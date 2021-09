Moth WM: Tom Slingsby gewinnt die Moth Weltmeisterschaft 2021 auf dem Gardasee !

5 / 5 ( 12 votes )

Nach 2 Rennen gewinnt Slingsby zwei Rennen vor Schluss den Weltmeistertitel. Jensen und Goodison schließen das Podium ab; erster Italiener Francesco Bruni und erste Frau Josie Gliddon

Die Motten-Weltmeisterschaft „ Redoro Frantoi Veneti “ endet perfekt:

Das erste Warnsignal für die Goldflotte um 8 Uhr ließ die Athleten ins Wasser steigen, dass die Sonne noch nicht aus den Bergen herausgekommen war.

Am Nachmittag standen auch Regatten auf dem Programm, aber leider kam die Ora etwas spät, sodass nur ein Rennen für die Silberflotte ausgetragen werden konnte.

Am Morgen blieb das Drehbuch das gleiche: totale Dominanz von Tom Slingsby , Australien, der den Titel des Weltmeisters in der Moth-Klasse zwei Rennen vor Schluss gewann. Zweiter Sieg in Folge für ihn nach der Weltmeisterschaft 2019 in Perth.

Zweiter Platz für Iain Jensen , Australien. Das Podium schließt der Engländer, der Fraglia Vela Malcesine sein Zuhause Paul Goodison nennt , der sich nach dem Unfall, bei dem er den Mast brach, glänzend erholte.

Erster Italiener Checco Bruni , nach einem Super-Comeback, zweiter Italiener auf Platz sieben die Olympia-Goldmedaille in Tokio Ruggero Tita und innerhalb der Top 10 die Fraglia Vela Malcesine Athletin Simone Salvà auf Platz neun.

Bei der Silver-Flotte setzte sich der Österreicher Philipp Hribar durch; Zweiter aus Dänemark Frederik Just Melson und Dritter der Kroate Luka Dogan .

In der Frauenwertung steht Josie Gliddon , Großbritannien, auf der ersten Stufe des Podiums und die zweite Jo Aleh , mehrfache Olympiamedaillengewinnerin aus Neuseeland; beide Matrosen kämpften in der Goldflotte.

Dritte Frau bei der Regatta Franziska Mäge aus Deutschland.

Francesco Bruni : „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf dieser Meisterschaft und dem Erreichen meines Ziels. Es schien nach den ersten Tagen ein Traum zu sein, und ich bin glücklich darüber, wie ich in der Rangliste aufgestiegen bin. Ein bisschen Bedauern bleibt für die Fehler der ersten Tage und für das zu wenig Training vor der Meisterschaft. Es war ein toller Kampf mit Ruggero, vor allem bei den letzten Regatten, bei denen wir sehr nah bei den Punkten waren; Ich danke meinen Sponsoren sehr für ihre Unterstützung“.

Ergebnisliste nach 14 Wettfahrten:

1 – Tom Slingsby

1 – Iain Jensen

3 – Paul Goodison

4 – Kyle Langford

5 – Francesco Bruni

6 – Phil Robertson

7 – Ruggero Tita

8 – Nathan Outteridge

9 – Simone Salvà

10 – Dylan Fletcher

Von Marco Brandon Rossini