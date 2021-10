Formula Kite: Weltmeisterschaft 2021 Sardinien 1.Tag mit Video !

Aber die amtierende Formel-Kite-Weltmeisterin der International Kiteboarding Association (IKA), Daniela Moroz, die den fünften Titel in Folge anstrebt, zeigte einmal mehr ihre Dominanz, um drei Kugeln und die Gesamtführung zu übernehmen, trotz eines wackeligen Starts in ihrem Auftaktrennen.

Die polnischen Teenager Nina Arcisz und Julia Damasiewicz erhöhten das Tempo, als das Rennen intensiver wurde, nachdem der Wind Mitte des zweiten Rennens des Tages nachgelassen hatte. Als sich die Brise drehte und zurückkehrte, fanden die beiden ihren Groove in einer aufgeladenen Action, die sie auf Platz drei bzw. vier auf der Bestenliste zurückließ.

Die Britin Katie Dabson punktete in ihren Tagesrennen auf der spektakulären Strecke vor Torregrande, als die südwestliche Brise spät am Tag aufflog und ihr den zweiten Platz in der Gesamtwertung einbrachte.





Insgesamt 138 Athleten – 89 Männer und 49 Frauen aus 34 Ländern und sechs Kontinenten – kämpfen um die Weltmeistertitel der Männer und Frauen. Die Wettbewerbe werden nach einem Jahr Pause wegen der Pandemie mit Spannung erwartet.

Die Männer wurden für die Qualifikationsserie in drei gesetzte Flotten eingeteilt, die entscheiden, wer an der Medaillenserie des letzten Tages teilnimmt und die Chance hat, die Podiumsplätze zu besetzen. Die Frauen werden für ihre Qualifikationsserien in zwei Flotten aufgeteilt.

Doch die Eröffnung der fünftägigen Regatta zur Krönung der Formel-Kite-Weltmeister 2021 begann langsam. Als sich der Wind spät am Tag füllte, beschloss die Rennleitung, die Damenflotten zuerst zu entsenden.

Nach dem ersten Rennen auf der Trapezbahn bei etwa 11kn Nordwestwind musste das zweite Rennen bei Windstille abgebrochen werden und einige der Racer schwammen mit ihren Kites im Wasser.



Nina Arcisz (POL)



Doch nach einem Regenschauer kehrte der Wind fast um 180 Grad zurück. Bei einer konstanten Brise von 10 kts, die über das flache Wasser des Golfs wehte, konnten die Damenflotten weitere fünf Rennen absolvieren. Die Männer waren für den Tag freigelassen worden, da das Tageslicht nicht ausreichend gewesen wäre, um weitere Rennen wegzubekommen.

Moroz fuhr in der ersten Flotte auf dem Wasser und hatte einen stotternden Beginn ihrer Kampagne, der ihren 21-Meter-Drachen fuhr. Sie hatte einen schlechten Start und fand sich auf einem ungewöhnlichen dritten Platz wieder, bevor sie schließlich den Polen Arcisz überholte.

„Es war ein wirklich hartes Rennen“, sagte Arcisz, 17. „Aber die Hälfte des Rennens lag ich vor Daniela Moroz. Am Ende war ich auf einem 15m Kite und sie war auf 21m. Der Wind war wechselhaft und wechselhaft und ich wusste, dass sie mich einholen und vorbeiziehen würde.“

Moroz machte nicht zweimal denselben Fehler und führte um die Strecke herum und baute ihre Führung in den letzten Rennen des Tages aus, nur der Polen Damasiewicz folgte dicht dahinter.

Katie Dabson (GBR)



In der alternativen Flotte traf die Britin Dabson auf das starke französische Duo Poema Newland und Lauriane Nolot. Aber das französische Paar verlor trotz jeder erzielten Kugeln Punkte und ließ den beständigeren Dabson vorn.

