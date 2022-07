KiteFoil World Series 21. – 24.07. Gizzeria Italien

Fast 100 der erfolgreichsten Fahrer aus über 20 Ländern von 5 Kontinenten sind bereit, in den nächsten vier Tagen vom 21. bis 24. Juli in der KiteFoil World Series Gizzeria im Süden Italiens anzutreten. HÖHEPUNKTE • Daniela Moroz und Denis Taradin sind die Titelverteidiger in Gizzeria • Ein Start von Backbord ist eine starke Option, wenn Sie mutig oder töricht genug sind • Gian Stragiotti aus der Schweiz ist Favorit auf den A-Jugend-Europameistertitel.





© Martina Orsini / IKA: Gestartet!



Die Kitefoiling-Athleten lieben Gizzeria und die Segelgewässer des Golfs von Saint Eufemia. Der italienische Fahrer und Weltranglisten-Erste Lorenzo Boschetti (ITA) sagt: „Gizzeria hat perfekte Bedingungen. Jeden Tag das gleiche, guter Wind, flaches Wasser, deshalb lieben wir diesen Ort.“ In den Tagen vor der Veranstaltung waren die Fahrer in großer Zahl unterwegs und traten in informellen Rennen gegeneinander an, die von einigen der Trainer organisiert wurden. © Martina Orsini / IKA: Daniela Moroz hat letztes Jahr gewonnen. Kann sie wiederholen?





Während der größte Teil Europas unter einer der größten Hitzewellen der letzten Zeit leidet, war es in Gizzeria in Kalabrien milde 31 bis 33 Grad Celsius, etwas niedriger als das, was die Fahrer in den vergangenen Jahren erlebt haben. Trotzdem würden es nur die Härtesten wagen, barfuß auf dem glühend heißen gelben Sand zu laufen.



Der Ruf des Veranstaltungsortes für Foiling und Kitefoiling im Besonderen ist so groß, dass Hang Loose Beach seit mehr als einem Jahrzehnt jedes Jahr ein Grand-Prix-Kiteboarding-Event veranstaltet.



© Martina Orsini / IKA: Kämpfen durch den Verkehr in der Männerflotte

Dies ist das zweite Event der Kitefoil World Series-Saison 2022, und alle Augen werden auf Daniela Moroz (USA) gerichtet sein, um zu sehen, ob die Amerikanerin auf ihre Siegerstraße zurückkehren kann. Nach einer ununterbrochenen Serie von 32 aufeinanderfolgenden Siegen bei Grand-Prix-Events über sechs Jahre hat der fünfmalige Formel-Kite-Weltmeister in den letzten Wochen den obersten Platz auf dem Podium verpasst. Der US-Amerikaner belegte beim ersten Event des Jahres in Österreich die Bronzemedaille.



Nachdem Julia Damasiewicz (POL) die Fahrerin geworden war, die Moroz von ihrem Platz stürzte, hatte sie gehofft, ihrem Traunsee-Sieg eine weitere großartige Leistung bei der KiteFoil World Series folgen zu lassen. Leider musste der 18-Jährige aus Polen verletzungsbedingt absagen. Der andere Fahrer, der Moroz in Traunsee besiegt hat, ist hier in Gizzeria. Das ist die Britin Ellie Aldridge (GBR), die sich im vergangenen Jahr als eine der beständigsten Podestplatziererinnen in der weiblichen Flotte erwiesen hat. Einer Silbermedaille am Traunsee will sie eine Goldmedaille in Italien folgen lassen.





© Martina Orsini / IKA: Gizzeria ist ein Flachwasser-Hochgeschwindigkeits-Lokal

Anfang dieses Monats gab es ein weiteres Kitefoiling-Event am Gardasee im hohen Norden Italiens – Formula Kite Grand Prix, Campione Univela – bei dem Moroz den zweiten Platz hinter einer der bisher besten Performerinnen des Jahres 2022, Lauriane Nolot (FRA), belegte. Die Franzosen haben immer Stärke in der Tiefe und die letztjährige Gewinnerin der KiteFoil World Series, Poema Newland, ist eine weitere ernsthafte Bedrohung für das Podium. Moroz gibt zu, dass sie an der Spitze ihres Spiels stehen muss, wenn sie wieder auf ihre Erfolgsspur zurückkehren will. „Früher konnte ich 70 bis 80 Prozent meines Spiels spielen und das würde ausreichen, um zu gewinnen“, sagte sie. „Das Niveau ist gestiegen und das reicht nicht mehr. Ich habe eine Menge Dinge, an denen ich technisch arbeiten möchte, aber das muss bis zum Winter warten.“

