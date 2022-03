Bora Gulari USA 820 Leader Melges 24 Bacardi Cup 2022

11.03.2022

11. März 2022 – Miami, FL, USA – Am vorletzten Renntag des Bacardi Cup und der Bacardi Cup Invitational Regatta war in Miami ein weiterer aufregender Segeltag mit einer beständigen Südbrise von 12–17 Knoten über den Rennstrecken .

Der zweite Renntag begann um 11:00 Uhr für die Melges 24-Flotte mit drei Rennen, die bei einer atemberaubenden Brise von 13 bis 17 Knoten absolviert wurden.

Mutig war der BCIR-Meister von 2021 und 2020, Bora Gulari , auf „Mavi“, der nach zwei Rennsiegen und einem Wegfall der gestrigen UFD-Strafe wieder da ist, wo er hingehört, von Platz 10 zu Beginn des Tages.

„Es lief gut“, sagte „Mavi“-Crew Michael Menninger. „Wir hatten anständige Starts, hielten es einfach sehr eng und hatten eine wirklich gute Geschwindigkeit vor dem Wind. Ich denke, auf den meisten Etappen sind wir an Booten vorbeigefahren und haben einfach versucht, wirklich gut zu segeln. Wir hatten gute Crew- und Teamarbeit und hatten einen guten Tag, also es fühlt sich gut an.“

Gulari hat einen 11-Punkte-Tiebreak mit dem zweitplatzierten Brian Porter auf ‚Full Throttle‘, der in den Tag führte, wobei beide einen 10-Punkte-Vorsprung gegenüber den beiden Teams im Tiebreak auf den Plätzen 3 und 4, Drew Freides auf ‚Pacific‘ , besitzen Yankee“ und „Zenda Express“ von Harry Melges IV .

An der Spitze der Corinthian-Teams auf dem 11. Gesamtrang steht das „Team RRH“ von Jan Frederik Dyvi aus Norwegen, das Herman Horn-Johannessen , den olympischen Bronzemedaillengewinner von 2000 in der Soling-Klasse, an Bord hat. Die meisten Dinge bleiben gleich, mit Ausnahme von Counihan ’s Jaws, der vor Fargo auf den dritten Platz vorrückt . Es ist ein perfektes Setup für Down-to-the-Wire-Rennen am letzten Wettkampftag.

Am letzten Renntag am Samstag sind drei Rennen geplant, die um 11:00 Uhr für die Melges 24 beginnen.

Vorläufige Top-5-Ergebnisse: (nach 6 Rennen)

1. Bora Gulari / Kyle Navin / Norman Berge / Ian Liberty / Michael Menninger USA 820 – 11 Pkt

2. Brian Porter / RJ Porter / Bri Porter / Matt Woodworth USA 849 – 11 Pkt

3. Drew Freides / Charlie Smythe / Morgan Reeser / Federico Michetti / Lara Poljsak USA 865 – 20 Pkt

4. Harry Melges IV / Finn Rowe / Ripley Shelley / Carlos Robles / Nick Muller USA 866 – 20 Pkt

5. Travis Weisleder / John Bowden / Hayden Goodrick / Mark Mendleblatt USA 855 – 27 Pkt

MAVI USA820 von Bora Gulari mit Kyle Navin, Norman Berge, Ian Liberty und Michael Menninger – Bacardi Cup Invitational Cup 2022

Martina Orsini