MiniTransat: Melwin Fink gewinnt die 1.Etappe nach La Palma !

Melwin Fink war der erste Serienbootskipper, der die Ziellinie der ersten Etappe der 23. Ausgabe des Mini Transat EuroChef an diesem Donnerstag, den 7. Oktober um 14:05:37s (UTC) überquerte. Dabei benötigte der Skipper der SIGNFORCOM 10 Tage 00 Stunden 35 Minuten und 37 Sekunden, um die 1.350 Meilen lange Strecke zwischen Les Sables d’Olonne und Santa Cruz de La Palma mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,56 Knoten zu absolvieren.

MELWIN FINK: „AM ANFANG HABE ICH VON EINER TOP 10 GETRÄUMT ! “

An diesem Donnerstag um 15:05 UTC überquerte Melwin Fink die Ziellinie der ersten Etappe des 23. Mini Transat EuroChef und beendete die 1.350 Meilen lange Strecke zwischen Les Sables d’Olonne und Santa Cruz de La Palma als Erster unter den Serienbooten . Der Skipper der Pogo 3 unter der Flagge von SignForCom, der am 2. Oktober südlich von Kap Finisterre an die Spitze der Flotte aufgestiegen war, bewies echte Wagemut, indem er sein Rennen fortsetzte, während seine Mitkonkurrenten sich kollektiv dafür entschieden, Schutz zu suchen, um auszuweichen die Passage einer aktiven Front vor der Küste Galiciens. Von diesem Moment an gelang es ihm, einen mehr als deutlichen Vorsprung vor seinen Konkurrenten zu erringen, bevor er eine hervorragende Flugbahn segelte, um sein Rennen abzurunden. Der junge deutsche Segler, gerade einmal 19 Jahre alt,