© Alexis Zacharakis / IKA: Chillen in der Hitze



Obwohl Moroz als Titelverteidigerin nach Gizzeria zurückkehrt, gibt sie zu, dass das, was den Austragungsort so perfekt macht, auch die Zutat ist, die es schwierig macht, hier zu gewinnen. „Es ist flaches Wasser, stetiger Wind, also ist schnelles Fahren hier für jeden ganz einfach“, erklärte sie. „Es ist nicht schwierig wie das Segeln in Marseille, wo es Bereiche mit Kabbelwasser oder unregelmäßiger Brise gibt. Gizzeria ist stabil, was bedeutet, dass es die kleinen Details sind, die den Unterschied ausmachen.“





© Martina Orsini / IKA: Poema Newland hat die KiteFoil World Series 2021 gewonnen



Die andere besondere Herausforderung von Gizzeria ist, dass der beste Weg auf der Rennstrecke oft rechts ist. Eine rechte Rennstrecke bedeutet, dass es wichtig ist, so schnell wie möglich auf Backbordschlag zu kommen, und der schnellste Weg, dies zu tun, ist ein Start auf Backbordschlag. Nun, das ist ein Manöver in einem konventionellen Segelboot, das riskant genug ist. Auf einem Kitefoiling-Brett, wo die Athleten auf unterschiedlichen Windungen eine Annäherungsgeschwindigkeit von etwa 40 Knoten haben, sind die Risiken immens. Holen Sie sich Ihr Timing richtig und Sie sind weg und weg. Gestartet! Wenn Sie es falsch verstehen, verursachen Sie die mächtigsten Leinenverwicklungen mit möglicherweise mehreren Brettern, die sich alle um ihre eigenen Angelegenheiten auf Steuerbordschlag kümmern.

© Robert Hajduk / IKA: Ellie Aldridge (GBR) wurde Zweite in Traunsee. Kann sie diesmal gewinnen?

Moroz schloss die Möglichkeit nicht aus, den Start mit Wind von Backbord zu versuchen, aber das steht sicherlich nicht ganz oben auf ihrer Agenda. Für den Briten bei den Herren schüttelte Connor Bainbridge (GBR) grimmig den Kopf: „Been there, done that, got tangled.“ Axel Mazella, der Gesamtsieger der KiteFoil World Series 2021, schließt dies ebenfalls aus. „Nein danke“, sagte er mit einem Lächeln, aber ohne zu zögern. Wird der amtierende Weltmeister aus Frankreich, Theo de Ramecourt (FRA), es versuchen? Er hat den Backbord-Tack-Start schon früher zum Laufen gebracht.



Neben de Ramecourt, Bainbridge und Mazella gibt es viele andere Fahrer in der Mischung für das Männer-Podium in Gizzeria, insbesondere Denis Taradin (CYP), der vor einem Jahr in Gizzeria gewonnen hat und vor einem Monat in Österreich Bronze geholt hat. Die verrückten Leichtwindbedingungen am Traunsee haben die typische Hackordnung sowohl in der Männer- als auch in der Frauen-Formel-Kite-Flotte durcheinander gebracht. Werden wir eine weitere Überraschung in den vorhersehbareren Bedingungen von Gizzeria sehen? Es scheint unwahrscheinlich, aber je höher der Standard dieser neuen olympischen Veranstaltung ist, desto schwieriger wird es, einen Gewinner zu ermitteln.





© Martina Orsini / IKA: Denis Taradin hat dieses Event vor einem Jahr gewonnen



Mit Preisgeldern in Höhe von 15.000 €, die zwischen den Flotten der Männer und Frauen zu gewinnen sind, gibt es viel zu gewinnen, obwohl das Hauptaugenmerk auf dem Wettbewerb selbst und dem Überprüfen der neuesten Entwicklungen bei der Ausrüstung liegt. Die KiteFoil World Series-Events sind offen für jede Ausrüstungsauswahl und schaffen ein perfektes Wettbewerbsszenario, um die neueste Ausrüstung zu testen.





© Martina Orsini / IKA: Gian Stragiotti ist Favorit auf den EM-Titel der A-Jugend



Auch bei dieser Veranstaltung findet die Europameisterschaft der A-Jugend U17 statt. Gian Stragiotti (SUI) aus der Schweiz wird als Favorit an den Start gehen, nachdem er zwei Monate zuvor in Torregrande, Sardinien, den Weltmeistertitel der A-Jugend gewonnen hatte.



Das Rennen soll am Donnerstag um 13.00 Uhr beginnen.