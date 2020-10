Das Team von Luna Rossa Prada Pirelli startet seinen zweiten AC 75 Luna Rossa in Auckland

Die ersten Regatten finden im Dezember statt.

Auckland (Neuseeland), 20. Oktober 2020 – Das zweite AC 75 Luna Rossa-Boot wurde heute Morgen um 10.30 Uhr Ortszeit in Anwesenheit der Familien des Luna Rossa Prada Pirelli-Teams und einer kleinen Gruppe von Freunden und lokalen Lieferanten in der Nähe gestartet das Team in seinem neuseeländischen Unternehmen.

Die Zeremonie war einfach und traditionell, ergänzt durch den Segen von Luna Rossa durch Pater „Pa“ Peter Tipene, Dekan der Kathedrale von Auckland, und die anschließende Taufe des Bootes durch Tatiana Sirena, Ehefrau des Teamdirektors und Skipper Max Sirena, as Am Bug brach sie eine Flasche Ferrari Maximum Blanc de Blancs von Cantine Ferrari, dem „funkelnden Partner“ des Teams. Das lokale Begrüßungsritual der Maori begleitete Luna Rossa in der letzten Phase des Starts, als sie ins Meer gesenkt wurde.

Der Rumpf, an der Persico Marine – Werft in Nembro (Bergamo) gebaut, erreichte Auckland am 6. Oktober th auf einem Antonov – Transportflugzeug, das größte Transportflugzeug der Welt. In den wenigen Tagen, die die Ankunft des Bootes vom Start trennten, wurden die Folien, die Bordsysteme und die Instrumente in Rekordzeit installiert und eingerichtet, um direkt nach den ersten Belastungstests, die eine Stunde später begannen, segelbereit zu sein der Start.

“Boot 2” ist die natürliche Entwicklung des vorherigen Projekts, das auf der Grundlage der Daten entwickelt wurde, die während der intensiven Navigationsperiode im Golf von Cagliari gesammelt und vom Designteam in enger Zusammenarbeit mit dem Segelteam ausgearbeitet wurden, dessen Feedback war wesentlich für den Prozess. Wie bei „Boot 1“ wird der neue Rumpf auch Technologiedetails enthalten, die in Zusammenarbeit mit Pirelli entwickelt wurden. Unter diesen ist dank der Fähigkeit dieses Unternehmens, innovative Materialien für die Reifentechnologie herzustellen, eine Komponente, die für alle Teile verwendet wird, die das Wasser berühren und die Leistung im höchsten Geschwindigkeitsbereich erhöht.

Zum ersten Mal treten die Boote der AC75-Klasse, die am 36. America’s Cup teilnehmen, der von PRADA präsentiert wird, in den Gewässern von Auckland bei der PRADA America’s Cup World Series und dem PRADA Christmas Race, das vom 17. bis 20. Dezember stattfinden soll, gegeneinander an .

Vom 15. Januar th 2021 wird der Wettbewerb mit dem PRADA Cup Veranstaltung erwärmen (15. JANUAR – 22. Februar 2021), die Challengers Auswahl Serie, die das Team eine Herausforderung , die Abwehr, Emirates Team New Zealand, im Finale der 36 bestimmen th America’s Cup präsentiert von PRADA (6.-21. März 2021).

Patrizio Bertelli, Präsident des Luna Rossa Prada Pirelli-Teams, erklärte: “Zunächst möchte ich der Persico-Werft und all ihren Mitarbeitern danken, die es trotz der momentanen Schwierigkeiten geschafft haben, die Lieferzeiten einzuhalten und uns die Nutzung zu ermöglichen Dieses zweite Boot, das in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung des ersten darstellt. Ich möchte auch dem gesamten Team danken: Sie haben Tag und Nacht ohne Unterschied der Rollen gearbeitet, um pünktlich und startbereit zu sein In ein paar Tagen werden wir bereits “Boat 2” segeln sehen und unsere ersten Eindrücke bekommen, von denen ich sicher bin, dass sie die Erwartungen erfüllen werden. Und bald darauf beginnt das Rennen. Meine besten Wünsche an alle, die an diesem sensationellen Projekt arbeiten. “

Marco Tronchetti Provera , Executive Vice Chairman und CEO von Pirelli, erklärte: „ Mein Kompliment geht an das gesamte Team und an die Werft für dieses neue Boot, das die Erfahrung dieser ersten Monate des Trainings und der Navigation umfasst. Ich bin stolz darauf, dass ich sagen kann, dass Pirellis Technologie an Bord ist, das Ergebnis kontinuierlicher Innovationen, die es uns ermöglichen, in Disziplinen auf höchstem Niveau wie der Formel 1 zu bestehen. Es wird schön sein, die italienische Luna Rossa-Flagge in den USA zu sehen Tasse. Gute Winde für das italienische Team. “

Max Sirena , Skipper und Teamdirektor von Luna Rossa Prada Pirelli, fügte hinzu: „Heute ist ein wichtiger Tag in unserer Herausforderung für den 36 ..America’s Cup präsentiert von PRADA. Der Start der zweiten Luna Rossa ist der Höhepunkt von über 3 Jahren Arbeit des Teams und aller unserer Partner. Es ist der Beginn der wichtigsten Phase der Kampagne; Das Team hat hart gearbeitet, um sich auf diesen Moment vorzubereiten, und es ist großartig, die Motivation der Menschen in diesen Wochen der Arbeit hier in Auckland zu sehen. Jeder weiß, wie wichtig dieser Moment ist: Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem gesamten Team für die geleistete Arbeit zu danken. Von nun an haben wir keine Kontrolle mehr über unsere Zeit, der Countdown bis zum ersten Rennen hat begonnen. Ich danke Patrizio Bertelli, dass er uns erlaubt hat, zusammen mit Marco Tronchetti Provera und all unseren Sponsoren und Partnern hierher zu kommen. Das Programm soll einige Tage nach demStart zur Vorbereitung der ersten Regatten, der PRADA ACWS Auckland und des PRADA Christmas Race. “