„Es ging darum, keine Fehler zu machen und möglichst bei klarem Wind zu bleiben“, sagte Dabson. „In einem Rennen hatte ich einen Moment, in dem jemand seinen Drachen in meinen bekam, aber ich habe überlebt. Alles in allem war es ein guter Tag. Ein guter Anfang.“

Mit dem aufkeimenden Fahrerfeld ist eine größere Vielfalt unter den Teilnehmern entstanden. Aber eine der auffälligsten Facetten in der Flotte von 49 Frauen ist die Anzahl junger Mütter, die den Druck des Familienlebens irgendwie mit dem Wettbewerb auf höchstem Niveau verbinden.

Tatsanee Phisil (THA) / Leonie Meyer (GER)



Die 32- jährige Neuseeländerin Justina Kitchen ist zweifache Mutter und dient manchen als Vorbild. Als Windsurferolympiatin gab sie den Wettkampf auf, nachdem ihre Töchter im Alter von vier und sechs Jahren geboren wurden. Aber die Verlockung einer weiteren Olympiade in der Formel-Kite-Klasse brachte sie zurück in den Wettkampf und trainiert jetzt, nachdem sie die Kinder in der Schule abgesetzt hat.

Die Deutsche Leonie Meyer, 28, ließ sich von Kitchen inspirieren, nachdem sie mit ihr zwei Monate in Auckland verbracht hatte und gesehen hatte, dass es möglich ist, eine kleine Familie zu führen und auf höchstem Niveau zu konkurrieren.

Für Meyer, die gerade ihr Medizinstudium abgeschlossen und vor fünf Monaten einen Sohn zur Welt gebracht hat, war der WM-Vorlauf eine Herausforderung. Sie hat in diesem Jahr nur sechs Trainingstage geschafft, kann aber jetzt so viel Zeit, wie es das Familienleben zulässt, ihrem Olympia-Einsatz widmen.

Meyer, 28, die ihren Sohn noch bei den Meisterschaften stillt, weiß bereits, was es erfordert. Seit Januar Mitglied des deutschen Teams, ist sie Veteranin einer Olympia-Kampagne in der 49er-Klasse von 2012 bis 2016. Für Meyer war die Entscheidung, Formula Kite bei den Spielen 2024 in Paris nach der Mixed-Team-Staffel zwei olympische Medaillen zu verleihen, gestrichen. hat etwas Druck abgebaut.

Leonie Meyer (GER)



„Ich weiß, dass ich in den nächsten Jahren für einige Operationen meines Sohnes einige Zeit im Krankenhaus verbringen muss, daher ist es für mich sehr gut, dass es kein Mannschaftssport mehr ist, obwohl mir das Format gefallen hat, “ sagte Meyer. „Ich möchte nicht mit ihm im Krankenhaus sitzen, während meine Teamkollegen Jannis Maus und Florian Gruber darauf warten würden, dass ich trainiere.“

Nach dem Studium und der Geburt will Meyer sich in den nächsten sechs Monaten freinehmen, um sich mit Hilfe ihres Freundes, der die Familienpflichten teilt, dem Training für ihre Olympia-Kampagne zu widmen.

„Für die WM habe ich keine großen Erwartungen“, sagte Meyer. „Ich freue mich, wenn ich nicht auf der ganzen Strecke stürze. Aber danach werde ich so viele Trainingslager und Wettkämpfe wie möglich machen. Das wird das Zeitmanagement schwieriger machen, aber auch einfacher, weil ich nicht zu 100 Prozent auf den Rennsport fixiert bin.“

Der US-Amerikanerin Kirstyn O’Brien, 34, sind die konkurrierenden Anforderungen von Familienleben und Rennsport nicht fremd. Die erfahrene Kitefoil-Rennfahrerin, Mutter eines Mädchens und eines Jungen, fährt seit mehreren Jahren auf der Rennstrecke und steht kurz davor, in das US-Team einzusteigen.

Tatsanee Phisil (THA)



O’Brien lebt mit ihrem Piloten-Ehemann in der Dominikanischen Republik und hat den Luxus, nachmittags mit ihren Kindern nach der Schule zu trainieren. Ihr Sohn, 10 Jahre alt, hat seine ersten Schritte auf einem Kitefoil gemacht, während ihre erst neunjährige Tochter sich dem trägerlosen Freestyle verschrieben hat.

