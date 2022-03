Gisela Pulido eine von 400 Seglerinnen

Die 51. Trofeo Princesa Sofía Mallorca wird erneut die weltbesten Spezialisten aus den zehn olympischen Segeldisziplinen versammeln, die vom 1. bis 9. April 2024 in Mallarca gegeneinander antreten werden. Sechs dieser Klassen werden weiblich sein, und 416 Mädchen haben bereits ihre Teilnahme an dieser riesigen jährlichen Regatta zugesagt, die vom Club Nàutic S’Arenal, dem Club Marítimo San Antonio de la Playa und dem Real Club Náutico de Palma organisiert wird. Die Klassen FX, Formula Kite Women, ILCA 6 und iQFoil Women treten in speziellen Frauenklassen an, und die Klassen 470 und Nacra 17 treten in einem gemischten Geschlechterformat an.

Einhundert Prozent inklusive „Segeln ist ein zu hundert Prozent integrativer Sport“, erklärt die spanische Formula Kite Women-Seglerin Gisela Pulido. „Es gibt viele Frauen, die diesen Sport ausüben, die Wettbewerbe kombinieren männliche und weibliche Kategorien. Im Allgemeinen ist es ein sehr offener Sport. Die Katalanin gibt ihr Debüt in der neuen olympischen Disziplin mit einer beeindruckenden Bilanz von zehn Weltmeisterschaften im Kitesurfen, einschließlich des Meilensteins, 2004 im Alter von zehn Jahren die jüngste Meisterin aller Zeiten zu werden. Achtzehn Jahre nach diesem jugendlichen Erfolg kommt sie nach Mallorca, um in einer ganz anderen Arena anzutreten, einer, die sie mit der gleichen Geschwindigkeit anpasst, in der sie segelt.“ Ich fühle mich in dieser Disziplin sehr wohl, weil ich mein ganzes Leben lang auf einem Brett sitze, seit ich sechs Jahre alt bin, aber was ich am herausforderndsten finde, sind Taktik, Strategie, Druckgefühl, etwas, das ich nicht gewohnt bin zu.“

Sie ermutigt andere Mädchen offen, das Kite-Erlebnis auszuprobieren. „Es ist eine super lustige Disziplin, sie erzeugt viel Adrenalin. Wenn du schon einmal Brettsportarten wie Surfen, Windsurfen, Snowboarden oder Wakeboarden gemacht hast, wirst du ziemlich sicher gut darin sein, weil du am Ende immer noch ein Brett hast zu Ihren Füßen; wenn Sie aus dem Segelsport kommen, haben Sie auch einen Vorteil, weil Sie bereits die Grundideen haben, ein Segel zu steuern. Wichtig für den Anfang ist, die Dinge zu trennen: Zuerst müssen Sie lernen, das zu steuern Kite sehr gut und dann kannst du aufs Wasser gehen, den Kite sozusagen vergessen und dich auf das Brett konzentrieren. Ab da beginnt der Spaß: „Damit kann man sich bei sehr extremen Windverhältnissen amüsieren: mit nur drei oder vier Knoten kann man segeln“.

Formula Kite Men und Formula Kite Women

Formula Kite ist eine der neuen olympischen Disziplinen, die ursprünglich als gemischte Disziplin geplant war, dann aber in Männer- und Frauenkategorien aufgeteilt wurde. „Es gibt einen ziemlichen körperlichen Unterschied zwischen Jungen und Jungen“, sagt Gisela. „Bei Formula Kite ist der Segler, der am meisten wiegt, derjenige, der die meiste Kraft erzeugen kann, und im Allgemeinen wiegen die Jungen mehr als die Mädchen, aber sie haben auch mehr Kraft und können einen größeren Drachen halten, je größer der Drachen, desto schneller Sie gehen“.

Diese Unterschiede rechtfertigen die Unterteilung in zwei Kategorien. Neben Gisela Pulido, die Spanien beim Sofia vertritt, stehen Zoe Fernández aus Mallorca und Adelaida Marquenie aus Andalusien auf einer Teilnehmerliste, die bereits 37 registrierte Teilnehmer aus 16 Nationalitäten umfasst. „Für mich ist es eine Ehre, hier zu sein, mein Land in Sofia zu vertreten, und was gibt es Schöneres, als dies zu Hause zu tun, denn obwohl ich nicht von hier bin, fühle ich mich zu Hause“, gibt Pulido zu. „Ich liebe Mallorca: die Natur, die Landschaften, die Fahrradrouten durch die Berge, das Cap Formentor, ein Gebiet mit brutalen Klippen, … Ich hatte die Gelegenheit, ein bisschen von diesem nördlichen Teil Mallorcas zu erleben, beim Tauchen in kristallklarem Wasser, von Klippen ins Wasser springen … Es ist unglaublich. Ich habe es geliebt“.

Erstes großes Event des Jahres

Als Mitglied des spanischen Olympiateams trainiert Gisela dieser Tage im Rahmen des RFEV-Trainingsprogramms in den Gewässern der Bucht von Palma, besonders wertvolle Einheiten, um den Puls einer Regattastrecke zu bekommen, die sie kaum kennt. „Ich bin hier zweimal gesegelt: das erste Mal, an einem Tag während einer Herausforderung an der Seite von Florian Trittels Spanish Impulse im Jahr 2017; und letztes Jahr war ich in der Formula Kite Spain Series in Arenal, wo ich an Wettkämpfen teilnehmen und Kontakte knüpfen konnte Rennstrecke, aber ich kenne sie nicht so gut. Deshalb sind wir den ganzen Monat hier, um zu trainieren, uns anzupassen, all die verschiedenen Windarten kennenzulernen…“. All diese Erfahrung ist Teil der Vorbereitung vor Beginn der Saison und wird der Schlüssel sein, um für die Sofia anzutreten, eine Veranstaltung, die für das Olympiateam von besonderer Bedeutung ist. „Es ist die erste Regatta des Jahres, bei der Sie sich mit Ihren Konkurrenten messen, sehen, wie gut Sie sich in der Vorsaison vorbereitet haben, ob Sie gut trainiert haben, welche Fehler Sie haben, was Sie vermissen … So ist es ein Tune-up. Ich freue mich sehr auf Sofia“.

Die 51. Trofeo Princesa Sofía Mallorca ist die erste Qualifikationsregatta für die Hempel World Cup Series 2022, organisiert von World Sailing, dem Internationalen Segelverband.

Die 51. Trofeo Princesa Sofía Mallorca wird gemeinsam vom Club Nàutic S’Arenal, dem Club Marítimo San Antonio de la Playa, dem Real Club Náutico de Palma, der Real Federación Española de Vela und der Federación Balear de Vela mit Unterstützung von organisiert die wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen.

Mehr Informationen www.trofeoprincesasofia.org.