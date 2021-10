Formula Kite: WM 2021 gewinnt Theo de Ramecourt FRA und Daniela Moroz USA 

Die Britin Ellie Aldridge besiegte Moroz in einem epischen Kampf mit einem nervenaufreibenden Finish, das dem Briten eine Kugel gab. Aldridge erreicht den letzten Platz mit Platz zwei und drei, was sie nach der intensiven Aktion des vierten Regattatages nach oben geschoben hat.

Die amtierende Formel-Kite-Weltmeisterin, die US-Amerikanerin Daniela Moroz, hatte einen stotternden Start in den Tag, als sie in ihrem ersten Rennen stürzte und sich auf einen stürmischen zweiten Platz erholte. Es war ein Fehler, den sie nicht zweimal machte, denn sie nahm drei Kugeln ab, die sie direkt ins Finale der Medaillenrennen des letzten Tages brachten.



Théo de Ramecourt (FRA)



Auch die Spitzenreiter hatten Mühe, ihren Groove zu finden, wobei der Franzose Axel Mazella über Nacht den Spitzenreiter kassierte, als er sein früheres, nahezu makelloses Tempo der ersten drei Tage der Regatta nicht erreichen konnte.

Landsmann Théo de Ramecourt profitierte trotz einer etwas lückenhaften Leistung vom Tabellenführer. Aber auch die beiden Franzosen haben die Möglichkeit zum Reset, denn auch sie ziehen direkt ins Finale im Medaillen-Shootout.

Das Versprechen eines packenden Finales kommt, nachdem 138 Athleten – 89 Männer und 49 Frauen aus 34 Ländern und sechs Kontinenten – nach einer zweijährigen Pause wegen der Pandemie um den Weltmeistertitel der International Kiteboarding Association (IKA) kämpfen.

Es ist die größte zusammengestellte Kitefoil-Flotte, ein Beweis für das wachsende Interesse an dieser Disziplin, wobei die Weltmeisterschaften den Countdown zu den Olympischen Spielen markieren und das mit Spannung erwartete Debüt des Kiteboardings bei den Spielen in Paris 2024.



Ellie Aldridge (GBR)



Die fünftägigen Formula Kite Worlds vor Torregrande, die von der Region Sardinien und der Stadt Oristano unterstützt werden, werden erneut ein neuartiges Format für die Klimaschlachten um die IKA-Weltmeister 2021 der Männer und Frauen vorwegnehmen.

Kurze, scharfe Stadionrennen werden am letzten Tag das einzigartige Format noch dramatischer machen. Die entscheidenden Medaillenrennen bestehen aus Halbfinale und Finale. Die ersten beiden der Eröffnungsserie gehen direkt ins Finale, die Plätze drei bis 14 gehen in zwei Halbfinals. Nur der Sieger jedes Halbfinalrennens zieht ins Finale ein, sodass insgesamt vier Rennfahrer auf einer superkurzen Stadionstrecke direkt am Strand zum Wohle der Zuschauer gegeneinander antreten.

Im Finale beginnt der bestgesetzte Fahrer mit zwei Siegpunkten, der zweite mit einem Siegpunkt und die Halbfinal-Qualifikation ohne. Der erste Rennfahrer, der im letzten Rennen drei Siegpunkte und damit der erste über die Ziellinie gefahren ist, ist Sieger und behält die Spannung bis zum Schluss. Jeder Rennfahrer in den Top 14 kann potenziell gewinnen, wenn er zuerst drei Siege erzielt.

Um sich ihre Plätze in der Medaillenserie zu erkämpfen, lieferten sich die Athleten spannende Duelle, denn am vierten Tag der Regatta traten erstmals alle Top-Männer und -Frauen gegeneinander an.

Das Ergebnis war ein extrem enges Rennen, bei dem einige der führenden Konkurrenten unter dem Druck brachen. Im Gegensatz dazu genossen einige die zwielichtigen Brisen, die viele rätseln ließen.

Die Britin Aldridge war eine der Gewinnerinnen, als sie nach den vier Rennen des Tages aufstieg, aber sie wiederholte die Ansichten vieler, als sie beschrieb, wie verwirrt sie über die Winddrehungen gewesen war.

