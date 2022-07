In der schnell wachsenden Welt des IMOCA-Segelns gibt es alle möglichen Teams – französische, internationale, große, kleine, gut finanzierte und nicht so – aber eines, das derzeit heraussticht, ist die Gruppe hinter dem charismatischen deutschen Skipper Boris Herrmann.

Dieses Team ist eines von bis zu fünf oder sechs in der Klasse, die sich der bahnbrechenden Herausforderung sowohl des Ocean Race – beginnend im Januar in Alicante in Spanien – als auch des nächsten Vendée Globe, beginnend im November 2024, stellen.

Es ist ein riesiger Zeitplan und infolgedessen ist das Malizia-Team gewachsen, um ihn einzuhalten. Derzeit ist es einer der größten IMOCA-Betriebe in Lorient mit mehr als 45 Mitarbeitern, die in der „IMOCA-Hauptstadt“ zusammenarbeiten, da das neue Boot des Teams – entworfen von VPLP – zum ersten Mal aus dem Schuppen kommt.

Malizia – Seaexplorer hat einen hektischen Segelplan vor sich, mit der Défi Azimut-Lorient Agglomération, gefolgt von der Route du Rhum Destination Guadeloupe, dann einem umgekehrten Transatlantik und dann The Ocean Race. Es gibt also eine Menge Arbeit zu tun, während die Gruppe dieses Boot in Betrieb nimmt und für die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet.

Dies ist ein Team aus vielen Nationalitäten mit 11 bei der letzten Zählung und die meisten von ihnen sind in die Bretagne gekommen, um Herrmanns Ruf zu beantworten. Das heißt, sie leben nicht zu Hause. „Wir machen keine Hotels und kommen aus der ganzen Welt“, erklärt Holly Cova, die britische Teamleiterin, die früher als Anwältin für Unternehmensfinanzierung gearbeitet hat.

„Es ist nicht so, dass wir ein französisches Team sind, wo oft alle hier ansässig sind“ , fügt sie hinzu, „also leben wir alle zusammen. Wir haben fünf Teamhäuser in Lorient und ich lebe mit sieben von uns in einem Haus. Und es ist definitiv ein jüngeres Team als manche – ich bin 32 und Louis (Viat, der Teammanager, der für den Bootsbau und das Team hier verantwortlich ist) ist 36, also unterscheidet es sich ziemlich von einigen anderen Team-Setups und Schwingungen.”

© Ricardo Pinto | Team Malizia

Die andere Besonderheit ist der flache Führungsstil – Herrmann ist immer noch der Skipper, aber er ist nicht in der Form eines altmodischen Chefs. „Letztendlich ist es bei Solo-Rennen immer noch sein Boot und sein Projekt, aber er möchte es unbedingt als Team Malizia sehen und nicht nur als ihn“, erklärte Cova . „Er macht zum Beispiel nicht zwei Etappen von The Ocean Race und Will (Harris, britischer Ex-Figaro-Segler) wird der Skipper sein, wenn er nicht an Bord ist. Wenn Sie segeln, kommt immer ein Punkt, an dem eine Person eine Entscheidung treffen muss, und das wird immer noch Boris sein, aber es gibt Input von allen anderen und er möchte nicht dieser allmächtige Skipper sein, der Input von jedem ausschließt anders.”

Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und der Zielsetzung zwischen den beiden Hauptzielen entspricht nicht ihrer Vorgehensweise. Das neue Boot wurde so gebaut, dass es die Anforderungen beider Rennen ohne wesentliche Änderungen erfüllt, und das Team arbeitet gleichzeitig an beiden Kampagnen. Sie sehen eine Herausforderung als Hinführung zur nächsten und bereiten sie darauf vor.

© © Team Malizia

„Wir betrachten die beiden Rennen als sehr komplementär zueinander“, sagte Cova. „Natürlich ist einer alleine und einer für eine Crew, aber die Möglichkeit, das Boot zum Beispiel als Team durch den Südlichen Ozean in The Ocean Race zu segeln, ist etwas Neues und Aufregendes und wird das Boot vor dem Extrem auf die Probe stellen Vendée-Globus. Meiner Meinung nach verpassen andere Skipper eine große Chance, wenn sie es nicht tun. Sie haben die Möglichkeit dazu und es ist das perfekte Testfeld für die Vendée Globe, wenn Sie es nur so sehen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Partner, mit allen Möglichkeiten, auch bei Zwischenstopps zu aktivieren.“

Herrmanns Team weiß, dass es an ihnen und ihren Konkurrenten liegt, die zum ersten Mal bei The Ocean Race antreten, um zu beweisen, dass es möglich ist und dass es keine unbegrenzten Ausgaben erfordert, um ein Boot und ein Team, das es auf der Strecke mit sieben Etappen unterstützt, zu bekommen . Wenn es um das Budget geht, denken sie tatsächlich daran, wie die Dinge in den Anfangsjahren der Weltumsegelung mit voller Besatzung gemacht wurden.

