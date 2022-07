KiteFoil World Series 2.Tag Gizzeria Italien

Tag 2 der KiteFoil World Series Gizzeria produzierte etwas leichtere Winde und stellte die 96 Fahrer, die in Süditalien antraten, vor einige subtil andere Herausforderungen. HÖHEPUNKTE • Leichtere Winde von 10 Knoten sorgen für eine kniffligere Herausforderung • Ellie Aldridge gewinnt zwei Rennen, um in das gelbe Trikot der Damenflotte aufzurücken • Toni Vodisek übernimmt das gelbe Trikot von Denis Taradin in der Herrenflotte • Gian Stragiotti baut seine Führung in der Mannschaft aus A’s Jugend Europäer





© IKA Media: Ellie Aldridge führt Poema Newland ins Ziel



ALDRIDGE GEWINNT DIE FÜHRUNG Der



Sieg im ersten Rennen des Tages bedeutete Ellie Aldridge (GBR) viel. „Das erste Rennen war das Beste. Ich habe schon lange kein Rennen mehr gewonnen, lag immer etwas hinter dem Führenden auf dem zweiten oder dritten Platz, also bin ich froh, das Rennen gewonnen zu haben und so gut gesegelt zu sein wie ich.“ Nachdem sie einmal gewonnen hatte, schoss Aldridge beim nächsten Rennen zum Sieg. Etwas hat sich in ihrem Kopf verändert. „Daniela [Moroz] und Lauriane [Nolot] haben normalerweise einen großen Vorsprung vor den anderen, also ist es gut, mit ihnen an der Spitze zu fahren. Ja, nach heute bin ich jetzt zuversichtlicher und glücklicher, vor allem, weil Leichtwind nicht immer meine Stärke war.“ © IKA Media: Hautnah und persönlich





Das letzte der fünf Rennen heute wurde zum Favoriten vieler Fahrer, vor allem, weil sich die hauptsächlich rechts verlaufende Einbahnstraße öffnete, als der Wind nach links drehte. Auf See zu gehen wurde nun zu einer praktikablen Option, die Aldridge ausnutzte, um Nolot aus Frankreich zu überholen. Im Ziel kreuzten drei Fahrer innerhalb von drei Sekunden, Nolot hielt den Rennsieg fest vor Aldridge vor Moroz aus den USA. „Es gab die Möglichkeit, nach links zu gehen und etwas anderes auszuprobieren“, sagte Aldridge. „Ich hatte eine kleine Lücke hinter mir, also dachte ich, ich würde sehen, was ich auf der linken Seite finden könnte, und als wir wieder zusammenkamen, war ich Lauriane viel näher.“



© IKA Media: Aldridge startete in Rot in den Tag, endet aber in Gelb vor Newland und Moroz (rechts)

Nolot versuchte heute vier Starts mit Backbordschlag und nur in der letzten Wettfahrt startete sie an Steuerbord und entdeckte die Optionen auf der linken Seite des Kurses in der wechselnden Brise. Die Französin wiederholte ihre Leistung vom ersten Tag, indem sie die letzten beiden Rennen der Session erneut gewann, bleibt jedoch hinsichtlich des Austragungsortes ambivalent. „Mir sind die Rennen zu lang, das ist sehr anstrengend. Ich hatte letztes Jahr hier viele Probleme mit meiner Ausrüstung und gestern war es bei mir genauso. Wenn du zu viel darüber nachdenkst, fängt es an, dich zu beeinflussen, aber ich habe hart daran gearbeitet, wieder motiviert zu werden, weil ich die letzten Rennen unbedingt gewinnen wollte.“





© IKA Media: Jessie Kampman gewinnt ein weiteres Rennen

Die Französin fand sogar Motivation, im zweiten Rennen des Tages einen UFD zu erzielen, als sie als eine der wenigen Fahrerinnen einen Bruchteil zu früh die Startlinie überquerte. „Es ist ziemlich ärgerlich, ein UFD zu bekommen, aber es zeigt, dass meine Starts nah beieinander liegen, und das ist der gute Punkt eines UFD.“



