J70: USA 1311 Team Duncan ist Weltmeister, GER 53 Team Grau 41. Platz

2021 J 70 World Championship

Results for Media PrintPlace, Yacht Name, Sail, Skipper/Crew, Results, Total PointsJ 70 – Open (One Design – 61 Boats)

1. Relative Obscurity, USA1311, Peter Duncan / Willem van Waay / Morgan Trubovich / Victor Diaz de Leon – 5 – 11 – 1 – [26] – 3 – 4 ; 24

2. Dark Energy, USA819, Laura Grondin / Taylor Canfield / Michael Buckley / Scott Ewing – 2 – [15] – 7 – 3 – 5 – 12 ; 29

3. Savasana, USA96, Brian Keane / Ron Weed / Bill Hardesty / Alec Anderson – 6 – 1 – 6 – 13 – [27] – 5 ; 31

4. Midlife Crisis, USA26, Bruce Golison / Steve Hunt / Erik Shampain / Jeff Reynolds – 3 – 4 – [22] – 10 – 21 – 1 ; 39

5. Catapult, USA65, Joel Ronning / Morgan Resser / Christopher Stocke / Patrick Wilson – 7 – [31] – 12 – 19 – 1 – 3 ; 42

6. Empeiria, USA169, John Heaton / Zeke Horowitz / Will Felder / Zachary Mason – 12 – [20] – 9 – 9 – 12 – 9 ; 51

7. Ducasse Sailing Team, CHI218, Andres Ducasse Soruco / Ignacio Ducasse Soruco / Francisco Ducasse Soruco / Rodrigo Ducasse Soruco / Andres Ducasse R – 4 – 9 – 21 – [34] – 14 – 11 ; 59

8. Dime, USA85, Mallory & Andrew Loe / Giancarlo Nucci / Cardwell Potts – 16 – 7 – 3 – 4 – [34] – 30 ; 60

9. Surge, USA179, Ryan McKillen / Lucas Calabrese / John Wallace / Sam Loughborough – [25] – 19 – 2 – 22 – 6 – 14 ; 63

10. Eat Sleep J Repeat, GBR1127, Paul Ward / Charlie Cumbley / Ruairidh Scott / Mario Trindade – 11 – 17 – 13 – [21] – 9 – 13 ; 63

11. Honeybadger, USA40, Travis Odenbach / Ian Coleman / Marty Kullman / Geoff Becker – 13 – 5 – 14 – 27 – [39] – 6 ; 65

12. Magatron, USA1523, Margaret McKillen / Brian Kamilar / David Shriner / Orrin Starr – 1 – [34] – 27 – 1 – 13 – 27 ; 69

13. Cool Story, Bro., USA369, John Brigden / Nevin Snow / Tomas Dietrich / Malcolm Lamphere – [29] – 24 – 26 – 8 – 4 – 10 ; 72

14. Its All Good, USA1362, Jay Golison / Steve Flam / Nic Santos / Mark Ryan – 10 – 27 – 11 – 6 – 23 – [43] ; 77

15. To Nessa, BRA1174, Renato Faria / Ricardo Ermel / Henrique Haddad / Kadja Brandao – 20 – [43] – 37 – 2 – 2 – 17 ; 78

16. Highlanders, BRA1518, Selmo Nissenbaum / Mauricio Santa Cruz / Julio Carvalho / Gabreil Penido – [47] – 6 – 24 – 28 – 15 – 16 ; 89

17. Noticia, ESP961, Jose Maria Torcida / Luiz Martin Cabiedes / Rayco Tabares / Pablo Santurde / Francisco Palacio – [44] – 16 – 19 – 37 – 17 – 2 ; 91

18. Good to Go, USA602, Douglas Rastello / Jacob Ladow / Alex Curtiss / Robert Kinney – 28 – 21 – 16 – 12 – [32] – 15 ; 92

19. Wild Child, USA45, Henry Filter / Alex Stout / Will Wagner / Tom Murray – 24 – 23 – 4 – [53] – 10 – 34 ; 95

20. Stampede, USA839, Bruno Pasquinelli / Jonathon McKee / Charlie McKee / Joe Morris – 26 – 36 – 10 – [38] – 18 – 8 ; 98

