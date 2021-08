Drachen: Dragon Gold Cup 2021 in Marstrand Schweden mit 78 Teams aus 17 Nationen, 17 Teams aus Deutschland

5 / 5 ( 6 votes )

14. August 2021 – Marstrand, Schweden – 78 Teams aus 17 Nationen ganz Europa und sogar aus Japan und Australien sind in Marstrand, Schweden, angekommen, um um den International Dragon Gold Cup von Yanmar zu kämpfen, der vom 15. bis 20. August ausgetragen wird. Der Gold Cup 2020 musste aufgrund von COVID-19 abgesagt werden, aber dank viel harter Arbeit, sorgfältiger Planung und enger Zusammenarbeit mit der schwedischen Regierung und den Tourismusbehörden wurden die Marstrands Segelsällskap, Göteborgs Kungliga Segelsällskap und der Swedish Dragon Association in der Lage, einen COVID-19-sicheren Gold Cup 2021 zu schaffen, der es dieser schönen 92-jährigen jungen Klasse ermöglichen wird, erneut auf der internationalen Bühne zu glänzen.

Für die teilnehmenden Teams war die zweijährige Pause zwischen den Veranstaltungen frustrierend. Viele konnten weiterhin regionale Rennen fahren, aber die meisten haben den Schnitt und den Schub des großen internationalen Wettbewerbs verpasst. Endlich hat das Warten jedoch ein Ende und die Flotte ist bereit und erpicht darauf, diese berühmte Trophäe aus den Händen ihres derzeitigen Inhabers, Pedro Andrade aus Portugal, zu schnappen. Aber Pedro wird seinen Titel mit Entschlossenheit verteidigen und ist mit einem brandneuen Boot gut vorbereitet, um ihm die bestmögliche Chance zu geben, sich von der Konkurrenz abzusetzen.

Zu den Herausforderern zählen der amtierende Dragon-Weltmeister Andy Beadsworth und sein Provezza-Dragon-Team, der Russe Anatoly Loginov, der hofft, zum zweiten Mal seinen Namen in die Trophäe aufzunehmen, und der Russe Dmitry Samokhin, der frisch vom Sieg beim jüngsten dänischen Dragon . kommt Grand Prix in Dragør und muss hoffen, nach mehreren Beinahe-Fehlern endlich auf dem Siegertreppchen des Gold Cups zu stehen. Der Niederländer Pieter Heerema wurde sowohl bei den Gold Cups 2018 als auch 2019 Zweiter und muss hoffen, dieses Jahr die Braut und nicht die Brautjungfer zu sein. Andere bekannte Dragon-Namen, nach denen man an der Spitze der Flotte Ausschau halten sollte, sind der Däne Jens Christensen mit der Crew von World Sailing Past President Kim Andersen und die Gold-Cup-Gewinner-Crew Christian Videbaek, während die deutsche Flotte eine sehr starke Herausforderung darstellt, darunter Dirk Pramann Segeln mit Marcus Koy, Nicola Friesen Segeln mit Vincent Hoesch und der stets konkurrenzfähige Stephan Link, der Michael Lipp dabei hat.

An der Seite der etablierten Dragon-Teams treten einige neue Nachwuchsstars aus der Dinghy- und Matchracing-Welt an. Aus Australien kommt Torvar Mirsky, der World Match Racing Champion von 2017, der erst Anfang dieser Saison der Dragon-Flotte beigetreten ist und sich auf seinen ersten Gold Cup freut in der Nähe der Insel. Da der Dragon Gold Cup Kurs sehr lang sein muss, segeln wir weit hinaus, und ich merke jetzt, dass es ziemlich viel Strömung gibt, der Seegang sehr rau sein wird und die vorherrschenden Winde von großen Fronten und Druck diktiert werden Systeme von außen kommen, also wird es sehr interessant, besonders [mit der Prognose] diese Woche.“ Ebenfalls aus Australien kommt Sam Gilmour, der normalerweise für seinen Vater Peter in der von Yanmar gesponserten Y-Red Dragon fährt. Diesmal ist Peter zu Hause geblieben und Sam wird das Ruder von Y-Red übernehmen, bemannt von seinem 49er-Segelbruder David und dem enorm erfahrenen Yasuhiro Yaji. Peter und das Y-Red Team haben beim letzten Gold Cup Bronze geholt. Können die Youngsters dieses Mal die alte Garde schlagen?

Auch die korinthische All-Amateur-Division wird heiß umkämpft, wobei der Schwede Martin Pålsson und der Deutsche Benjamin Morgen zu den Favoriten zählen. Für Pålsson ist Marstrand Heimat, wird ihm das also die Oberhand geben? Für Samstag, den 14. August war ein Warm-up-Rennen geplant, aber leider mussten starke Winde und große See das Rennen aufgeben und stattdessen konnten die Crews ihre Boote in Ruhe fertig vorbereiten und die herzliche Gastfreundschaft genießen, für die Schweden berühmt ist . Der Wind soll für den ersten Renntag am Sonntag etwas nachlassen, aber recht stark bleiben, sodass die Frage für die Rennleitung lautet, ob sich der Seegang ausreichend gemildert hat, um das Rennen zu ermöglichen. Wenn ja, startet das erste Rennen um 13.00 Uhr und wird am Abend von einer spektakulären Eröffnungsfeier im berühmten Carlstens Fästning Fort der Insel gefolgt. Die Meisterschaftsrennen werden von Sonntag, 15. August, bis einschließlich Freitag, 20. August, mit insgesamt sechs Rennen geplant. Neben dem Gold Cup selbst werden die Teams auch um den Nations Cup für die führende Nationalmannschaft kämpfen, die Corinthian Gold Cup Trophy, die an die leistungsstärkste Amateurmannschaft geht, den Silver Cup, der an das Ruder vergeben wird, der genau zur Hälfte im Ziel ist die Rangliste und die Borge Børresen Memorial Trophy für den Sieger des ersten absolvierten Rennens. Die Organisatoren werden von einer Vielzahl großzügiger Sponsoren unterstützt, darunter Titelsponsor Yanmar, Henri-Lloyd, Champagne Taittinger, Vontobel, Polestar, X-Shore, Vinn*, Gaustatoppen, TNG Swiss Watches, West Sweden Tourist Board, North Sails, Liros, Garmin, Petticrows, PS Rigging, Marstrandsföretagarna, Marstrands Havshotell, Rutgerson, EBECO, Klockmaster Hansson, Renova, Strandverket Café & Butik, MGB StarBridge, braBil und Ackert. Weitere Details zur Veranstaltung finden Sie unter www.goldcup21.com. Medienvertreter, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten oder weitere Informationen benötigen, wenden sich bitte an die IDA-Pressebeauftragte Fiona Brown unter fiona.brown@fionabrown.com

ENTRIES