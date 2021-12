Kite Foil World Series: Foil la France ! Mazella & Newland gewinnen

Mazella & Newland stürmen zum Meistertitel ! Axel Mazella und Poema Newland sind Meister von Gran Canaria, dem fünften und letzten Event der KiteFoil World Series 2021. Beide Franzosen wurden auch zu Meistern der Saison 2021 gekrönt. Für Mazella ist dies nach seinen Siegen in den Jahren 2017 und 2019 sein dritter World Series-Titel. Für Newland ist ihr erster Sieg in der Series der perfekte Abschluss eines dramatischen Jahres der Verbesserung.



© Sailing Energy / IKA: Gran Canaria hosted the final event of the 2021 World Series season. Bis Anfang des Jahres gab Newland zu, dass sie sich nicht ganz für eine Olympia-Kampagne für Paris 2024 engagiert hatte. Aber die Zeit außerhalb des Wettbewerbs gab ihr die Möglichkeit, intensiv über ihre Zukunft nachzudenken. „Seit Januar 2021 bin ich richtig motiviert und stecke wirklich mein ganzes Leben in dieses Ziel. Deshalb habe ich dieses Jahr vielleicht einen großen Sprung mit meiner Leistung gemacht. Jetzt organisiere ich mein ganzes Leben rund ums Kite-Foiling.“ Bei der Preisverleihung war das Ausmaß von Newlands Leistung noch nicht angekommen. „Ich glaube, ich habe es noch nicht realisiert. Vielleicht werde ich heute Abend nach drei oder vier Drinks anfangen zu verstehen!“



© Sailing Energy / IKA: Lauriane Nolot (FRA) was second woman in the 2021 season





© Sailing Energy / IKA: Connor Bainbridge (foreground) beat Denis Taradin (background) to 2nd in the event and the season Dolenc rutschte jedoch zurück, wurde jedoch von Mazella ersetzt, der im letzten Lauf von einer frühen Halse profitierte, um sich an dem Kroaten und dem Briten vorbei auf den zweiten Platz, dicht auf den Fersen von Taradin, zu schleudern. Eine weitere Halse zum letzten Turn Gate und Taradin trat einen Bruchteil zu weit nach vorne auf seinem Board und stürzte spektakulär ab, seine Carbonstange zerfiel beim Aufprall und der Kite brach in die Luft. Taradins Kampf um den zweiten Platz war augenblicklich vorbei, als Mazella, Bainbridge und der Rest der Flotte an dem russischen Fahrer vorbeifegten.

© Sailing Energy / IKA: 2021 season podium in the women’s division… „Es war ein großer Sturz, ziemlich dramatisch“, sagte Taradin hinterher, „aber ich bin glücklich mit dem dritten aus dem Event und dem dritten aus der Saison.“ Für Bainbridge war der zweite Platz ein guter Abschluss seines Jahres, auch wenn er sich in Zukunft mehr erwartet. „Axel bleibt unter diesen Bedingungen der Maßstab für uns alle, aber das Gute für mich war, dass wir am ersten Tag gemeinsam an der Spitze gefahren sind und nicht viel drin war. Axel zieht all die kleinen Details voran, die sich im Laufe eines Rennens summieren, und das ist ein Bereich, in dem ich mich verbessern muss. Aber ich weiß, wo ich nächstes Jahr hin muss.“

© Sailing Energy / IKA: Podium winners for the 2021 season… Mazella freute sich über seinen dritten Saisonsieg. „Wirklich gutes Rennen heute, viel zu bedenken. Im letzten Rennen habe ich ein im Wasser treibendes Stück Seil um mein Foil verfangen und konnte es nicht mehr abziehen. Ich habe ein paar Mal versucht, über die Folie zu springen, aber am Ende musste ich ein wenig rückwärts fahren und kam dann wieder los, bevor ich wieder loslegen konnte. Beim Kitefoiling ist nichts einfach! Aber ich freue mich sehr, hier zu gewinnen und diese Meisterschaft wieder zu gewinnen.“

© Sailing Energy / IKA: Final race start of the event, and the season… IKA Class Manager Markus Schwendtner zollte den Fahrern Tribut. „Es war eine schwierige Saison, aber auch in vielerlei Hinsicht ein großer Erfolg, und das liegt an vielen Menschen, die daran arbeiten, diesen aufregenden Sport zum Leben zu erwecken, und vor allem an dem Talent, der Leidenschaft und dem Enthusiasmus der Fahrer, die sich engagieren um die besten Kitefoiling-Athleten der Welt zu werden.“ geschrieben von Andy Rice, Event Reporter





2021 Kitefoil World Series Gran Canaria – Männer 11 Rennen, 3 Streicher 1 FRA Axel Mazella 8pts 2 GBR Connor Bainbridge 18pts 3 RYF Denis Taradin 20pts 2021 Kitefoil World Series Gran Canaria – Frauen 11 Rennen, 3 Streicher 1 FRA Poema Newland 77pts 2 RYF Valeria Garashchenko 100pts 3 AUT Alina Kornelli 105pts

Full results: www.kitefoilworldseries.com

2021 Kitefoil World Series Overall – Männer 5 Events 1 FRA Axel Mazella 1893pts 2 GBR Connor Bainbridge 1854pts 3 RYF Denis Taradin 1852pts

2021 Kitefoil World Series Overall – Frauen 5 Events 1 FRA Poema Newland 1558pts 2 FRA Lauriane Nolot 1430pts 3 RYF Valeria Garashchenko 1321pts 2021 Kitefoil World Series Overall – Masters 5 Events 1 SUI Kari Eisenhut 1268pts 2 DEN James Johnsen 1154pts 3 ITA Simone Romano 570pts

2021 Kitefoil World Series Overall – Under 19 5 Events 1 ITA Riccardo Pianosi 1125pts 2 RYF Mikhail Novikov 924pts 3 ITA Angelo Soli 914pts For Editors