© Yann Riou – polarYSE

„Es liegt an uns und den anderen Teams, die sich angemeldet haben, zu beweisen, dass dies möglich ist, und zu zeigen, dass dies mit einem IMOCA-Budget und nicht mit einem typischen Ocean Race-Budget möglich ist“, erklärt Cova. „Es wird ein ganz anderes Rennen als beim letzten Mal – wir werden nicht vier Container mit Ausrüstung um die Welt verschiffen. Wir werden es in unserem eigenen Stil machen und ja, es wird Spaß machen, vielleicht ein bisschen mehr wie das alte Ozeanrennen, das Whitbread.“

Ein weiteres interessantes Merkmal dieser Gruppe in einer Klasse, in der Boote oft einen Titelsponsor haben, ist die Art und Weise, wie sie eine Familie von sieben Partnern zusammengestellt haben, die alle ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Team Malizia wird unterstützt von seinem Gründungspartner, dem Yacht Club de Monaco, von EFG International (Schweizer Bank), Zurich Group Deutschland (Schweizer multinationaler Versicherungskonzern), Kühne+Nagel (Deutsch/Schweizer Logistik), MSC (Schweizer Containerschifffahrt), Hapag-Lloyd (deutsche Containerschifffahrt) und Schütz (deutsches Verpackungs- und Materialunternehmen).

Herrmann und seine Gruppe haben mit allen zusammengearbeitet, um sie hinter dem Kernengagement des Teams für die Gesundheit der Ozeane und die Notwendigkeit einer Änderung der Klimapolitik zusammenzubringen, wie es in ihrem Titelslogan zusammengefasst ist: „Ein Rennen, das wir gewinnen müssen. Climate Action Now“, das auf Malizia – Seaexplorer-Segeln zu sehen sein wird.

© Yann Riou / polarYSE

„ In Frankreich ist das etwas anders, aber in Deutschland ist es nicht so üblich, dass ein Unternehmen ein großes Segelprojekt sponsert“, sagte Cova. „Für uns haben wir offensichtlich diese größere Botschaft in Bezug auf Klimawandel und Klimaschutz, und so wurde klar, dass es funktioniert, wenn wir Partner haben, die sich zusammenschließen, wenn wir das beibehalten wollen – tatsächlich sind wir mit dieser Botschaft in unserem Branding viel größer geworden dahinter und nicht nur eine große Werbetafel mit ihrem Namen darauf zu sehen. Sie sehen eher den höheren Zweck darin, darüber zu kommunizieren.“

Ein faszinierender Aspekt dabei ist, dass es dem Team gelungen ist, drei große Konkurrenten in derselben Branche zu gewinnen – der globalen Logistik. Der Schlüssel war, ein gemeinsames Interesse zu identifizieren. „Sie sagten: ‚Wenn es um das Klima geht, müssen wir uns zusammenschließen.’ Es geht nicht nur darum, in jedem einzelnen Winkel miteinander zu konkurrieren. Deshalb funktioniert es.“ sagte Cova.

© Ricardo Pinto | Team Malizia

Wie viele seiner Konkurrenten in der neuesten Generation von Foilern verfügt das neue Boot über eine Bugbehandlung, die ein Abwürgen bei starkem Vorwind verhindert. Aber auch dieser wurde mit struktureller Zuverlässigkeit als Kernziel gebaut. Herrmann sagt, es ist ein Schlachtschiff. „Sehr solide – sehr, sehr solide in jeder Hinsicht“, sagte der deutsche Skipper, der bei der letzten Vendée Globe Fünfter wurde und mit seinem lockeren Kommunikationsstil Freunde auf der ganzen Welt gewonnen hat. „Es gibt wahrscheinlich eine feine Linie zwischen leicht und schwer und ich würde sagen, dass wir mit diesem Boot immer versucht haben, genau auf der richtigen Linie zwischen leicht und schwer zu sein. Aber wenn überhaupt, sind wir bei vielen Systemen eher solide und robust.“

Er sagte, dieses Boot habe eine Rumpfstruktur, die nicht versagen werde. „ Am Ende hatte ich viel Vertrauen in das alte Boot (VPLP/Verdier von 2015 – Gitana 16, jetzt Fortinet-Best Western genannt), aber das ist auf einer anderen Ebene. Ich werde mir nie Sorgen um den Rumpf machen – dieser Rumpf wird nirgendwo strukturell brechen – da bin ich sehr zuversichtlich.“

Herrmann sagt, dass die aktuelle Teamgröße nicht über das Ocean Race hinaus bestehen wird. „Wir haben uns in gewisser Weise an die Notwendigkeit dessen angepasst, was wir tun“, erklärte er. „Es ist nicht geplant, vier Jahre bei 45 Leuten zu bleiben. Der Höhepunkt der Arbeitsbelastung ist natürlich dieser Sommer, das Boot in Betrieb zu nehmen und zum Laufen zu bringen. Dann ist beim Ocean Race noch viel los. Aber danach werden wir zu einem normaleren IMOCA-Setup zurückkehren. Das müssen wir aus Haushaltsgründen tun.“

Ed Gorman