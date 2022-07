War Canoe USA825 von Michael Goldfarb beim Wellenreiten bei der Melges 24 World Championship 2022 in Fort Lauderdale, USA Matthias Capizzano

Gilles ITA793 von Marcello Caldonazzo Arvedi – Melges 24 European Sailing Series 2022 – Rovinj, Kroatien Zerogradinord – Mauro Melandri

Corinthian team Seven Five Nine HUN759 of Akos Csolto with Balazs Tamai, Botond Weores and Mihaly Kasa onboard stood to the top of the overall podium of the European Sailing Series’ event for the first time ever – Trieste, Italy Zerogradinord – Mauro Melandri

Melgina ITA693 of Paolo Brescia with Simon Sivitz, Jas Farneti, Ariberto Strobino and Marco Ascoli, overall winner of the 2021 Melges 24 European Sailing Series, at the first event of the Melges 24 European Sailing Series 2022 in Rovinj, Croatia. Zerogradinord – Mauro Melandri

Miles Quinton’s Gill Race Team GBR694 with Geoff Carveth helming Zerogradinord – Mauro Melandri

Arkanoe by Montura ITA809 of Sergio Caramel with Filippo Orvieto, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero and Sara Zuppin at the first event of the Melges 24 European Sailing Series 2022 in Rovinj, Croatia. Zerogradinord – Mauro Melandri

White Room GER677 von Michael Tarabochia mit Luis Tarabochia am Steuer und Sebastian Bühler, Marco Tarabochia und Marvin Frisch in der Crew ist der Zweitplatzierte der dritten Veranstaltung der Melges 24 European Sailing Series 2022 in Österreich Francesca Rossetto

Altea ITA722 von Andrea Racchelli holt sich den Titel der Melges 24 European Championship 2021 in Portoroz, Slowenien Zerogradinord – Mauro Melandri

Peter Karrie’s Nefeli GER673 – Melges 24 European Sailing Series 2021 Event 3 – Fraglia Vela Riva, Italien Zerogradinord – Mauro Melandri

