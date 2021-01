INEOS TEAM UK hat am ersten Tag zwei Siege eingefahren !

Rate this post

Heute endeten alle Vorbereitungen und Diskussionen und die Punkte wurden in Auckland gezählt, als die ersten beiden Rennen des PRADA Cup offiziell begannen. INEOS TEAM UK ging von Null auf Held, indem es beide Rennen mit soliden Starts gewann, reibungslos segelte und seine Führung gegenüber seinen Gegnern, sowohl American Magic als auch Luna Rossa Prada Pirelli Team, schützte. Ein Ergebnis, das nur wenige Menschen vor heute vorhergesagt hatten. Die Rennstrecke C – geschützt zwischen North Head und Bastion Point – wurde für das heutige Rennen ausgewählt, um den vorherrschenden Südwestwind zur Startzeit zu nutzen. Die rechte Seite des Kurses war den ganzen Tag stark und Ben Ainslie und sein INEOS Team UK wussten es.

RR1 R1 – INEOS TEAM UK besiegte den New York Yacht Club American Magic Start: 1515 Hafen: USA Stbd: GBR Kurs: C. Achse: 205 Länge: 1,8 nm Strom: 0,9 Knoten bei 330 Wind: 8-16 Knoten / 215 Grad Als die Uhr für das erste Rennen des Tages herunterzählte, war der Druck sowohl für INEOS TEAM UK (GBR) als auch für American Magic (USA) hoch, aber für die Briten bestand kein Zweifel daran, dass der Stress, kein einziges Rennen gewonnen zu haben, bestand seit seiner Ankunft in Auckland hat das gesamte Team schwer belastet. Aber wenn es um die Crunch-Zeit ging, schien das Team von Sir Ben Ainslie von Anfang an einen starken Spielplan zu haben. Als beide Boote die Startbox betraten, schien es auf beiden Seiten wenig Appetit auf Engagement zu geben. Eine Minute vor dem Ende befanden sich beide auf der rechten Seite des Pre-Start-Bereichs. American Magic war der erste, der an Steuerbord zurückkehrte und sich entschied, den unteren Weg zurück zur Startlinie zu nehmen, um sie auf den Lee ihrer britischen Gegner zu bringen. Wenn Ainslie und Co die rechte Seite des Kurses und die Luvseite des Starts gewollt hätten, hätten sie es bekommen, als die Waffe ging. Beide Boote hatten einen perfekten Start in den Start gemacht und die Linie pünktlich und mit voller Geschwindigkeit überquert. Da INEOS TEAM UK als erste auf der rechten Seite der Strecke in den Hafen einbog, gab es erste Hinweise darauf, dass die Briten diese Seite der Rennstrecke favorisierten.

Am oberen Tor lag INEOS TEAM UK mit 11 Sekunden Vorsprung. Von hier aus konnten die Briten die Seite der rechten Seite des Platzes auswählen, die noch mehr Wind wehte, während sie gleichzeitig ihre Gegner in taktischer Deckung hielten. In der Zwischenzeit nahm American Magic die linke Markierung am oberen Tor, eine Bewegung, die sie am unteren Ende des ersten Abwinds Zeit kostete. Nach Abschluss der ersten Runde hatte INEOS TEAM UK seinen Vorsprung auf 19 Sekunden ausgebaut. In einer weiteren Runde des Kurses wurde der Abstand zwischen den beiden auf 1 Minute und 8 Sekunden nach der zweiten Runde deutlich verlängert. Von da an wenig verändert, segelte INEOS TEAM UK selbstbewusst und präzise, ​​um seinen Vorsprung bis zum Ziel auf 1 Minute und 20 Sekunden zu erhöhen. “Das fühlt sich viel besser an als sechs Niederlagen in Folge”, sagte Skipper Ainslie kurz nach dem Ziel. “Das war eine gute Teamleistung.”

RR1 R2 – INEOS TEAM UK besiegte Luna Rossa Prada Pirelli Start: 1615 Port: GBR Stbd: ITA Kurs: C. Achse: 200 Länge: 1,86 nm Strom: 0,2 Knoten bei 331 Wind – 16-22 Knoten / 215 Gewinner: INEOS TEAM UK 0:28 Als sich die britischen und italienischen Teams auf ihr Spiel vorbereiteten, stieg die Brise weiter an und erreichte 16-22 kt in Bean Rock in Richtung der Spitze der Rennstrecke. Wenn frühere Leistungen unter diesen Bedingungen zu erwarten waren, befanden sie sich weiter im britischen Sweet Spot und nicht dort, wo die Italiener am wettbewerbsfähigsten waren. Aber niemand hielt etwas für selbstverständlich. Alle drei Teams hatten ausgiebig an ihren Booten und Segeltechniken gearbeitet. Sie waren ebenso wie die Zuschauer gespannt darauf, herauszufinden, ob und um wie viel sie sich verbessert hatten.

Im Vorstart betrat INEOS TEAM UK die Startzone von der linken Seite und überquerte mühelos Luna Rossa Prada Pirelli. In den ersten Sekunden war keines der Teams scharf auf Engagement. Als die Uhr bis zur letzten Minute herunterzählte und beide Boote bereit waren, an Steuerbord zur Startlinie zurückzukehren, bedeutete eine Windverschiebung für Linkshänder, dass keiner der beiden die Startlinie an Steuerbord überqueren konnte. INEOS TEAM UK konnte von seiner Position in Luv und vorne aus den Hafen für die Startlinie anheften und vorauskreuzen – ein schmaler Vorsprung vielleicht, aber einer, den das britische Team hielt, als es den ersten Schlag anführte. Wieder einmal wollten Ainslie und sein Taktiker Giles Scott auf der rechten Seite des Kurses arbeiten, wo die Brise noch am stärksten war. Dabei konnten sie höher und schneller als ihre Gegner segeln und die Italiener in ihre schmutzige Luft zwingen. Dies bedeutete, dass Luna Rossa Prada Pirelli gezwungen war, sich den leichteren Bedingungen auf der linken Seite des Kurses zu nähern.