„Es war eigentlich ein wirklich harter Tag“, sagte Aldridge. „Im ersten Rennen, als es sich noch stabilisierte, gab es eine massive Rechtsverschiebung und ich bekam den Lift, der mir wirklich geholfen hat. Aber selbst in den folgenden Rennen war es fast unmöglich zu sagen, auf welche Seite man gehen sollte, weil es so wechselhaft war.“

Die Französin Poema Newland, die Formel-Kite-Europameisterin, behauptete ihren dritten Gesamtrang mit einem durchwachsenen Tag, sah jedoch wie ein Schock aus, als sie an Land kam.



Poema Newland (FRA)

„Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen“, sagt sie. „Ich habe alle Optionen ausprobiert, aber nichts hat funktioniert. Ich war so weit hinten in der Flotte, weil ich einfach nicht verstand, wohin ich gehen sollte. Der Wind war einfach so schwer zu verstehen.“

Die Britin Katie Dabson überholte mehrere Fahrer und rückte auf den sechsten Gesamtrang vor und belegte einen Platz im Halbfinale. Aber sie fand auch, dass die Brise schwer zu lesen war, eine Schwierigkeit, die durch die enge Startlinie mit den stärksten Athleten noch verschlimmert wurde.

„Bei diesen Bedingungen drehte sich alles um den Start“, sagte Dabson. „Aber sie wurden viel härter, weil es so viele gute Mädchen gab und alle um den gleichen Platz auf der Linie kämpften. Ich freue mich auf die Medaillenserie. Es ist in gewisser Weise einfacher, weil weniger Leute da sind, aber alle Fehler werden bestraft.“

Der Franzose Mazella zahlte den Preis für eine ungewöhnlich schwache Leistung, verlor am Ende aber nur einen Platz auf den zweiten Platz. Er akzeptiert, dass er eine andere Ausrüstung für die letzte Medaille des Medaillenrennens finden muss.

Toni Vodišek (SLO)



„Ich hatte einfach keine Geschwindigkeit und das war wichtig, weil der Wind so unberechenbar war“, sagte Mazella. „Ich glaube, ich habe bei keinem Rennen die Bestmarke in der Pole-Position erreicht. Danach ist es schwer, zurückzukommen. Jetzt muss ich nur noch so schnell wie möglich zurücksetzen und freue mich auf das, was im Finale kommt.“

Wenn überhaupt, war der Slowene Toni Vodišek der größte Gewinner des Tages, der mit drei Kugeln die Rangliste übertraf. Er verspielte kurz vor der Ziellinie einen vierten Platz, als er an der letzten Halsmarke kurz vor der Ziellinie stürzte, während er in Führung lag.

Der Franzose Benoît Gomez erreichte mit vier leicht riskanten Starts auf Backbord ebenfalls den fünften Gesamtrang und duckte sich unter die Flotte. Aber er ahnte richtig, dass die Brise näher am Strand einen Auftrieb und einen besseren Winkel zur Wettermarke bot.

„Es war genauso wie bei den Europäern in Montpellier“, sagte Gomez. „Ich habe einen Port-Start genommen und es hat funktioniert. Also habe ich es einfach weiter gemacht. Es ist wirklich interessant, die Optionen zu testen. Ich bin wirklich glücklich. Gestern war ich Neunte und bin jetzt Fünfter. Mal sehen, was morgen bringt.“

Die gesamte Action des Finales der Medaillenrennen wird im Facebook-Livestream gezeigt.

Formula Kite World Championships Männer 14 Rennen, 3 Streicher

1. FRA Théo de Ramecourt 16 Punkte 2. FRA Axel Mazella 21 Punkte 3. SLO Toni Vodisek 25 Punkte 10. GER Florian Gruber 58 Punkte

Formula Kite World Championships Frauen 16 Rennen, 3 Streicher

1. USA Daniela Moroz 14 Punkte 2. GBR Ellie Aldridge 29 Punkte 3. FRA Poema Neuland 32 Punkte 27. GER Leonie Meyer 105 Punkte

Vollständige Rangliste: www.formulakite.org/results