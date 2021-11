ILCA7: Laser Weltmeisterschaft 2021 Barcelona, Philipp Buhl auf dem 6. Platz

Photos by Vela Catalana

Barcelona, ​​Spanien – Am vorletzten Tag der ILCA 7-Weltmeisterschaften wurden drei Rennen in der Goldflotte und zwei in der Silberflotte absolviert. Das erste Warnsignal war um 9:00 Uhr und die Segler gingen bei einer 7-12 Knoten Nord-/Nordwestwinde zum Rennen.

Im ersten Rennen der Goldflotte überquerte der Neuseeländer Thomas Saunders als Erster die Ziellinie, gefolgt vom Australier Zac Littlewood und Duko Bos aus den Niederlanden. Im zweiten Rennen wurde der Russe Sergei Komissarov Erster, der Ire Finn Lynch wurde Zweiter und der Brite Daniel Whiteley Dritter.

Sowohl die Gold- als auch die Silberflotte absolvierten erfolgreich zwei Rennen mit ausreichend Wind, aber im dritten Rennen der Goldflotte begann der Wind zu versiegen. Sie konnten das letzte Rennen des Tages beenden – Lynch wurde Erster, vor Saunders und dem Belgier William De Smet. Da es jedoch nicht genug Wind für die Silberflotte gab, um ein drittes Rennen zu segeln, wurden beide Flotten für den Tag geschickt.

Nach seinem konstanten Tag mit Top-Vier-Platzierungen liegt Saunders mit 14 Punkten Vorsprung vor Lynch auf dem ersten Gesamtrang, und der Kroate Tonči Stipanović hält den dritten Platz, 28 Punkte hinter Lynch und nur zwei Punkte vor Komissarov. Der Brite Elliot Hanson, der bis heute Erster der Veranstaltung war, hatte einen härteren Tag und schied aus dem letzten Rennen vorzeitig auf dem 17. Gesamtrang aus.

Morgen ist der letzte Renntag mit starken Winden und einem Weltmeistertitel auf dem Spiel. Geplant sind drei Rennen mit dem ersten Warnsignal um 11:00 Uhr.

See full results here and event website here.

