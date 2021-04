J70 : Die J70-Klasse tritt der Copa del Rey MAPFRE bei !

Rate this post

Mit 1.200 gebauten Booten ist die J / 70 die beliebteste und größte Design-Kielbootklasse der Welt. Im Jahr 2020 wird die 39. Ausgabe der Copa del Rey MAPFRE die J / 70-Klasse bei der Showcase-Mittelmeerregatta vorstellen, die vom 1. bis 8. August in den Gewässern der Bucht von Palma stattfindet.

Ab diesem Jahr wird die 39 Copa del Rey MAPFRE erstmals die J70-Klasse enthalten. Diese beliebte Sport-Kielbootklasse, die in den USA und in Europa besonders stark ist, kam 2015 in Spanien an. Auf der J / 70 wurden weltweit etwa 1.500 Boote gebaut, von denen die Hälfte – etwa 750 – in Europa und 50 in Spanien sind. Damit ist es die weltweit beliebteste Kielbootklasse mit einem Design.

Es gibt sehr wettbewerbsfähige Flotten in Italien, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Russland, Polen, den Niederlanden und Schweden, und es wird erwartet, dass die Regatta in der Bucht von Palma einen starken Einstieg findet.

Guillermo Alonso, der Vertreter der Vereinigung der J70-Klassenbesitzer in Spanien, kommentiert die große Erwartung, dass der Eintrag der Klasse in die Copa del Rey MAPFRE in der Flotte generiert wird: „ Seit wir 2015 mit dieser Klasse angefangen haben, haben Palma und Die Copa del Rey war schon immer ein Ziel für uns. Die Teilnahme an dieser prestigeträchtigsten europäischen Großboot-Segelregatta und der Kampf um die Copa del Rey-Trophäe auf einer J70 ist sicherlich ein Ziel für viele Eigner und Crews aus der ganzen Welt. Diese Nachricht ist ein großer Schritt für die J70 in Spanien und Europa. “



Manu Fraga, Rennleiter, betonte:”Die Anstrengungen, die sowohl die RCNP als auch die Klasse unternommen haben, um diese aufregende neue Initiative zu verwirklichen, sind beträchtlich. Die Logistik, die erforderlich ist, um die Flotte zur Regatta zu bringen und das Rennen zu organisieren, bedeutet eine zusätzliche Herausforderung für alle, sowohl auf dem Wasser als auch an Land. Der Transport an Land und die Forderung nach Teilnahme zwingen uns, eine maximale Anzahl von Booten für diese Klasse festzulegen. ”

Mit dem J70 werden nun vier Klassen in Echtzeit gegeneinander antreten – das heißt, das erste Boot, das die Ziellinie überquert, gewinnt in der 39 Copa del Rey MAPFRE.



Die 39 Copa del Rey MAPFRE wird vom Real Club Náutico de Palma und der Real Federación Española de Vela (Spanischer Segelverband) organisiert und von MAPFRE in institutioneller Zusammenarbeit mit der Regierung der Balearen (Regierung der Balearen) gesponsert Ayuntamiento de Palma (Rathaus von Palma), die Autoritat Portuaria de Balears (Hafenbehörde von Balearen) und die Federación Balear de Vela (Segelverband der Balearen).

Fotos: María Muiña