Formula Kite: WM 2021 2. Tag mit Ergebnislisten

Am zweiten der fünf geplanten Tage der Regatta hatte die Wettfahrtleitung eine volle Quote von 20 Rennen für die Herren- und Damenflotten.

Selbst die amtierende Weltmeisterin, die US-Amerikanerin Daniela Moroz, hatte in den massiv wechselnden Offshore-Brise mit Böen von 25 Knoten einige harte Momente. Sie verpasste ein Rennen, als sie nach einem Sturz ihres Drachens einen Start versäumte und sie in Fischernetzen stecken blieb, obwohl sie immer noch die Gesamtführung mit einem hauchdünnen Vorsprung behält.

Der Kampf um den Formel-Kite-Weltmeistertitel, der am prächtigen Golf von Oristano auf der italienischen Insel ausgetragen wurde, ging auf der gesamten Strecke unter harten Bedingungen, die einige der führenden Konkurrenten in Schwierigkeiten brachten, auf Hochtouren.

Insgesamt 138 Athleten – 89 Männer und 49 Frauen aus 34 Ländern und sechs Kontinenten – kämpfen zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren nach einer Pause wegen des Pandemie.

Es ist die größte Kitefoil-Flotte, die jemals zusammengestellt wurde. Die Veranstaltung ist die erste Weltmeisterschaften des olympischen Zyklus, bei der Kiteboarding bei den Spielen in Paris 2024 seine Premiere feiert, und erklärt das große nationale Interesse.

Die Männer werden in drei gesetzten Flotten aufgeteilt, während die Frauen in zwei geteilt werden, für drei Tage der Qualifikationsserie.

Am vorletzten vierten Tag kämpfen die Top-Athleten in der Finalserie, wobei die Führenden in die klimatische Medaillenserie des letzten Tages vordringen, um die Champions zu bestimmen.



Lauriane Nolot (FRA)

Die starke französische Mannschaft mit einem 21-köpfigen Kader drückte hart und behauptete ihre Dominanz in einer der Damenflotten.

Lauriane Nolot stürmte über die Strecke und schnappte sich drei Kugeln, die ihr nur einen halben Punkt Rückstand auf die Gesamtführung verschafften.

Aber Nolot, der gegen seine Landsfrau Poema Newland kämpfte, wusste, dass sie viel zu tun hatte. Nolot schaffte es, ihre Rivalin in den meisten Duellen in Schach zu halten, verpasste aber in einem Rennen eine Halse, nachdem sie durchgehend geführt hatte, sodass Newland sich im Drag-Race bis zur Ziellinie vorbeizwängen konnte.

„Es war schön, mit Poema zu kämpfen“, sagte ein lächelnder Nolot. „Aber im zweiten Rennen habe ich meine Halse in einem windstillen Loch gestürzt.

Ich war fertig, aber sie hat es geschafft, an mir vorbeizukommen. Ich bin froh. Es hat so viel Spaß gemacht.“

Poema Newland (FRA)

Newland, der Formel-Kite-Europameister, genoss den Kampf sogar in der immer unbeständigeren Brise, die den Großteil der Flotte schwimmen ließ, als sie in ihrem letzten Rennen ein riesiges Windloch nahe der ersten Bestmarke trafen.

„In der Nähe der Bestmarke waren wir alle schwimmen“, sagte Newland. „Ich bin in der Wende gestürzt, aber ich habe es geschafft, schnell wieder in Schwung zu kommen. Am Ende bin ich glücklich, weil die Bedingungen so hart waren und ich mich selbst übertroffen habe. Wenn es nicht so schwierig gewesen wäre, wäre es perfekt gewesen. Aber es hätte weniger ‚Spiel‘ gehabt.“

Wenn überhaupt, hatte die Moroz aus den USA einen härteren Tag in der alternativen Flotte, trotz der zwei Siegen, die sie an der Spitze hielten.

