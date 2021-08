Drachen: Pieter Heerma und Martin Palsson siegreich beim Dragon Gold Cup 2021 von Yanmar

Zwei Finalrennen bei herrlicher Sonne und mäßiger Brise rundeten den sechs Rennen umfassenden Dragon Gold Cup 2021 von Yanmar in Marstrand ab. Die Regatta endete dramatisch, als nicht weniger als fünf der Top-Ten-Boote im vorletzten Rennen unter schwarzer Flagge disqualifiziert wurden und die Gesamtwertung weit offen war. Auf der falschen Seite standen Dirk Pramann, Dmitry Samokhin, Andy Beadsworth, Torvar Mirsky und Jens Christensen, die jeweils als 2., 4., 5., 6. und 8. in den Tag gegangen waren.



Für den Spitzenreiter Pieter Heerema muss der Anblick so vieler enger Herausforderer eine willkommene Erleichterung gewesen sein. Aber ohne Rückschlag im Gold Cup lag noch viel Rennen zwischen ihm und dem Sieg, so dass es sofort wieder zur Sache ging. Wieder einmal segelte dieses äußerst erfahrene Team, zu dem der ehemalige Gold Cup- und Doppel-Europameister-Held Lars Hendriksen und der ukrainische Doppel-49er-Olympiasieger und die ehemalige Gold-Cup-Siegercrew George Leonchuk gehören, schnell und intelligent und wurde Zweiter hinter Anatoly Loginov in RUS27. Loginov war im ersten Rennen der Serie mit schwarzer Flagge gefahren, sodass er trotz seines dritten Rennsiegs keine realistische Chance auf das Podium hatte und nur aus Freude segelte. Dritter wurde der Belgier Benjamin Morgen, der Däne Frank Berg Vierter und der junge australische 49er-Segler David Gilmour, der in Abwesenheit von Vater Peter das japanische YRed-Team leitete, Fünfter.





Vor dem letzten Rennen hatten Heerema und sein Team ein 16-Punkte-Delta auf den nächsten Rivalen Pedro Andrade, daher lag ihr Fokus darauf, sauber zu starten und Ärger zu vermeiden. Andrade erwischte einen guten Start am Komitee-Bootsende, wendete auf Anhieb und führte das Rennen komfortabel bis ins Ziel. Hinter ihm löste sich bald ein Verfolgerrudel an der Front der Flotte und es kam zu einem engen Kampf zwischen Andy Beadsworth, Magnus Holmberg, Dmitry Samokhin, David Gilmour und Pieter Heerema. Obwohl er das Rennen in spektakulärem Stil gewann, wusste Andrade, dass seine Regentschaft als Dragon Gold Cup Champion zu Ende ging, als Heerema hinter Beadsworth und Samokhin als Vierter die Ziellinie überquerte. Holmberg wurde Fünfter und der Schwede Martin Pålsson Sechster.



In der Gesamtwertung siegte Pieter Heerema mit 13 Punkten Vorsprung. Pedro Andrade wurde Zweiter und das japanische Team von David Gilmour, Sam Gilmour und Yashiro Yaju, das YRed segelte und den Event-Sponsor Yanmar repräsentierte, wurde Dritter.



Dies wird ein besonders süßer Sieg für Pieter Heerema, der etwa 30 Jahre lang versucht hat, den Gold Cup zu gewinnen und sich so etwas wie eine Brautjungfer angeeignet hat, indem er 2013, 2018 und 2019 die unteren Hänge des Podiums erreicht hat, es aber nie ganz geschafft hat zur obersten Stufe. Aber Heerema, ein Veteran des Vende Globe Race, ist kein Mann, der leicht nachgibt, und diese Entschlossenheit hat sich endlich ausgezahlt. Nach der Siegerehrung fasste Pieter Heerema begeistert seine Gefühle zusammen und sagte: „Ich habe schon oft versucht, dieses Ding zu gewinnen und war mehrmals Zweiter, Dritter und Vierter, aber endlich funktioniert es!“

Für Martin Pålsson war sein sechster Platz im Finalrennen der vierte Platz in der Gesamtwertung und bestätigte ihn und seine Crew aus Peter Lindh, Thomas Wallenfeldt und Gustav Gärdebäck als Korinthische Meister des Dragon Gold Cup 2021. Zweiter in der Corinthian Division wurde der Däne Frank Berg vor dem Deutschen Benjamin Morgen Dritter. Der Dragon Gold Cup bietet auch einen besonderen Wettbewerb für Nationalmannschaften namens Nations Cup. Drei Bootsteams für jede Nation werden basierend auf ihrer Endplatzierung im Eröffnungsrennen der Serie ausgewählt. Die Gewinner des Nations Cup 2021 sind das russische Team RUS76 Rocknrolla (Dmitry Samokhin), RUS35 Sunflower (Viktor Fogelson) und RUS27 Annapurna (Anatoly Loginov). In der Schenkungsurkunde steht, dass die Trophäe vom Steuermann des Teammitglieds mit der höchsten Gesamtplatzierung gehalten wird und somit der Nationenpreis mit Dmitry Samokhin nach Russland zurückkehrt.

Bei der Siegerehrung vor dem berühmten Gemeindesaal Societetshuset der Insel konnten die Segler nicht nur die Sieger grüßen, sondern auch den Einwohnern von Marstrand, den Mitarbeitern und Mitgliedern der Marstrand’s Segelsällskap, der Göteborgs Kungliga Segelsällskap und der Swedish Dragon Class, an den Race Officer Mattias Dahlström und sein Team sowie an die Event-Sponsoren Yanmar und die vielen unterstützenden Sponsoren und Lieferanten, die das Event möglich gemacht haben.

Dragon Gold Cup 2021 by Yanmar – (C) GothenburgDronePhoto