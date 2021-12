© Sailing Energy / IKA: High-wind training before competition in Gran Canaria

Die KiteFoil World Series 2021 mit fünf Veranstaltungen steht kurz vor ihrem Saisonhöhepunkt. An diesem Samstag, 4. Dezember, werden die Gewinner der Saison zum Abschluss des Events Nr. 5, der KiteFoil World Series 2021 Gran Canaria, gekürt.

Der Wettbewerb findet vom 1. bis 4. Dezember statt und während der größte Teil Europas unter einem kalten Winter leidet, genießen die Kanarischen Inseln weiterhin die Sonne der Sahara und den gesunden Wind. Alles perfekte Zutaten für die High-Speed-Foil-Racer, um der Welt ihre Präzisionskünste und ihren körperlichen Mut zu zeigen. Es gibt 24 Teilnehmer aus 14 Ländern und drei Kontinenten.

© Sailing Energy / IKA: Valentin Bontus of Austria

Als neues olympisches Ereignis für die nächsten Spiele in Paris 2024 ist die Aufmerksamkeit für diese extreme Form des Windwettbewerbs auf einem Allzeithoch. Während eine Reihe von Olympia-Anwärtern hier auf Gran Canaria sind, besteht der Unterschied in der KiteFoil World Series darin, dass die Auswahl an Ausrüstung viel weniger begrenzt ist. Dies ist eine Gelegenheit für die Fahrer, ihre besten und fortschrittlichsten Waffen in den Kampf einzubringen.





© Sailing Energy / IKA: Press Conference on the beach with IKA President Mirko Babbini on the mic…

In der Gesamtwertung sieht Axel Mazella gut aufgestellt, um nach den beiden in den Jahren 2017 und 2019 gewonnenen Titeln einen dritten Serientitel zu gewinnen. Bei den Damen führt Poema Newland ihre französische Teamkollegin Lauriane Nolot an. Newland bewies auch letzte Woche beim vierten Event der Saison auf Fuerteventura ihre Siegeszüge. Sie wird für die Frauenkrone 2021 schwer zu schlagen sein.





© Sailing Energy / IKA: Poema Newland of France is looking good for victory in the women’s fleet…

Vermisst in der letzten Woche, aber bereit, diese Woche mitzumachen, sind zwei Freunde, der Australier Torvar Mirsky und Jack McKendrick. Mirsky ist ein professioneller Segler, während McKendrick ein professioneller Airline-Pilot ist und an seinem ersten World Series-Event teilnimmt. „Ich freue mich wirklich darauf, gegen die Besten der Welt anzutreten und das zu tun, was ich liebe“, sagte McKendrick, der jeden Winter in der nördlichen Hemisphäre ein paar Monate lang unterwegs ist, um anderen in Antigua in der Karibik Kiteboarden beizubringen. Jetzt ist er bestrebt, seine Teilzeitfähigkeiten im wettbewerbsintensivsten professionellen Umfeld des Kitefoilings unter Beweis zu stellen. „Ich muss noch viel über den Rennsport lernen und das ist der beste Weg, dies zu tun“, sagte er.





© Nikos Alevromytis / IKA: Torvar Mirsky & Jack McKendrick – ready for kiting competition

Mirskys Hauptberuf besteht darin, Drachen-Kielboote zu fahren, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In der Segelwelt ist er vielleicht am besten dafür bekannt, dass er zwei World Match Racing Tours mit Kielbooten und Katamaranen gewonnen hat. Während seines Maschinenbaustudiums nahm er sich einige Jahre vom Segeln. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Australier zum ersten Mal mit dem Kitefoiling-Virus infiziert. „Viele meiner Freunde fahren zum Spaß Mottenrennen, was großartig ist. Aber sie machen vielleicht neun Stunden Bootsarbeit für jede Stunde Rennen. Kitefoiling ist meine Version von Moth Racing, bei der man Kite und Foil in wenigen Minuten zusammenbaut und los geht’s.“





© Sailing Energy / IKA: Connor Bainbridge of Great Britain – pushing for the podium

Mirsky hat zwar keine ernsthaften Pläne für eine olympische Kampagne, kann aber den Aufwärtseffekt sehen, den sie auf die Qualität des Wettbewerbs hat. „Wer das nicht für Segeln hält, muss genauer hinschauen. Es hat alle die gleichen Zutaten und alle sind wichtig – Start, Taktik, Strategie, Geschwindigkeit – sie alle brauchen sie, um hier erfolgreich zu sein, genau wie beim normalen Segeln.“ Mirsky war nur ein Jahr von seinem Segel-Sabbatical zurück, als er 2017 den zweiten seiner Matchracing-Weltmeistertitel gewann. „Das hätte ich nicht tun können, ohne mit dem Kitefoiling, das ich gemacht hatte, scharf zu bleiben“, sagte Mirsky.

© Sailing Energy / IKA: Spectacular foiling conditions in the Canaries…

Die Veranstaltung wird von der Sportabteilung und dem Tourismusverband des Cabildo de Gran Canaria in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von San Bartolomé de Tirajana gesponsert. Francisco Castellano, Sportrat des Cabildo de Gran Canaria, kommentierte: „Wir von den Sport- und Tourismusabteilungen sind uns der Bedeutung der Unterstützung dieser internationalen Wettkämpfe auf der Insel sehr bewusst. Dank dieser Meisterschaften ist Gran Canaria auf der ganzen Welt bekannt, nicht nur als Urlaubsziel, sondern auch als Trainingsziel, sogar für die Olympischen Spiele, jetzt, da das Kitefoil 2024 in Paris sein wird. Es ist eine Ehre um all diese Fahrer wieder auf der Insel begrüßen zu können, diese Fahrer, die wir wahrscheinlich in Paris sehen werden.“

© Sailing Energy / IKA: Ready for the final foiling contest of the year…

Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, dem 1. Dezember, um 13:00 Uhr Ortszeit. Die gesamte Action der beiden entscheidenden letzten Regattatage am Freitag und Samstag wird im Facebook-Livestream gezeigt.