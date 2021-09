Moth: Weltmeisterschaft Garadsee 1.Finaltag , Philipp Buhl auf Platz 16

5 / 5 ( 10 votes )

Eine im Vergleich zu den ersten beiden Tagen etwas verhaltene Ora lässt nur 5 Rennen zu; Slingsby wieder in Führung, gefolgt von den Australiern Iain Jensen und Kyle Langford

Nach 2 perfekten Tagen, heute anlässlich des ersten Finaltages der ” Redoro Frantoi Veneti ” Moth World Championship , blieb die Ora nur für 5 Rennen.

Eine 60-Grad-Winddrehung vor dem letzten Rennen, der dritten Regatta für die Silver-Flotte, ließ leider nicht das gesamte Programm abschließen.

Am Ende des heutigen Tages wird die australische Dominanz in der Gold- Flotte gefestigt, wobei 4 der ersten 5 Positionen von den „Down-Under“-Superstars besetzt werden.

Erster in der Rangliste mit 8 Punkten der übliche Tom Slingsby , mit zwei ersten Plätzen und einem zweiten; mit 11 Punkten Rückstand ist Iain Jensen und der dritte mit 29 Punkten ist Kyle Langford .

Erster Italiener auf dem fünften Tabellenplatz Ruggero Tita mit 35 Punkten.

In der Silver- Flotte finden wir nach nur 2 Regatten Frederik Just Melson , Dänemark an erster Stelle; zweitens Luka Dogan aus Kroatien und drittens David Smithwhite aus Großbritannien.

Ruggero Tita : „Es war ein schwieriger Tag, weil der Ora nicht der Klassiker war ; Ich muss an meinen Starts arbeiten, aber ich bin mit meiner Geschwindigkeit zufrieden. Bei der dritten Regatta bin ich leider kurz vor dem Start von den Foils abgestiegen und zu einem Comeback-Rennen gezwungen; zum Glück sind dies die Bedingungen, für die das Boot optimiert ist, daher bin ich mit den heute erzielten Ergebnissen zufrieden ”.

Der Tag endet im Fraglia Vela Malcesine mit dem ” Redoro Aperitif ” und der ” North Sails Pasta, Beer & Fries Party ” , einem gesellschaftlichen Ereignis, das diesen ersten Tag des Finales der Mottenweltmeisterschaft ” Redoro Frantoi Veneti ” abschließt.

Morgen Warnsignal um 13 Uhr; Abends gibt es Abendessen in der Speck Stube in Malcesine.

Vorläufiges Ranking

1 – Tom Slingsby

1 – Iain Jensen

3 – Kyle Langford

4 – Nathan Outteridge

5 – Ruggero Tita

Vollständige Rangliste

Von Marco Brandon Rossini