Kite Foil: Maeder & Newland gewinnen Starkwind Fuerteventura World Series

© Sailing Energy / IKA: Racing at full bore on the breezy final day

Nach dem ersten Rennen wünschten sich viele, sie hätten sich für die selten genutzte 9-Meter-Alternative entschieden. Dor Zarka, ein über 100 kg schwerer israelischer Fahrer, sagte: „Der Versuch, die 11 Meter zu fliegen, war das Schwierigste, was ich in meinem Leben getan habe. Es war schwer, auf die 9 Meter zu wechseln, aber es war besser.“



© Sailing Energy / IKA: Alina Kornelli from Austria

Als die Flotte zum ersten von sechs Rennen vom Band lief, war klar, dass Maeder und Mazella eng zusammenpassen würden. Wie Mazella in der Mittagspause erklärte: „Max ist richtig schnell am Wind, es fällt mir schwer, ihn zu halten. Aber in Windrichtung habe ich die Nase vorn. Wir sind auf der Strecke sehr nah an der Geschwindigkeit.“



© Sailing Energy / IKA: James Johnsen of Denmark was top Master

An der Spitze des Kurses in der zweiten Runde hatte Maeder nur wenige Meter Vorsprung auf Mazella. Der Singapurer feuerte um die Marke herum und in Windrichtung. Mazella segelte mit 35 Knoten Power Reach in Richtung Strand ins Ziel. Maeder war im Autopilot-Modus gewesen und hatte nicht bemerkt, dass es sich um ein ungewöhnliches 1,5-Runden-Format mit dem Ziel am Luv-Ende der Strecke handelte. „Nicht noch einmal! Nicht noch einmal!“ der 15-Jährige beschimpfte sich. Es war eine Wiederholung eines Fehlers, den er ein paar Tage zuvor im ersten Rennen gemacht hatte, obwohl Maeder es bei dieser Gelegenheit immer noch geschafft hatte, die Ziellinie zu überqueren. Diesmal konnte er sich nur bis auf den 14. Platz erholen, während Mazella zum Sieg nach Hause fuhr.





© Sailing Energy / IKA: Poema Newland on her way to winning the women’s division

Danach fasste Maeder den Kopf, gewann vier der nächsten fünf Rennen und wurde im anderen Zweiter. Trotz seiner jungen Jahre, neun weniger als sein Held Mazella, war Maeder unter den großen Bedingungen nicht aufzuhalten. Mazella blieb für den Rest des Tages konstant, und wenn alle Punkte zählten, wäre sie der absolute Gewinner gewesen. In der Gesamtsaison ist Mazella so gut wie uneinholbar. Obwohl Maeders Ergebnisse auf Fuerteventura variabler waren, ermöglichten ihm die drei Rückwürfe, eine 20, 14 und 5 von seiner Punktzahl zu verlieren, was ihm den Gesamtsieg mit vier Punkten Vorsprung auf den Franzosen bescherte.



© Sailing Energy / IKA: Max Maeder, U19 and outright winner at 15 years old

Den dritten Platz belegte der Brite Connor Bainbridge, der sich im achten Rennen mit einem weiteren Starkwind-Performer, Denis Taradin von der Russian Yachting Federation, von einem schlimmen Tangle erholte. So dicht beieinander liegen die beiden nach vier Events in der KiteFoil World Series Fuerteventura 2021 in der Gesamtwertung, wer beim Finale nächste Woche auf Gran Canaria schlägt, wird in der Saison hinter Mazella Vizemeister werden.

© Sailing Energy / IKA: The women’s podium

Maeder gewann nicht nur den Gesamtsieg, sondern war auch Top-Jugendlicher vor dem Italiener Riccardo Pianosi und Ulysse Dereeper aus Frankreich. Alle drei Podestplatzierten treten in wenigen Wochen bei den Jugend-Segel-Weltmeisterschaften 2021 im Oman gegeneinander an.

Jetzt sind es nur noch ein paar Tage Ruhe, bevor die Strecke zum Serienfinale 2021 der KiteFoil World Series Gran Canaria auf eine andere Insel auf den sonnigen Kanaren übergeht. Nächste Woche werden diesmal die absoluten Champions der World Series gekrönt.

© Sailing Energy / IKA: Top 3 overall in Fuerteventura