Auckland, 9. November 2020 – Es ist online im offiziellen Store des 36. America’s Cup erhältlich, der von PRADA präsentiert wird. Die Kollektion ist von den Teamuniformen von Luna Rossa Prada Pirelli inspiriert, die Italien in dieser Ausgabe repräsentieren.

Das Team kehrt als Challenger of Record nach Auckland zurück. Diesmal werden sie durch Partnerschaften mit Prada und Pirelli gestärkt: beides Ikonen der italienischen Industrie – bekannt für Innovation, Stil und sportliche Leidenschaft.

Die neue Kollektion, die zweite in über zwanzig Jahren in der Sportgeschichte des Teams, zeichnet sich durch dieselbe Philosophie aus, die das AC75-Design, die neue Bootsklasse, die in dieser America’s Cup-Ausgabe verwendet wird, ermöglicht hat. Ein Designteam mit mehr als 40 Ingenieuren hat fast drei Jahre in Forschung und Entwicklung gearbeitet, um ein Boot mit einzigartiger Leistung zu schaffen: einen Einrümpfer mit einer Folie von etwa 50 kn Geschwindigkeit.

Innovation, Präzision und Leidenschaft sind auch der rote Faden der gesamten Bekleidungspalette.

Innovative Stoffe bieten ein hohes Maß an Komfort und Haltbarkeit. Mit viel Liebe zum Detail ist die Herstellung jedes einzelnen Modells äußerst genau.

Die Kollektion umfasst technische Kleidungsstücke wie die AfterGuard Jacket, die ForeDeck Gilet, die HydroTech Shorts und Freizeitkleidung wie Polos, Hüte und Badebekleidung wie den „Poetto Beach Boxer“.

Das Team-Logo, das auf alle Modelle angewendet wird, kennzeichnet die Kollektion, die aufgrund ihrer Portabilität und Funktionalität nicht nur für Fans, sondern auch für alle diejenigen bestimmt ist, die praktische und bequeme Kleidung tragen möchten, was auf ständige stilistische Forschung und große Aufmerksamkeit zurückzuführen ist zu Mode und Design.