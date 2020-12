Emirates Team New Zealand gewinnt Prada ACWS Auckland Haarscharf

Rate this post

Auckland, Neuseeland – 19. Dezember 2020 Die Menge sonnte sich in der Sonne im America’s Cup Race Village in Auckland, direkt vor der Haustür der Basis des Emirates Team New Zealand, um die Gebäudeatmosphäre in Erwartung des letzten Renntages für die PRADA ACWS Auckland zu genießen. Wie an jedem guten letzten Tag einer Regatta war die PRADA ACWS Auckland für die meisten Teams offen, um auf die Siegerbühne zu segeln. Ein paar saubere Rennen und maximale Punkte brachten sie auf das Podium. Eine der vielen Hürden, die die Teams überwinden mussten, war die leichte und knifflige Brise, die eine späte Verschiebung der Rennbahn weiter den Rangitoto-Kanal hinauf erzwang, um das Beste aus dem 7-13-Knoten-Nordwind herauszuholen. Nach einer sehr knappen Niederlage gegen American Magic in der ersten Runde und drei Siegen pro Stück hätte das Ergebnis dieses Rennens einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Regatta. Daher konzentrierte sich das Emirates Team New Zealand auf die Reinigung ihre Fehler zu erhöhen, um diesen entscheidenden Punkt zu sichern.

RENNEN 10: Emirates Team New Zealand gegen American Magic Nach einer Verzögerung des Startvorgangs flogen das Emirates Team New Zealand und American Magic mit über 30 Knoten und nur 9 Knoten Windgeschwindigkeit in die Startbox. Das Emirates Team New Zealand entschied sich, hoch und weit im Strafraum zu bleiben und die Linie frühzeitig zurückzudrehen, wobei die Amerikaner etwas spät aussahen. Das Endergebnis war, dass beide Boote an den äußersten Enden der Linie an der Kanone starteten, von Bug zu Bug gingen und auf Steuerbordkurve fuhren. Die erste Flanke, als die Kiwis wieder im Hafen ankamen, sah den Steuermann von American Magic, Dean Barker, und den Taktiker Terry Hutchinson gegen Peter Burling, der es schaffte, die Geschwindigkeit zu halten und auf der Hüfte von American Magic zu leben, bevor er schließlich nach links abbiegen musste wieder – es war alles an. American Magic schützte das Recht, aber die Kiwis hielten es dicht und umrundeten die erste Marke mit 0:12 Rückstand. Beim Abwind machten beide mehr als 30 Knoten bei nur 10 Knoten Wind, wobei Barker seinen Vorsprung beibehielt und die Marke nur 0:03 vor Te Rehutai abrundete. Die Kiwis entschieden sich dafür, auf entgegengesetzte Reißnägel zu fahren, um draußen zu bleiben der Phase mit Patriot. American Magic an Steuerbord kreuzte vor dem Emirates Team New Zealand, entschied sich jedoch dafür, sich nicht ins Gesicht zu drehen, und ermöglichte es den Kiwis, sich bis zur rechten Laienlinie auszudehnen, die noch 100 m hinter ihnen lag – diese neue Klasse forderte eine noch schnellere Entscheidungsfindung als je zuvor Massive Verluste, wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Gegner abzudecken, bewegen sich sogar Sekunden zu spät. Es war die Gelegenheit, nach der Burling und die Crew bei der nächsten Konvergenz suchten, und als American Magic im Hafen gezwungen war, die Kiwis zu tauchen, schnappten sie sich einen schmalen Vorsprung, als sie zur Steuerbordgrenze gingen, um ihre letzte Wende in die Bestmarke zu machen. Es war jedoch diese Wende, die sich als kostspieliger Fehler herausstellte, der das Rennen effektiv an das Emirates Team New Zealand weitergab, als American Magic sich durch ein schlechtes kämpfte, sich bemühte, wieder auf die Folien zu kommen und schließlich 0:54 achtern von Te Rehutai zu runden . Das Emirates Team New Zealand kann sein eigenes Rennen segeln und seinen Vorsprung auf den Rest des Kurses ausbauen, um einen weiteren wichtigen Punkt zu holen. Blair Tukes Reaktion, als sie ihren Vorsprung ausbauten: “Alles gut.”

