Regestrierungsprotokoll ist einfach und sicher. Sie müssen eine E-Mail an class30@uncl.com senden, wo alle Anfragen eingehen. im Gegenzug wird ein Buchungsvertrag mit einer kurzen Präsentation auf dem Boot zugesandt. Um die Reservierung zu sichern, muss eine Anzahlung von 2.500 € auf ein gesperrtes Treuhandkonto (alle Details in den Informationen, die Sie erhalten) überwiesen werden, die von einem vereidigten Rechtsanwalt verwaltet werden. Nach Geldeingang sendet der Anwalt eine Buchungsnummer in chronologischer Reihenfolge an die Antragsteller. Diese Buchungsnummer ist nicht übertragbar und Sie können Ihre Reservierung jederzeit stornieren und erhalten eine volle Rückerstattung. Produktionsstart ab Januar 2023 In Bezug auf den Bauplan wurde die Studienphase verlängert, um die Werkzeuge und Formen fertigzustellen, sodass der Bau der Produktionsboote Anfang 2023 beginnen kann, mit dem Ziel, dass einige der Boote an Ostern antreten können, entweder um beim Spi Ouest France oder beim SNIM oder bei RORC-Rennen in Großbritannien. Abhängig von der Entwicklung des Auftragsbuchs werden die Promoter des Produktionsboots zu gegebener Zeit überlegen, ob sie eine zusätzliche Form zur Erhöhung der Produktionskapazität in Frankreich einsetzen oder nicht, während sie die Entwicklung eines Lizenzprogramms im Ausland evaluieren. Ein Boot, das für den Containertransport ausgelegt ist Neben den sehr zeitgemäßen Linien und einer Reihe einfacher und kostengünstiger Lösungen, ist das, was der Wettbewerbssieger VPLP-Multiplast vom Reißbrett gezaubert hat, eine wahre logistische Meisterleistung. Da die Möglichkeit, das gesamte Boot samt Rigg in einem 40-Fuß-Container unterzubringen, in den ursprünglichen Spezifikationen keine Voraussetzung war, wurde es schnell als großer Vorteil für die bestmögliche Verteilung des One-Designs über beide Straßen gesehen und Seetransport. Vor diesem Hintergrund ist auch die Gestaltung eines Transportgestells angedacht. Im Einklang mit den Wünschen der Projektbeteiligten wurde den Vorfertigungsstudien des ersten Prototyps besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um eine bestmögliche Kontrolle des Budgets für die Produktionsboote zu gewährleisten, was ein Schlüsselaspekt des Projekts ist. Eine Rennstrecke für das Class 30 One Design™ Das Hauptziel der Klasse ist es, ein Sportprogramm auf die Beine zu stellen, das es Seglern – Eignern und Vereinen – ermöglicht, so schnell wie möglich auf verschiedenen Kursarten und Gewässern Rennen auf höchstem Niveau zu fahren. Zu diesem Zweck soll das One-Design eine optimierte Reaktion auf die IRC-Messkriterien bieten. Diese Option ebnet den Weg für ein umfangreiches One-Design-Rennprogramm sowohl in Frankreich, Großbritannien als auch in Übersee, rund um die Cans und Offshore. UNCL und RORC sind auch sehr daran interessiert, schnell eine „Class 30 Tour“ einzuplanen, eine Veranstaltung, die an die Eignung und den Ehrgeiz des Projekts erinnern soll, eine ganze Generation von Offshore-Racing-Crews und renommierten Skippern auszubilden und aufzufüllen. Diese Tour der Klasse 30 könnte mit Besatzungen zwischen der englischen und französischen Küste hin und her reisen. Klassenverwaltung es ist beabsichtigt, Klassenvereinigungen sowohl für den Club als auch für One Design zu gründen, um die Klasse 30 (Regeln und Rennprogramm) zu entwickeln und zu verwalten sowie ein Forum für den Austausch von Ideen, Trainingsinitiativen und die Verwaltung und Behandlung von Problemen zu sein die für die Klasse relevant sind.