Auch die Trägerin des gelben Trikots, Poema Newland (FRA), hatte mit einem schwierigen Start in den Tag zu kämpfen, einschließlich eines UFD im selben Rennen wie ihre Teamkollegin. Der Gewinner der KiteFoil World Series 2021 fällt hinter Aldridge und Moroz auf den dritten Gesamtrang zurück. „Ich habe einige schlechte Layline-Anrufe gemacht und bin zu oft abgestürzt“, sagte Newland. „Es ist eine mentale Sache, die ich ändern muss. Mit so vielen Fehlern in einer so starken Flotte kann man nicht gut abschneiden, aber morgen gehe ich wieder raus und gebe mein Bestes.“

© IKA Media: Vodisek (links) nimmt Gelb von Taradin (Mitte). Mazella auf der rechten Seite



VODISEK NIMMT GELB VON TARADIN



Newland ist so überzeugt von der Backbordwende, dass sie zwei Uhren an ihrem linken Ärmel trägt. „Warum sollte ich eine Uhr an meiner rechten Hand brauchen, wenn ich nicht an Steuerbord starte?“ Sie lachte. Gleiches könnte für Toni Vodisek (SLO) gelten, der bei den Männern einer der größten Enthusiasten des umstrittenen Backbord-Starts ist. Der junge Slowene gewann heute zwei der fünf Rennen und liegt mit vier Punkten an der Spitze, womit er das gelbe Trikot von Denis Taradin (CYP) wegnimmt, der auf den zweiten Gesamtrang zurückfällt.



Auf Rang drei liegt Lorenzo Boschetti (ITA) mit dem roten Trikotträger Axel Mazella (FRA) als Gesamtvierter nur einen Punkt hinter dem Podium. Riccardo Pianosi (ITA) liegt nur zwei Punkte hinter Mazella und dann ist es ein großer Punktrückstand auf den amtierenden Weltmeister Theo de Ramecourt (FRA) auf dem sechsten Gesamtrang. Die Art der Medal Series am letzten Wettkampftag bei Kitefoiling-Events bedeutet jedoch, dass jeder der Top 10 an diesem Sonntag eine gute Chance auf den Gesamttitel haben wird.





© IKA Media: Axel Mazella hat das erste Rennen des Nachmittags gewonnen



Die etwas leichtere Brise machte es sehr schwierig, den ganzen Tag über Konsistenz zu erreichen. Mazella startete bestmöglich mit einem Rennsieg. „Ich bin in der Nähe des Komiteeboots hinter Theo und Denis gestartet. Ich sah, dass sie beide langsam waren mit Drachen hoch am Himmel, also wendete ich um sie herum, ging direkt zum Strand, zwei Wenden am Strand, eine gute Option, rundete hinter Toni den zweiten Platz und musste von dort aus weiter hart rennen. ”



Es klingt alles so einfach, aber für Mazella war es nichts dergleichen. „Mein zweites, drittes und viertes Rennen, ich war nicht wirklich zufrieden mit meiner Geschwindigkeit oder meiner Taktik, ich habe mich nicht gut für die Bestmarke aufgestellt, viele Fehler. Beim letzten Rennen habe ich versucht, mich auf ein anderes Ergebnis umzustellen. Der Wind hat auf links gedreht und das hat das Spiel geöffnet, es gab auf dem Platz Optionen in beide Richtungen und ich war Zweiter.“

© Martina Orsini / IKA: Gian Stragiotti in Gelb stürmt in Führung



STRAGIOTTI – WIEDER DREI AUS VIER



Wie am ersten Tag holte der amtierende Jugendweltmeister in der A-Jugendklasse, Gian Stragiotti (SUI), drei Siege aus vier Rennen. Wieder einmal war Jan Koszowski (POL), der weiterhin Zweiter in der Gesamtwertung ist, der einzige Fahrer, der dem Schweizer Spitzenreiter einen Sieg davonfahren konnte.



Das Rennen soll am Samstag um 13.00 Uhr beginnen, die Livestream-Übertragung soll um 12.30 Uhr beginnen. Es ist der letzte Tag des Flottenrennens vor dem Finale am Sonntag, wenn die Top 10 nach vorne gehen werden, um zu sehen, wer in Gizzeria als Sieger hervorgeht.





© IKA Media: Strandleben