21. Threatening Minors, USA383, Jordan Janov / Grant Janov / Ryan Janov / Willie Mcbride / Reddin Kherli – 39 – 2 – 8 – 40 – 11 – [45] ; 100

22. Powerplay, CAY1310, Peter Cunningham / Hartwell Jordan / Mark Mendelblatt / Marc Gauthier – [32] – 8 – 23 – 15 – 31 – 23 ; 100

23. 3 Big Dogs, USA58, Pat Toole / Dale Turley / George Witter / Oliver Toole – 38 – 14 – [42] – 23 – 7 – 22 ; 104

24. D.J., USA898, Ryan Cox / Garrett Baum / Avery Stewart / Christina Ballas – 21 – [35] – 5 – 25 – 22 – 32 ; 105

25. YOLO, USA1364, Scott Spurlin / Evan Aras / Reed Baldridge / Austin Powers – 9 – 18 – [36] – 18 – 35 – 31 ; 111

26. Sugoi, USA347, Chris Raab / Carlos Robles / Erik Lidecis / Rob Lindley – [37] – 22 – 15 – 14 – 37 – 24 ; 112

27. USA 167, USA167, James Prendergast / Christian Prendergast / Hector Gusman / Mac Agnese – 8 – 13 – 17 – [49] – 47 – 38 ; 123

28. 1FA, USA534, Harrison Turner / Geoff McDonald / Tim Clarke / Mike Nunes – 14 – 40 – [61] – 44 – 16 – 18 ; 132

29. Aquaholiks, USA326, Martin Johnsson / Jorgen Johnsson / August Hernandez / Connor Adams – [57] – 26 – 55 – 7 – 8 – 37 ; 133

30. Jennifer, USA370, Chris Kostanecki / Augie- Dale / river Paquin / crew Fritsch – 36 – 12 – 34 – 31 – [45] – 21 ; 134

31. WarCanoe, USA18, Michael Goldfarb / Jonny Goldsberry / Scott (Chuck) Norris / Emory Williams – 41 – [42] – 29 – 42 – 24 – 7 ; 143

32. Huckleberry, USA249, Jim Murrell / Kevin Abbink / Chuck Eaton / Patrick Powell – [40] – 28 – 28 – 29 – 40 – 19 ; 144

33. Minor Threat, USA490, Jeff Janov / Doug McLean / Ben Mercer / David Ullman – 50 – [62/UFD] – 33 – 16 – 30 – 20 ; 149

34. Groundhog Day, USA305, Rich Festa / Tony Festa / Allie Blecher / Mary Stuyvesant – 19 – 3 – 44 – 45 – 43 – [56] ; 154

35. BuenaJunta, MEX595, Marco Sparvieri / Gerardo Benítez / Ramón Benitez / Danel Belausteguigoitia – 35 – 29 – 45 – 17 – [46] – 33 ; 159

36. Eker Kaymak, TUR1118, Nevra Eker / Burak Baran / Bilge Kerem Ozkan / Yasar Doga Aribas – 18 – [53] – 51 – 11 – 29 – 53 ; 162

37. Farrista, URU1370, Gustavo Coll / Sebastian COLL / Cecilia COLL / Juan Pedro COLL – 43 – 38 – 38 – 5 – [62/BFD] – 42 ; 166

38. nunuhunu, USA250, Steve Wyman / Tony Beale / Antoine Screve / Sarah Wyman – 34 – 30 – 18 – 35 – [55] – 49 ; 166

39. Zaguero, MEX1323, Ignacio Perez / Santiago Perez / Juan Ignacio Perez / Diego Reyes – 31 – 41 – 39 – [46] – 28 – 28 ; 167

40. Black Mamba, MEX1152, Fernando Perez / Eduardo Oetling / Alejandro Perez / Eduardo Perez – 22 – 37 – [50] – 32 – 36 – 41 ; 168

