Deutsche Junioren Segel Liga 03. – 05.06.2022 ACT 1 Möhnesee

Die drei Clubs im Staumauerbecken sind in diesem Jahr bekanntermaßen Ausrichter des Act1 der Deutschen Junioren Segel Liga (DJSL). Zusammen mit dem Heinz Nixdorf Verein zur Förderung des Segelsport geben wir alles, um einen gelungenen Saisonstart zu organisieren.

Am kommenden Pfingstwochenende ist es so weit.

Je nach Windverhältnissen werden die Starts und die Crewwechsel am Yachtclub Möhnesee oder am Westfälischen Yachtclub Delecke stattfinden.

Wo auch immer, es wird ein sehenswertes Event, wenn die 27 Junioren Crews aus ganz Deutschland ihr Können unter Beweis stellen.

Wir laden Euch, Eure Freunde und Förderer herzlich ein, an den beiden Wettkampftagen die sicher sehr spannenden Einzelrennen live vor Ort zu erleben. Joachim Hellmich wird uns in Zusammenarbeit mit Achim Cloer mittels der Live-Berichterstattung vom Wasser, mit Kommentaren und mit Interviews direkt am Geschehen teilhaben lassen.

Wir haben eine Bitte an Euch: Versendet bitte den Flyer an Eure Freunde und Bekannte und verbreitet diesen (Bildschirmfoto) bitte auch über Eure SocialMedia Accounts.

Nicht nur für den Segler-Nachwuchs und für die Wassersportregion Westfalen – also für uns alle – ist eine gute Werbung.

Wir sehen und sprechen uns am Samstag und Sonntag am Möhnesee

Yachtclub Möhnesee

Westfälischer Yachtclub Delecke

Segelkameradschaft Möhnesee Delecke

Heinz Nixdorf Verein

PS: Unsere Werbepartner Marc Maurer und Garmin zeigen an beiden Tagen Produkte aus dem Hause Garmin mit Anwendungen für den Segelsport.

Vier wertvolle Garmin-Uhren sind die Siegprämie für die Gewinner-Crew des Act 1 !