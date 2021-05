Laser: 2021 ILCA Vilamoura – letzte Europäische Olympia-Qualifikation mit Ergebnissen

Das Rennen begann heute in Vilamoura, Portugal, bei der ILCA Vilamoura European Continental Qualification . Diese Veranstaltung wird die letzten europäischen Plätze für die nächsten Olympischen Spiele 2021 in Tokio liefern.

Nach einer langen Zeit ohne größere Regatten aufgrund der Pandemie unterstützen hauptsächlich alle Top-Segler, auch aus qualifizierten Ländern, diese Veranstaltung.

Diese von Vilamoura Sailing organisierte Qualifikationsveranstaltung wird für europäische Länder abgehalten, um die verbleibenden vier Plätze für die Olympischen Spiele in Tokio zu beanspruchen: zwei in der ILCA 6-Flotte der Frauen und zwei in der ILCA 7-Flotte der Männer. Es gibt acht Länder, die um die beiden ILCA 6-Olympia-Tickets kämpfen, und 17 Länder, die um die beiden ILCA 7-Slots kämpfen.

150 Segler aus 34 Ländern konnten zu dieser Veranstaltung zusammenkommen, da Vilamoura derzeit einer der wenigen Orte auf der Welt ist, an denen Segelwettbewerbe geöffnet sind. Für viele ist diese Regatta die letzte Chance, nach Tokio zu gelangen.

„Vilamoura Sailing hat im letzten Jahr aus Sicht der öffentlichen Gesundheit einzigartige Sicherheitsbedingungen geschaffen, die von nationalen und internationalen Organisationen anerkannt wurden. Die weltweite Segelelite ist seit September 2020 in Vilamoura und trainiert und nimmt an europäischen und weltweiten Veranstaltungen teil “, sagt Nuno Reis, Direktor von Vilamoura Sailing.

Der Tag begann träge wegen des Windmangels, da sich die Meeresbrise erst am Nachmittag aufbaute. Frauen segelten ihr erstes Rennen mit 5-7 Knoten und das zweite mit 7-11. Das erste Rennen der Männer fand unter 20 Knoten Wind statt, und das zweite Rennen erforderte eine Kursänderung aufgrund einer großen Windverschiebung.

Die Frauenflotte wurde in zwei Flotten aufgeteilt, rot und grün. Jede Flotte hatte heute einen konstanten Anführer, bei dem sowohl die ernsthaften olympischen Konkurrenten Basileia Carahaliou GRE als auch Anne-Marie Rindom DEN zwei Kugeln in ihre Flotten bekamen. Mit zwei konstanten vierten Plätzen liegt Marie Barrue FRA heute auf der Rangliste hinter ihnen, kurz vor dem Japaner Manami Doi und Shai Kakon ISR.

Acht europäische Länder kämpfen hier um die letzten beiden olympischen Plätze für Frauen. Derzeit sind es Shai Kakon ISR (5.) und Carolina João POR (21.), die dieses Ziel erreichen würden. Ebru Bolat ROU (56.) ist Dritter auf dieser Liste.

Die ebenfalls in zwei Flotten unterteilte ILCA 7-Flotte wird von dem einzigen Brasilianer Robert Scheidt angeführt, der heute zwei zweite Plätze belegte. Maxim Nikolaev RUS liegt nur einen Punkt dahinter, nachdem er in den heutigen beiden Rennen einen dritten und einen zweiten Platz belegt hatte. Tonči Stipanović CRO und der Peruaner Stefano Peschiera haben beide 10 Punkte vor Kaarle Tapper FIN mit 11 Punkten.

Viel schwieriger wird der Kampf der Männerflotte um einen der letzten beiden olympischen Plätze sein, für den siebzehn europäische Nationen kämpfen. Joel Rodriguez ESP (8.) und William De Smet BEL (10.) wären heute die ausgezeichneten Segler.

Vollständige Ergebnisse hier.