Durch das obere Tor rundete INEOS TEAM UK die rechte Marke 15 Sekunden vor Luna Rossa Prada Pirelli ab. Am Ende des ersten Abwinds hatte sich die britische Führung leicht auf 22 Sekunden ausgedehnt, aber als das Paar den zweiten Schlag anführte, entwickelte sich die italienische Strategie. Es war das A und O, auf eine Gelegenheit zu warten, sich zu stürzen. Es ist nie passiert. Obwohl sie in der Lage waren, die britische Führung bei der letzten Windrundung auf 13 Sekunden zu verkürzen, hatte sich INEOS TEAM UK bis zum Ende auf 28 Sekunden ausgedehnt, um zu gewinnen. Eine weitere dominante Leistung und eine große Wende für ein Team, das seit dem Start des Rennens im vergangenen Dezember ganz unten angekommen ist.

Zitate aus dem Rennkurs Sir Ben Ainslie – INEOS TEAM UK Skipper und Teamchef „Es fühlt sich viel besser an als sechs Niederlagen oder was auch immer. Wir haben es etwas spät verlassen, schön das Tempo zu finden, wenn es in dieser Brise pünktlich zählt. Im ersten Rennen war die rechte Seite der Strecke auf North Head stärker, wie wir gesehen haben. Und bei den Rennen vor ein paar Wochen war es ein ziemlich großes Feature. Giles hat großartige Arbeit geleistet und die Brise und die Jungs, die schnell segelten und damit umgingen. Es war eine Teamleistung und ich muss sagen, dass unser gesamtes Team wieder auf den Werften war, die Designer, die Ingenieure, das Landteam, die Bootsbauer, sie hatten drei epische Wochen Zeit, um dieses Boot umzudrehen. Das ist also für sie und für unsere Freunde bei Mercedes GP. Wie ich den Jungs sagte, sind wir noch weit weg vom Wald, es sind ein paar gute Rennen. Jetzt ist es Zeit, das Beste aus der Dynamik herauszuholen. “

DEAN BARKER – Amerikanischer Steuermann “Es war ein hartes Rennen, wir hatten nicht erwartet, dass es in North Head einen großen Unterschied geben würde, der INEOS TEAM UK die Kontrolle gab.” Außerdem starten sie heute ein sehr gutes Rennen, sie liefen viel besser als wir es beim Trainingsrennen gesehen haben. Vielleicht war es für einige eine Überraschung, aber wir wussten irgendwie, dass es ziemlich eng werden würde. Wir haben ein paar Möglichkeiten verloren, Bereiche, in denen wir wussten, dass wir es besser hätten machen können, wenn wir es eng gemacht hätten. In den ersten Tagen, einem Rennen, hätten wir uns einen Sieg gewünscht, aber es ist eine lange Serie, die wir weiter verbessern müssen. Wir werden auf das Rennen zurückblicken und die wichtigsten Entscheidungsmomente betrachten, um zu verstehen, wie wir dieses Rennen besser hätten durchführen können, ein oder zwei Schlüsselbereiche, die letztendlich den Unterschied ausmachten. “

JAMES SPITHILL – Steuermann von Luna Rossa Prada Pirelli „Wir waren pünktlich, wir hatten ein bisschen Zeit zum Töten, wir dachten, wir hätten eine Chance, sie tatsächlich einzuhaken, als er vor uns anheftete, aber auf dem Rückweg hatten wir leider eine große Windbewegung. Wir gingen von der Zeit totzuschlagen, um Rennen zu fahren, um zu spät zu sein, und von diesem Moment an gab es nicht allzu viele Möglichkeiten, sie fuhren wirklich, wirklich, gut. Sehr früh im Rennen haben wir keine Schadensbegrenzung durchgeführt, wir haben versucht, sie in der Nähe zu halten und nur darauf zu warten, dass sich etwas öffnet. Leider gab es auf der linken Seite nicht wirklich zu viele Möglichkeiten Zu Recht so geschützt das Recht, es gab ein paar Dinge oben, aber wir konnten keinen Weg finden, aber volle Anerkennung, sie sind sehr gut gesegelt. “

Die drei Herausforderer werden die nächsten vier Wochen im PRADA Cup gegeneinander antreten, um das Recht zu erhalten, gegen die Verteidiger des Emirates Team New Zealand anzutreten und um den von PRADA im März präsentierten America’s Cup zu kämpfen. Die Pressekonferenz nach dem Rennen findet ungefähr eine Stunde nach dem Ende des letzten Rennens statt und wird live auf americascup.com, Facebook und YouTube übertragen. Die vollständige Wiederholung der Rennen finden Sie hier. Morgen startet das dritte Rennen von RR1 bei schönem Wetter um 15.15 Uhr NZT und sieht Luna Rossa Prada Pirelli gegen American Magic. RR2 Race 1 wird folgen und INEOS TEAM UK gegen American Magic sehen.

