IMOCA60: ALVA YACHTS baut IMOCA für die Vendée Globe 2024

Jörg Riechers: „ Ich will unbedingt gewinnen!“

Mit dieser neuen Rennyacht geht der deutsche Skipper Jörg Riechers, einer der weltbesten Einhandsegler, bei der kommenden Vendée Globe 2024/2025 und vielen Vorbereitungsrennen wie der Transat Jaques Fabre und der Route du Rhum an den Start .

ALVA YACHTS, die deutsche Luxus-Elektroyachtmarke, stellt sich der Herausforderung der Vendée Globe, auch bekannt als “Mount Everest of the Seas” und investiert in den Bau eines IMOCA-Rennboots für ihr neu gegründetes Team “ALVA BLUE”. .