„Das Wichtigste für mich ist, alles im Gleichgewicht zu halten, damit meine Reisezeiten zu Wettkämpfen nicht zu ihrem Nachteil sind. Wenn ich weg bin, ist mein Mann bei den Kindern. Aber es geht nicht nur um die Ereignisse. Wenn ich zu Hause bin, geht es darum, sicherzustellen, dass sie das Kiting-Level erreichen, das sie erreichen müssen.“

Noch mehr Glück hat Thailands 30-jährige Tatsanee „Nam“ Phil. Ihr 10-jähriger Sohn lebt mit ihren Eltern in Phuket, was ihr die Freiheit gibt, zu nationalen Trainingslagern zu reisen, oder in diesem Fall zur WM, ihrem ersten internationalen Wettkampf.

„Es ist perfekt für mich und perfekt für meinen Sohn“, sagte Nam, die erst seit 18 Monaten Kitefoil-Rennen fährt. „Er ist bei Mama und Papa und kann zur Schule gehen, sonst wäre es verwirrend für ihn.“

Chiles Ranny Grimdottir ist eine weitere Anfängerin im Kitefoil-Rennsport, die vom olympischen Traum angezogen wurde. Als erfahrene Twin-Tip- und Snowkite-Rennfahrerin war sie beide Male chilenische Meisterin. Ihre Tochter, 10 Jahre alt, und ihr Sohn, 8 Jahre alt, gehen immer mit der Familie, wenn sie Kiten gehen, und tun dies auch weiterhin, seit sie ihre Leidenschaft vor vier Monaten auf den Kitefoil-Rennsport übertragen hat.



Ranny Grimdottir (CHI)



Grimdottir, eine Zahnärztin, die derzeit in Island als Pandemie-Flüchtling lebt, plant, nach Chile zurückzukehren und hofft, nach den Panamerikanischen Meisterschaften in Santiago im Jahr 2023 etwas Geld für eine olympische Kitefoil-Kampagne vom Segelverband zu gewinnen.

„Wenn wir in Chile zu Hause sind, kommen die Kinder immer mit und lieben die Kitewelt einfach“, sagt Grimdottir. „Als meine Tochter sieben war, dachte ich, sie würde sich zu ihrem Geburtstag eine Puppe wünschen, aber sie bat stattdessen um Drachenunterricht. Für mich liebe ich einfach das Rennen, daher war Kitefoil-Rennen ein natürlicher Weg.“

Ungarns Virag Szenasi, 35, mit zwei Jungen im Alter von zwei und vier Jahren und einem Mädchen von sieben Jahren, hat einen anderen Kampf. Mit ihren kleinen Kindern, die sie bei den Weltmeisterschaften begleiten, hat sie das Glück, dass sie alle zusammen reisen können. Sie begleiten sie beim Training am Plattensee, wo die Familie ein Ferienhaus hat.

Aber der erfahrene Freestyle-Kiteboarder, der erst vor sechs Monaten zum Kitefoil-Rennsport umgestiegen ist, hat festgestellt, dass die Herausforderung darin besteht, Geld für den Kauf von Ausrüstung und Reisen zu Wettbewerben zu finden. Der ungarische Segelverband hat bereits angekündigt, dass ihre Finanzierung nur erfolgen würde, wenn sie in die Top 30 Prozent der Welt einsteige, ein derzeit noch weit entfernter Traum.

Szenasi, die Teilzeit als Anwältin arbeitet und sich Zeit zum Trainieren lässt, genießt die Fahrt trotzdem, obwohl die WM erst ihr zweiter internationaler Wettkampf nach einer Feuertaufe bei der KiteFoil World Series in Cagliari letzte Woche ist.

„Ich habe es in Cagliari geschafft“, sagte sie. „Ich war nicht der Letzte. Ich bin mir nicht sicher, was meine Ziele sind. Das ist meine erste Weltmeisterschaft. Aber natürlich wollen alle zu den Olympischen Spielen.“

Die gesamte Action an den beiden Höhepunkten der letzten beiden Regattatage am Samstag und Sonntag wird im Facebook-Livestream gezeigt.

Formula Kite World Championships Torregrande – Frauen (drei Rennen, keine Rückwürfe)