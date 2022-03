Öko Segelaufkleber von South East Signage

Die iQFoil-Klasse zielt konsequent darauf ab, ihre Auswirkungen auf so viele Berührungspunkte wie möglich zu reduzieren. Aus diesem Grund empfiehlt die Klasse, dass Segler ihre Aufkleber von South East Signage beziehen.

Unsere Entscheidung, South East Signage zu unterstützen, hat viele Gründe. Das Unternehmen wird von Windsurfer Sam Latham geleitet, der auf RS:X und Slalom gefahren ist. Das Konzept hinter den Aufklebern basiert also auf dem Wissen um die wichtigen Eigenschaften, die für die Premiumqualität des Segelaufklebers erforderlich sind. Nach Bedenken hinsichtlich der enormen Menge an Abfall, die von Druckunternehmen auf Deponien entsorgt wird, hat Sam die letzten 18 Monate damit verbracht, eine maßgeschneiderte Lösung für die Meeresumwelt zu investieren, zu entwerfen und zu entwickeln, um den Abfall auf Deponien zu minimieren.

Das neue Umweltplaketten-Konzept hat den Deponieabfall des Unternehmens bereits um zwei Drittel reduziert. Die Aufkleber verwenden praktisch keine aggressiven Chemikalien und verwenden stattdessen natürliche Tinten auf Wasserbasis. Die Aufkleber werden fast ausschließlich lokal hergestellt und bezogen, was ihren CO2-Fußabdruck erheblich reduziert. Diese Aufkleber sind recycelbar, und South East Signage kann dies garantieren, wenn sie an sie zurückgegeben werden.

South East Signage hat mehr in der Pipeline. Indem wir auf eine Null-Abfall-zu-Deponie-Lösung für die Release Liner hinarbeiten und die CO2-Emissionen noch weiter reduzieren. Während der Hersteller seine CO2-Emissionen bereits kompensiert, werden weitere Maßnahmen ergriffen, um die Luftfrachtlieferung zu minimieren. South East Signage organisiert mit Team GB und der Klasse, um Großbestellungen an Veranstaltungsorte zu leiten.

South East Signage arbeitet in vielen Bereichen daran, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren, werfen wir einen Blick darauf.

Woraus bestehen diese Aufkleber?

Ihre Aufkleber werden aus Polypropylen (PP) hergestellt. Nach unserem Wissen ist dies derzeit das am wenigsten wirkungsvolle Aufklebermaterial. Das Material ist außerdem 37 % leichter als herkömmliche Aufklebermaterialien.

Was ist die End-of-Life-Situation für diese Aufkleber?

Diese Aufkleber sind recycelbar! PP-Kunststoff ist ein sehr begehrtes Material. Allerdings werden dies nur wenige spezielle Recycler recyceln. Geben Sie Ihren Sticker dem Sticker-Botschafter von Team GB, der ihn zum Recycling zurück zum South East Signage bringt! Herkömmliche PVC-Aufkleber landen ohne weitere Verwendung auf Mülldeponien.

Woran erkenne ich, ob es sich um eine Umweltplakette handelt?

Suchen Sie nach diesem Logo:

(Wenn es dieses Logo nicht hat, kann es nicht recycelt werden).

Sind sie weniger klebrig, weil sie öko sind?

Diese Aufkleber sind klebriger. South East Signage und die Hersteller führten Tests der Klebstoffe durch und diese schnitten am stärksten ab! Sie müssen nur darauf achten, die Aufkleber sorgfältig anzubringen, um die Verbindung zu sichern. Eine Anleitung liegt jeder Bestellung bei.

Welche Art von Tinte wird verwendet?

Tinten auf Wasserbasis sind frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und funktionieren gut mit dem PP-Material. Das heißt, weniger chemische Dämpfe in der Luft bei Raumtemperatur. Im Gegensatz zu Lösungsmitteln auf chemischer Basis, die für Benutzer und Umwelt giftig sind, ist es sehr schwierig, sie sicher zu entsorgen.

Welche Art von Kleber wird verwendet?

Auf Wasserbasis, mit weniger Chemikalien als PVC-Aufkleber.

Können wir das Trägerpapier recyceln?

Das Papier ist in einem Material geschichtet, das es schwer zu recyceln macht. Derzeit arbeitet South East Signage an einer Recyclinglösung für diese Aufkleberfolien. Bewahren Sie diese gut auf!

Wie sieht der Reise-Fußabdruck des Aufklebers aus?

Viele Zutaten werden im Vereinigten Königreich hergestellt und reisen über eine kurze Strecke. Bestellungen werden entweder sein; in loser Schüttung zu Veranstaltungen geliefert oder mit einem der Fahrer des Team GB zu Veranstaltungen mitgenommen. Das bedeutet, dass der CO2-Fußabdruck auf ein Minimum reduziert wird, da keine zusätzlichen Transportmittel benötigt werden. Standardaufklebermaterialien legen wahrscheinlich große Entfernungen zurück, da die Komponentenfertigung an vielen Orten stattfindet.

Werden die Aufkleber anders angebracht?

Jawohl! Es ist wichtig, die Aufkleber trocken und nicht nass anzubringen. Der beste Weg ist, Abdeckband zu verwenden. Halten Sie den Aufkleber an Ort und Stelle und bringen Sie ihn in zwei Hälften an, um ihn handlicher zu machen. Verwenden Sie einen weichen Rakel. Auf der Instagram -Seite von South East Signage finden Sie Tutorials.

Wie bestelle ich die Aufkleber?

Wann kommen die Aufkleber?

Aufkleber werden normalerweise innerhalb von 2-3 Werktagen versandt.

Der internationale Versand erfolgt für die meisten Ziele innerhalb von 5-10 Tagen, wobei je nach Zielort eine Expressoption verfügbar ist, dies dauert 2-5 Tage.

South East Signage aktualisiert seine sozialen Medien und seine Website, sobald es in der Lage ist, kostenlosen Versand für europäische Veranstaltungen anzubieten. Wenn Sie einen Freund haben, der aus Großbritannien zu Ihnen fliegt, senden Sie uns bitte eine Nachricht und wir können die Aufkleber zum Fliegen an das Ziel in Großbritannien senden.

Woher weiß ich, wer die Aufkleber verwendet hat?

Ein großer Teil des Team GB und ziemlich viele US-Segler. Um nur einige zu nennen: Tom Squires, Sarah Jackson, Nik Baker, Alice Read, Matt Barton, Team Aruba, Danicka Sailer, Mani, Pahuatini, Emma Wilson, Nico Perez, Fiona Wylde. Antono Cozzolino.

Wie hoch sind die Lieferkosten?

Um die Emissionen zu reduzieren, arbeiten wir mit dem Team GB zusammen, um Bestellungen für Veranstaltungen entgegenzunehmen. Als Segler wissen Sie jedoch, wie sich Logistikpläne regelmäßig ändern. Der sicherste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Bestellung ankommt, ist die Aufgabe von Gruppenbestellungen über die Website. Die Lieferung erfolgt bei Großbestellungen versandkostenfrei (je nach Standort). Wir arbeiten auch mit der iQFoil Class zusammen, um wichtige Veranstaltungen zu organisieren, bei denen Bestellungen vor Ort abgeholt werden können. Bitte behalten Sie unsere sozialen Medien im Auge, um weitere Informationen zu erhalten.

Werfen Sie einen Blick auf andere Reduzierungseffekte von South East Signage.