41. Paint it black, GER53, Michael Grau / Florian Thoelen / David Chapman / Gerard Mitchell – [53] – 44 – 20 – 36 – 42 – 29 ; 171

42. Soak Racing, GBR1123, Charles Thompson / Ian Southworth / Tony Hanlon / Craig Burlton – [62/UFD] – 48 – 47 – 33 – 19 – 25 ; 172

43. Sloop John B, USA70, Tom Garrett / Shawn Patrick / Tyler Macdonald / Peter Macdonald – 30 – [45] – 40 – 30 – 33 – 40 ; 173

44. Morenita, CHI1038, Vernon Robert / Macarena Robert / Nicholas Robertson / Rodrigo Robles / Alfredo Rovere – 17 – 25 – 41 – 56 – [62/BFD] – 35 ; 174

45. Hooligan: Flat Stanley Racing, USA389, Trey Sheehan / Zygmund Beatty / Brad Boston / Curtis Florence – 46 – 33 – 32 – [50] – 20 – 47 ; 178

46. Los Rolling, CHI410, Pedro Cabezon Marin / Guillermo Arriagada / Benjamin Grez / Felipe Cubillos – 27 – [62/DSQ] – 31 – 51 – 44 – 26 ; 179

47. Avet 2.01, USA201, Curt Johnson / Dylan Finestone / Paul Burnett / Talin Babikian – [58] – 32 – 49 – 20 – 38 – 55 ; 194

48. Airplane!, USA600, John Evans / Tomas Hornos / Abie McLaughlin / John Von Schwarz – 15 – 55 – [56] – 24 – 51 – 51 ; 196

49. Button Fly, USA501, Andrew Fisher / Shawn Burke / Mike Marshall / Melissa Fisher / Andrew fisher – 45 – [46] – 25 – 39 – 41 – 46 ; 196

50. USA 32, USA32, Bruce Cooper / Steve Shaw / Danny Bailey / Paul Chyz – 52 – 10 – 30 – [55] – 53 – 52 ; 197

51. Vincitore, MEX401, Ricardo Brockmann / Alejandro Sole / Jeronimo Mariscal / Diego Velasco – 23 – 49 – [53] – 52 – 26 – 48 ; 198

52. Agent 99, USA539, Doug Weitz / Yumio Dornberg / Paul Zambriski / Brian O’Mahony – 33 – [50] – 35 – 41 – 49 – 44 ; 202

53. Kangaroo Jockey, USA29, Peter Cameron / Marcos McGee / Drake Jensen / Robert Milligan – 42 – 54 – 48 – 57 – 25 – [62/RET] ; 226

54. Woodstock, MEX1519, Fernando Gutierrez / Javer Gutierrez Ahrensburg / Leopoldo Turco / Jeronimo Gutierrez – 48 – 47 – [60] – 47 – 52 – 36 ; 230

55. Namaste, USA328, Thomas Tunberg / Chris Snow / Paul Harteck / Hendrik Reidel – 51 – [52] – 43 – 43 – 48 – 50 ; 235

56. Chilcano, MEX523, Eduardo Cano Saija / Roberto Escalante (Pollo) / Diego Cervantes / Hugh McCarthy – 49 – 56 – 58 – [59] – 50 – 39 ; 252

57. Orange You Glad, USA607, Brian Mullen / Alan Field / John Fracisco / Elsa Balton – 55 – 39 – 52 – [60] – 54 – 54 ; 254

58. Son of a Son, USA586, David Fried / Lex Band / David Sharp / Celena Staff – 54 – [58] – 54 – 48 – 56 – 57 ; 269

59. River Song, USA307, Liz Hjorth / Karyn Jones / Kevin Thomas / Stine Cacavas – 56 – 57 – 46 – [58] – 57 – 58 ; 274

60. Mojito, USA850, Ole Eichhorn / Leasha Barry / Hayes Stuppy / Ulrik Knap – [60] – 51 – 57 – 54 – 58 – 60 ; 280

61. Boondoggle, USA247, Patrick Danly / Tyler Peyatt / Clark Lindsey / Brian Werner – 59 – 59 – 59 – [61] – 59 – 59 ; 295