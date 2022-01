J Klasse Regattaplan 2022

Nach einer Saison 2021, die nur gemischte Flottenrennen nach verschiedenen Handicap-Regeln umfasste, hat die J-Klasse vorläufige Pläne gemacht, in dieser Saison zu drei wichtigen Veranstaltungen zusammenzutreffen, da Aktivität und Interesse zunehmen und wichtige Besitzer und Teams auf die Rennstrecken zurückkehren.

Der jetzt in neuem Besitz befindliche J5 Ranger wurde einer umfangreichen Überholung unterzogen und befindet sich derzeit in der Karibik, um zum ersten Mal seit dem Tod des langjährigen Besitzers und J-Class-Enthusiasten John Williams im Jahr 2018 anzutreten.



Eine neue Crew wurde handverlesen, darunter der zweifache America’s Cup-Sieger Ed Baird als Steuermann. Gemeinsam werden sie die erste Rennsaison für einen neuen Eigner genießen, dessen erstes Rennboot die 2003 gebaute Ranger-Replik mit Stahlrumpf ist.

Die jüngste Jahreshauptversammlung der J-Klasse signalisierte einen Anstieg des Interesses und es ist beabsichtigt, ein längerfristiges Rennprogramm für zwei oder drei Jahre zu entwickeln. Der Kalender 2022 umfasst Saint Barth’s Bucket (17. – 20. März), den Superyacht Cup Palma, Mallorca (29. Juni – 2. Juli) und den Maxi Yacht Rolex Cup (4. – 10. September).

Die Flotte wird nach der neuen J-Klasse-Regel fahren, die geschrieben und speziell entwickelt wurde, um die Eigenschaften der modernen, aktiven Klasse-Boote bestmöglich zu berücksichtigen und erstmals bei der letzten Klasse-Rennveranstaltung, der Antigua Superyacht Challenge im Jahr 2020, eingesetzt wurde.

Drei J-Class-Teams sind bereits für Saint Barth’s Bucket angemeldet: JK6 Hanuman, J5 Ranger und JK7 Velsheda. Alle drei werden voraussichtlich bei den europäischen Regatten antreten, an denen auch J8 Topaz teilnimmt.



Louise Morton, amtierende J-Class-Sekretärin, kommentierte: „Wir gehen relativ vorsichtig vor, aber es ist großartig zu berichten, dass Besitzer und ihre Teams daran interessiert sind, wieder zusammen J-Class-Rennen zu fahren, und daher reagieren wir mit einer Reihe bekannter und beliebter Regatten die eine sehr verlässliche, bekannte Größe sind, bei der uns ein gutes, proaktives Rennmanagement garantiert werden kann, bei der die Sicherheit und der Spaß unserer Teams unter den seit 2020 herrschenden Umständen immer an erster Stelle stehen.“



Ranger hat eine umfassende Überholung abgeschlossen und eine erhebliche Menge an Gewicht verloren, einschließlich des Entfernens aller Geräte aus dem Maschinenraum und der Modernisierung eines Großteils davon vor dem Wiedereinbau. Die Hydraulik wurde aktualisiert, um ein sehr wettbewerbsfähiges System für den Rennsport zu bieten. Die Verschiebung wurde bei gleichem Aufrichtmoment reduziert.



„Wir haben eine komplette Lackierung und neue Teakdecks gemacht sowie das Decklayout vereinfacht. Wir haben ein neues Cockpit gebaut und können Rettungsinseln darunter verstauen, also nicht mehr nur an Deck montiert. Insgesamt sollten die Änderungen die Leistung verbessern, aber inwieweit Wir werden es nicht wirklich wissen, bis wir gegen andere Boote antreten und freuen uns sehr darauf“, erklärte Greg Sloat, der Vertreter des Eigners. „Kein einziges Boot kennt diese neue Regel wirklich und daher wird dieser neue Zyklus sehr interessant.“

Etwa zwei Drittel der Ranger-Crew versammelten sich im Herbst in Newport RI, um Segel- und Systemversuche zu machen, und sie planen, vier Tage intensives Training zu absolvieren, bevor die Veranstaltung in Saint Barth beginnt.

Der Saint Barth’s Bucket wird die erste Regatta für den neuen Besitzer sein, der Ranger 2016 beim NYYC America’s Cup World Series Event zum ersten Mal sah und sich in ihn verliebte und so den ersten Teil seines Traums erfüllen wird.





Zur neuen Ranger-Crew gehören Navigator Jules Salter, Großsegel-Trimmer Dirk De Ridder, Taktiker John Kostecki und die Trimmer Ross Halcrow, Warwick Fleury, Mo Gray und Jordi Calafat.

Hanuman hat auch eine neue Crew und ist heiß darauf, Rennen zu fahren. Das Team plant, die gesamte Saison nach dem Aufwärmen bei der Antigua Superyacht Challenge zu absolvieren. Kenny Read segelt als Taktiker mit Gavin Brady am Steuer, Stan Honey steuert, Richard Clarke ist Stratege, Chris Hosking am Haupttrimm, Tony Mutter und Phil Harmer am Fock- bzw. Spinnakertrimm, Greg Gendell am Bug und Tom Burnham ist Hanumans Coach .



„Es ist erfreulich, dass diese Pläne in Kraft sind und sich die Teams engagieren. Es ist auch großartig zu hören, dass es auch auf dem J-Klasse-Markt noch solide Aktivitäten gibt, da Boote den Besitzer wechseln. Wir hoffen also, dass andere Boote zurückkehren werden.“ 2002 in den Rennsport einsteigen“, schließt Morton.

Photo credit: Sefton Cole

