnieszka Skrzypulec und Jolanta Ogar (POL), die seit dem ersten Tag die gelben Trikots tragen.

Neun Punkte weiter hinten liegen die Franzosen Camille Lecointre und Aloise Retornaz (FRA).

Das Beste vom Rest ist das Schweizer Team Linda Fahrni und Maja Siegenthaler (SUI), obwohl sie mit nur zwei Qualifikationsrennen derzeit 17 Punkte vom Podium entfernt sind.

McIntyre genießt die Intensität des Kampfes mit dem polnischen Team: „Das Rennen ist unglaublich. Wir hatten einen fantastischen Tag, aber sie auch, also müssen wir weiter kämpfen, um um jeden Punkt zu kämpfen.“

Zukunftsprogramm

Die 470er der Männer und Frauen werden ihre Eröffnungsserie am Montag, den 2. August, beenden. Die Herren und Damen Skiff – 49er und 49erFX werden für ihre entscheidenden Medal Races aufs Wasser zurückkehren.

Währenddessen genießen die Segler von Finn und Nacra 17 einen Ruhetag vor ihren Medal Races.

Worte von Andy Rice – World Sailing

Photography by Sailing Energy / World Sailing