DJSL Deutsche Junioren Segel-Liga 2022 – Act1 am Möhnesee

5/5 - (11 votes)

Nach dem Finale von 2019 nun die DJSL zum zweiten Mal auf dem Möhnesee in NRW.

Der Act1 wurde von 3 + 1 Vereinen gemeinsam organisiert. (YCM, WYD, SKMD, + HNV). Alle Vereine liegen am Staumauer Becken des Möhnesees und bilden einen gemeinsamen Regionalstützpunkt im Rahmen der Konzeption des Seglerverband NRW. YCM und WYD sind beide 2. Liga Clubs, alle 3 inzwischen auch in der Junioren-Liga.

30 Helfer unterstützten die Veranstaltung. Vom Frühstücksbuffet über Race-Management, DJ in der Nacht bis Jury-Begleitung.

Mit Hilfe der Moderations-Audio Technik (Micro, Funkgerät, Zello App) war die Moderation von Joachim (Joki) Hellmich immer zu allen Zeitpunkten und an allen Orten Live. Übertragung an alle Standorte WYD, YCM und SKMD mit entsprechender Audio Out Technik.

Sensationell war wieder die leidenschaftliche Party am Samstag Abend. Das ging bis 01:45 Uhr am Morgen bei bester Laune und vertretbarem Pegel. Keine Ausfälle – glückliche Teilnehmer – 2 Buffettische kaputt getanzt 🙂

Nach nur 3 Flights am Sonntag und 5 am Samstag, haben wir so an 2 Tagen 8 x 3 = 24 Rennen gefahren und sahen den BYCÜ als Sieger nach spannendem Fight mit den Kielern vom KYC. Stark auch VSaW, LSV und der BohYC.

Lokal überraschte der WYD mit seinem blutjungen Team auf Platz 10 von 27.

GARMIN hat als Preise 4 x Quatrix 6 für die 4 Segler*innen des Siegerteams BYCÜ beim Act1 beigesteuert. Vielen Dank dafür !

Insgesamt eine gelungene Veranstaltung mit großer Beteiligung.



Fotos: Lars Krumnacker SEGEL.DE