Untypischerweise stürzte sie im dritten Rennen des Tages eine Halse, wodurch sie Vierte wurde, und konnte das letzte Rennen nicht starten.



Daniela Moroz (USA)

„Ich habe mit meinem Trainer gesprochen, der nach dem dritten Rennen auf dem Boot saß“, sagte Moroz. „Wie auch immer sich der Trainer bewegte, mein Drachen fiel vom Himmel. Mein Drachen war in der Fischfarm, und ich war außerhalb der Seile und hielt mich fest. Ich konnte meinen Kite nicht hochbekommen und er füllte sich mit Wasser. Am Ende habe ich das vierte Rennen verpasst.“

Herren-Spitzenreiter De Ramecourt war begeistert von seiner Leistung von vier Siegen, umso erfreulicher, als er die Bedingungen als spektakulär schwierig empfand.

„Ich glaube, es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie schwer es war“, sagte De Ramecourt. „Es gab wirklich, wirklich große Böen und wirklich, wirklich große Löcher. Massive Druckunterschiede. Ich mag es, mit dem Wind umzugehen und wie er funktioniert. Und ich habe viermal gewonnen .“

Théo de Ramecourt (FRA)

Gleich dahinter auf der Bestenliste hatte der frischgebackene Formula Kite Open Europameister, Max Maeder, 15 aus Singapur, einen guten Auftritt und erzielte zwei Kugeln und eine zweite in einer alternativen Flotte.

„Für mich ist es wichtig, einfach konstant zu sein, egal wie die Bedingungen aussehen“, sagte Maeder. „Es gibt immer einen guten Wettbewerb, aber es geht darum, seine Chancen zu nutzen. Ich hatte nicht erwartet, mich hier wiederzufinden, aber ich bin zufrieden. Es ist ein guter Anfang.“

Der Brite Guy Bridge hatte eine andere Strategie, um mit dem schwierigen Wetter umzugehen, eine, die sich auszuzahlen schien und ihm zwei Kugeln in seiner Flotte einbrachte, was ihn auf Platz vier der Bestenliste direkt hinter dem Franzosen Axel Mazella zurückließ.

Max Mäder (SGP)

„Es war super verschlagen“, sagte Bridge. „Wenn Sie die Böen und die Schichten bekamen, ging es Ihnen gut. Aber es gab 40-Grad-Verschiebungen. Wenn Sie also auf der falschen Seite stehen und es nicht gut geht, tun Sie etwas anderes und beten. Ich habe noch nie unter so verrückten Bedingungen gekitet.“

Nur einen Punkt dahinter holte der 16-jährige Italiener Riccardo Pianosi, der sein Land bei den World Sailing Youth Worlds im Dezember im Oman vertreten wird, zwei Sekunden und zwei Drittel und genoss die Bedingungen, die einige erfahrene Rivalen demütigten.

„Ich habe meinen Tag gut beendet, also bin ich wirklich glücklich“, sagte Pianosi. „Es ist schwierig, aber ich liebe diese böigen Schichtbedingungen. Jetzt werde ich versuchen, für die kommenden Tage positiv zu bleiben.“

Alle Abschlussaktionen der Formula Kite Worlds Finals-Serie und der Medaillenrennen am Samstag und Sonntag werden im Facebook Livestream übertragen.

Formula Kite World Championships 2021 Männer nach 10 Rennen, 2 Streicher

1. FRA Axel Mazella 9 Punkte 2. GER Jannis Maus 32 Punkte 3 . SGP Max Mäder 11 Punkte 12. GER Jannis Maus 32 Punkte

Formula Kite World Championships 2021 Frauen nach 10 Rennen, 2 Streicher

1. USA Daniela Moroz 8 Punkte 2. FRA Lauriane Nolot 9,5 Punkte 3. FRA Poema Neuland 12 Punkte 27. GER Leonie Meyer 90 Punkte



Vollständige Rangliste: www.formulakite.org/results