19/12/20 – Auckland (NZL) 36th America’s Cup presented by Prada Race Day 3 Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli Team

Rennen 12: Luna Rossa gegen Emirates Team New Zealand Das letzte Rennen des Zeitplans und das Regatta-Ergebnis standen auf dem Programm. Die Einsätze; Wenn das Emirates Team New Zealand gewinnt, nehmen sie an der Regatta teil. Wenn Luna Rossa gewinnt, ist dies ein Drei-Wege-Gleichstand mit American Magic und den Italienern. Beide Boote blieben in einem relativ ruhigen Vorstart auseinander, der Wind ließ auf nur 8-9 Knoten nach, was bedeutete, dass der Schlüssel das Ziel war, auf den Folien zu bleiben. In den letzten zwanzig Sekunden vor der Waffe bedeutete eine Verschiebung nach links, dass das Emirates Team New Zealand den Stift nicht legen konnte und gezwungen war, zum Hafen zu fahren. Luna Rossa traf die Startlinie und zog sich mit einem Vorsprung von 150 Metern vor dem Emirates Team New zurück Seeland – in einer mittlerweile vertrauten Position dahinter mit viel Arbeit. Während des gesamten Hinspiels passte Luna Rossa einfach zu den Kiwis und behielt einen komfortablen Vorsprung bei, der die Bestmarke um 0:32 vorrundete, als der Wind auf nur 6 Knoten abfiel. Nicht genug für das Emirates Team New Zealand, um wieder auf den Folien aufzutauchen, als Luna Rossa den Lauf hinunterflog, bevor sie ihre Folien in einem langsamen Halse zurücklegte und das Rennen in einen Sprint verwandelte, um wieder in den Flugmodus zurückzukehren. Es war langsam und stressig, aber Peter Burling und die Crew nutzten einen Grenzlauf, um den größtmöglichen Vorteil zu erzielen. Sie tauchten auf den Folien auf und verwandelten abrupt ein bemerkenswertes 800-Meter-Defizit in einen 500-Meter-Vorsprung, bevor Luna Rossa wieder aufstand und vereitelte. Während des restlichen Rennens tanzten beide Boote mit einer Messerschneide, um die Geschwindigkeit auf den Folien aufrechtzuerhalten. Jeder wusste, dass ein einziger Fehler kostspielig wäre. Das Emirates Team New Zealand hat die Folien schlecht angepackt, und in diesem langsamen Build konnte Luna Rossa bis zur letzten Bestmarke, den Kiwis 0:18 Sekunden Vorsprung, innerhalb von 100 Metern den Lauf halten, was dazu führte, dass die Anhänger beider Teams ihre Position hielten Atem. Peter Burling und seine Crew erleichterten Te Rehutai im letzten Lauf, um die Ziellinie zu überqueren und den Prada ACWS Auckland bei einem Slugfest mit leichtem Wind mit nur 0:16 zu gewinnen. Technik und kluge Taktik sicherten den Sieg. Folienkontrolleur Blair Tuke: „Es war schwierig, sich von den Folien zu lösen, deshalb waren wir froh, wieder aufzustehen, aber ein bisschen glücklicher, als sie sich von den Folien lösten! Der Wind wurde an einem Punkt auf 6 Knoten reduziert, daher war es eine großartige Anstrengung, an den Jungs vorbeizukommen und ihn für den Rest des Rennens am Laufen zu halten – also alles gut. Es war ein epischer Renntag, American Magic & Luna Rossa laufen unter diesen Bedingungen auf jeden Fall sehr gut – großartig, um den Sieg vor einem fantastischen Publikum da draußen zu sichern. “ “Das ist großartig für das Team im Allgemeinen, aber es gibt noch viel zu tun”, fasste Tuke zusammen, als er sich auf den Weg zum offiziellen Mumm Champagner machte.