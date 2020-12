Prada America’s Cup World Series – Tag 2

Rate this post

Auckland, Neuseeland, 18. Dezember 2020 – Zweiter Renntag in Auckland für die PRADA America’s Cup World Series.

Feld C war wieder der Schauplatz der heutigen Aktion auf dem Wasser, aber die Wetterbedingungen waren ganz anders als am Vortag: Den ganzen Nachmittag wehten 12 bis 14 Knoten nordöstlich.

Kurs C ist nicht einfach zu befahren, insbesondere wenn Nordwinde hereinkommen und aufgrund des Einflusses der 260 Meter hohen Barriere von Rangitoto sowohl in Richtung als auch in Intensität instabil sind.

Luna Rossa fuhr bei der ersten und dritten Regatta des Tages gegen das bis gestern ungeschlagene US-Team American Magic.

Beide Regatten waren intensiv und ausgeglichen: Der erste Sieg ging an Luna Rossa mit einem Vorsprung von 12 Sekunden und der zweite an American Magic, der nach einem engen Kampf zwischen Tacking und Jibing 30 Sekunden vor ihm die Ziellinie überquerte.

Mit den ersten beiden Rennen des Tages ging das Round Robin One zu Ende. Die folgenden Regatten machten der zweiten Runde Platz, die mit dem letzten Rennen von morgen (Samstag) endet. Die letzten vier Rennen entscheiden über die endgültige Rangliste der ACWS.

Nach den heutigen Ergebnissen führt American Magic zusammen mit dem Emirates Team New Zealand die Führung. Luna Rossa Prada Pirelli belegt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen den dritten Platz.

18/12/20 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada Race Day 2 New York Yacht Club American Magic, Luna Rossa Prada Pirelli Team

Rennen 5 – Luna Rossa Prada Pirelli vs amerikanischer Magi c

Luna Rossa betritt das Feld früh Backbordbug, sofort einen Elfmeter , die das Team in Gang dank einer hervorragenden Startgeschwindigkeit nimmt an der linken Seite des Feldes. Im ersten Aufwind hält ein schlechtes Wende-Manöver die Amerikaner einige Sekunden lang im Stillstand, sodass Luna Rossa ihren Vorsprung um fast 500 Meter ausbauen kann. Während des gesamten Rennens gelang es den Amerikanern, einen Teil ihrer Verspätung wiederzuerlangen und wieder ins Rennen zu gehen. Dies zeigte eine hervorragende Geschwindigkeit, insbesondere auf den Beinen vor dem Wind, als sie Luna Rossa zu einem Zweikampf zwangen, um die Führung zu verteidigen. Luna Rossa blieb in allen vier Runden in Führung und überquerte die Ziellinie mit einem Vorteil von 12 Sekunden.



RENNEN 7 – Amerikanische Magie gegen Luna Rossa Prada Pirelli

Diese 4-Runden-Regatta fand in der zweiten Hälfte des Nachmittags statt. Luna Rossa betrat den Strafraum auf der linken Seite, erhielt jedoch eine Strafe für den frühen Einstieg. Die Situation wurde ausgeglichen, als dem amerikanischen Boot eine Strafe auferlegt wurde, aber Luna Rossa nahm dann eine zweite Strafe, diesmal für ein Manöver wenige Sekunden vor dem Start.

Durch die erzwungene Verzögerung behindert, arbeitete das Team daran, den Rest des Rennens aufzuholen. Das amerikanische Boot behielt an jedem Tor seinen Vorsprung von etwa 15 Sekunden, trotz Luna Rossas bedeutenden Gewinnen auf den Luv-Beinen, aber als sie ihre Distanz auf dem letzten Gegenwind-Bein verlängerten, passierten sie die Ziellinie 30 Sekunden vor ihnen.

18/12/20 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada Race Day 2 Luna Rossa Prada Pirelli Team, New York Yacht Club American Magic

Vasco Vascotto, Nachhut

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages, obwohl wir noch einige wichtige Verbesserungen vornehmen müssen. Es ist eine Schande, dass wir unsere Leistung mit ein paar zu vielen Fehlern „verdorben“ haben. Trotz der komplizierten Starts segelten wir mit Bewusstsein und Charakter und respektierten die Strategien, die wir heute Morgen geplant hatten. Wir wussten, dass die Bedingungen schwierig sein würden, mit einer stärkeren Strömung auf der rechten Seite und mehr Druck auf der linken Seite des Kurses. Zumindest im ersten Teil konnten wir unsere Informationen korrekt verwalten. Wir sind auch sehr zufrieden mit der Leistung des Bootes, das sehr gut lief. “

Pierluigi de Felice, Trimmer / Schleifer

„Bei beiden Starts hatten wir einige Probleme mit dem Countdown-System und mussten für den frühen Einstieg eine Strafe zahlen. Im zweiten Rennen, nachdem wir den Amerikanern eine Strafe auferlegt hatten, nahmen wir eine zweite. Dies zwang uns, spät zu starten und daran zu arbeiten, während des gesamten Rennens aufzuholen. Wir blieben alle vier Runden des Kurses sehr eng und versuchten mehrmals, die Amerikaner zu überholen, wobei wir auch Risiken eingingen, aber es zahlte sich nicht aus. Aber wir sind immer noch sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages. Wir haben einige hervorragende Geschwindigkeitsbedingungen erreicht und uns gegenüber gestern stark verbessert. “